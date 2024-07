Španija stavi na ekipni duh: Ekipa ima veliko srce in dušo

Francoska nogometna reprezentanca je v ponedeljek popoldne prispela v München, kjer jo v torek zvečer čaka polfinale proti španski izbrani vrsti. Kylian Mbappe in soigralci so odločeni, da utišajo kritike, potem ko iz igre gola sploh še niso zabili. Pred prvenstvom so jim pripisovali več možnosti kot Špancem, a so zdaj oni tisti, ki so kot edini v Nemčiji dobili vse dvoboje. Ti v bavarsko prestolnico prihajajo na dan tekme.

Španijo krasi izjemen ekipni duh. Foto: Guliverimage Bitka med Španijo in Francijo bo bitka različnih slogov igre. Španija je do polfinala prišla na krilih napadalnih krilnih igralcev Lamina Yamala in Nica Williamsa, ki sta pripomogla k 11 golom na petih tekmah. Vseh pet je Španija dobila. V polfinalu ji bo nekoliko težje, saj selektor Luis de la Fuente ne more računati na kaznovana branilca Danija Carvajala in Robina Le Normanda ter poškodovanega Pedrija, ki je že končal turnir. "Imam 26 vrhunskih igralcev, ki so tekmovalni. Če je nekdo odsoten, pač igra drugi. Ta skupina ima izjemne človeške in nogometne kakovosti. Vem, da me ne bo pustila na cedilu," je na novinarski konferenci poudaril de la Fuente, ki svoje izbrance zelo dobro pozna, saj je številne med njimi vodil že v mladinskih selekcijah. "Lahko gremo zelo daleč. Ekipa ima veliko srce in dušo."

"Naredili bomo vse, da bomo v nedeljo prvaki"

Marc Cucurella napoveduje naskok na evropsko lovoriko. Foto: Guliverimage Španija morda res nima toliko izstopajočih posameznikov kot nekoč, a šport pogosto dokazuje, da je ekipni duh še pomembnejši. O tem je pred polfinalom na druženju z novinarji govoril tudi branilec Marc Cucurella. "Verjamem, da bo na tem prvenstvu na koncu največ vredna prava ekipa. Največ je vredno, da je vseh 26 nogometašev enotnih kot ena družina. Včasih je res bolje, da imaš dobro moštvo kot pa velike zvezde. Čeprav nimamo izstopajočih imen in superzvezdnikov, pa dokazujemo, da smo zelo dobri, da igramo dober nogomet. In za zdaj naj gre zelo dobro." In zato se zgolj z nastopom v polfinalu ne bodo zadovoljili, dodaja član Chelseaja, kjer pa v dveh sezonah ni pokazal toliko, kot zdaj kaže v izbrani vrsti. "Naš glavni cilj je, da osvojimo prvenstvo. Marsikaj smo pretrpeli, dolgo smo že skupaj, zdaj je pred nami še zadnji teden. Najlepše šele pride in naredili bomo vse, da bomo v nedeljo prvaki."

Imajo Mbappeja, pa še niso dali gola iz igre

Francija iz igre gola v Nemčiji še ni dala. Foto: Guliverimage Medtem je Francija, morda celo glavni favorit pred začetkom evropskega prvenstva, pokazala predvsem dobro obrambo, prejela je en sam gol na petih tekmah. Zanimivo, da selektor Didier Deschamps kljub zvezdniku v napadu Kylianu Mbappeju stavi na pragmatičnost. Napad ne učinkuje tako kot na mundialu v Katarju, ko so dosegli kar 16 golov. Do polfinala so zabili le tri in niti enega iz igre. "Seveda bi bilo lažje dobivati tekme, če bi bili učinkovitejši v napadu, toda na velikem turnirju, kot je evropsko ali svetovno prvenstvo, ne boš šel prav daleč, če nisi čvrst v obrambi," svojo ekipo zagovarja Deschamps. "Kylian je zraven, tudi če ni stoodstoten. Vem, da vpliva na tekmeca, da je prisiljen prilagoditi igro zaradi njega." Francozom v zadnjih desetih letih le enkrat na velikih tekmovanjih ni uspelo priti do finala. Bili so finalisti evropskega prvenstva 2016 in mundiala 2022, na svetovnem prvenstvu 2018 pa so tudi osvojili naslov.

Zmagovalec bo v nedeljo v finalu v Berlinu igral proti boljšemu iz sredinega polfinala med Nizozemsko in Anglijo, ki se bo igral v Dortmundu.