Zbirajo podpise, a vprašanje je, kaj bodo dosegli

Po petkovem izpadu nemške nogometne reprezentance na domačem evropskem prvenstvu se je v Nemčiji hitro razširila spletna pobuda, da bi tekmo zaradi spornih sodniških odločitev razveljavili in ponovili. Do nedelje je peticijo podpisalo 300.000 navijačev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je pojasnil pobudnik peticije, spletni vplivnež Erik V, se je za akcijo odločil zaradi več napak angleškega sodnika Anthonyja Taylorja, s katerimi je oškodoval Nemčijo na dvoboju s Španijo.

Najhujša je bila tista v podaljšku, ko je žoga po strelu Jamala Musiale zadela v roko Marca Cucurello, vendar ne sodnik ne njegovi pomočniki v sobi za Var niso posredovali.

Že 315 tisoč podpisov

Incident je sprožil številne odzive v Nemčiji, kjer velja splošno prepričanje, da je bila njihova reprezentanca v tem primeru močno oškodovana. Ko je do sporne situacije prišlo, je bil izid 1:1, Španija je zmagala z zadetkom v 119. minuti. Pojavila so se tudi vprašanja o smiselnosti in pristojnosti Vara na tekmah.

Krovna evropska zveza Uefa je sicer že pred EP sporočila, da v podobnih primerih - če sodnik oceni, da je bila roka v naravnem položaju - ne bodo dosodili najstrožjih kazni.

Kot še dodaja dpa, je do nedeljskega dopoldneva pod peticijo že 315.000 podpisov. A vse skupaj ima seveda bolj simboličen pomen, v torek bosta v polfinalu v Münchnu vseeno igrali Španija in Francija.

Bomo v prihodnje videli trenerski izziv?

Na to temo se je odzval tudi nekdanji nemški selektor in igralec Berti Vogts, poroča dpa. V kolumni časnika Rheinischen Post je predlagal, da bi vsaka ekipa dobila možnost, da bi enkrat na polčas zahtevala trenerski izziv in preverjanje z Varom, kot ga poznajo v številnih ekipnih športih. Na ta način bi lahko sodnike prisilili k analizi spornih dogajanj.

"Res sem bil jezen na sodnika. V tako jasni situaciji ni šel niti pogledat posnetka. Zakaj sploh imamo vso to tehniko? Vsak met iz avta je pod drobnogledom, stvari, ki je za domačo ekipo najpomembnejša na turnirju, pa ne preverijo," je še dodal Vogts.

