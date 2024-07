Šeškov soigralec in 16-letnik zabila za finale Španije

Španija je prvi finalist evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji. V polfinalu je po preobratu z 2:1 premagala Francijo. Ta je zadela že v deveti minuti, nakar sta 16-letni Lamine Yamal in soigralec Benjamina Šeška Dani Olmo v razmaku petih minut že sredi prvega polčasa priigrala preobrat. Španija je tako dobila tudi šesto tekmo na prvenstvu. V nedeljo bo igrala z boljšim iz sredinega polfinala med Nizozemsko in Anglijo.

Euro 2024, polfinale:

Torek, 9. julij:

Navijaški dvoboj se je v športnem duhu nadaljeval pred stadionom. Foto: Reuters Bitka med Španijo in Francijo je bitka najuspešnejših nogometnih reprezentanc tega tisočletja. Španija, ki je dobila vseh pet tekem tega prvenstva, je na Bayernovem stadionu v Münchnu začela z enajsterico: Simon, Cucurella, Laporte, Fernandez, Navas, Ruiz, Rodri, Williams, Olmo, Yamal in Morata. Prva postava Francije, ki iz igren na petih tekmah sploh ni zadela, pa s postavo: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe. Prvi zvezdnik francoske reprezentance Kylian Mbappe je prvič po zlomu nosa igral brez zaščitne maske, ki ga je precej motila. Če so bile zadnje tekme na tem prvenstvu pravo razočaranje, pa smo si od te nadejali več dinamike in drame. In smo jo tudi dobili!

Po podaji Kyliana Mbappeja je v deveti minuti za vodstvo Francije poskrbel Randal Kolo Muani. Foto: Reuters

Fabian Ruiz je v peti minuti zapravil izjemno priložnost. Foto: Reuters Španci bi lahko povedli že v peti minuti. Izvrstno je v kazenski prostor podal 16-letni Lamine Yamal, najmlajši nogometaš v polfinalih evropskih prvenstev. Fabian Ruiz je bil neoviran, a je z glavo streljal preslabo, visoko prek vrat. Kdor ne da, pač dobi. Zelo podobno akcijo so štiri minuti pozneje izvedli Francozi. Podal je Mbappe, Randal Kolo Muani pa je z glavo natančno streljal. Vratar Unai Simon je bil kot okamenel. S svojim sploh prvim golom iz igre na tem prvenstvu so tako Francozi od devete minute vodili z 1:0.

Dani Olmo za vodstvo Španije z 2:1. Foto: Reuters A Francija ni dolgo vodila! Po samostojni akciji je za izenačenje na 1:1 poskrbel Yamal, ki je tako postal še najmlajši strelec na evropskih prvenstvih vseh časov. Z razdalje 25 metrov je streljal z levo nogo, zavrtinčil žogo in ta se je od vratnice odbila v francoski gol. Res je član Barcelone pravi čudežni deček, ki bo v soboto dopolnil 17 let. Pet minut pozneje pa je Španija že vodila. Po zmedi v kazenskem prostoru je žogo dobil soigralec Benjamina Šeška iz Leipziga Dani Olmo in neubranljivo streljal. Žoga je na poti do mreže še spremenila smer, saj se je je dotaknil Jules Kounde. Pa se je Olmo v prvi postavi znašel predvsem zaradi poškodbe Pedrija. To je bil tudi izid polčasa (2:1), Francija je tako dobila več golov kot prej na petih tekmah skupaj.

Nova zvezda svetovnega nogometa, 16-letni Lamine Yamal. Foto: Reuters

Precej neopazen Kylian Mbappe je imel na zelenici tudi nepovabljenega gosta. Foto: Reuters V drugem polčasu so se Španci organizirano branili, Francozi so sicer imeli nekaj več žogo v svoji posesti in nekaj polpriložnosti. Ousmane Dembele v 60. minuti, Dayot Upamecano v 64. minuti in Theo Hernandez z roba kazenskega prostora španskega vratarja niso zares ogrozili. Francozom je tako začelo vse bolj zmanjkovati časa. Nobene uporabne žoge za strel celotno tekmo ni dobil Mbappe. No, v 86. minuti jo je dobil, a je streljal visoko prek vrat. Precej neopazen je bil tudi glavni sodnik na tekmi Slavko Vinčić, kar pomeni, da je svoje delo dobro opravljal. Pokazal je štiri rumene kartone. Dogajale so se tudi menjave na obeh straneh. Adut Didierja Deschampsa s klopi je bil veteran Olivier Giroud. A potek tekme se ni več spremenil. Španija je zmagala z 2:1, Yamal je bil izbran za igralca tekme.

Dani Olmo in soigralci so se veselili uvrstitve v veliki finale Eura 2024. Foto: Reuters

Najmlajši strelec v zgodovini prvenstev

Lamine Yamal je starostni rekord evropskih prvenstvig dosegel še pred dopolnjenim 17. letom, saj je star natanko 16 let in 362 dni. Z zadetkom pa je precej prehitel dosedanjega rekorderja teh tekmovanj Švicarja Johana Vonlanthena, ki je zadel na EP 2004, ko je bil star 18 let in 141 dni. Zanimivo, tudi takrat je bila tekmica Francija.

Navijaški dvoboj na Marienplatzu v središču Münchna (vir: Reuters):

Navijaški dvoboj v torek opoldne na Marienplatz. S pivom in navijaško pesmijo so se navijači ogreli za tekmo. Foto: Reuters

Sreda, 10. julij:

