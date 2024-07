Nizozemci v Berlinu iz pekla do raja, Angležem loterija

Euro 2024, četrtfinale:

Petek, 6. julij:

Polfinalna para Eura 2024 sta Španija - Francija ter Anglija - Nizozemska. Prvi dvoboj bo na sporedu v torek ob 21. uri v Münchnu, drugi polfinale pa bo na sporedu dan kasneje (21.00) v Dortmundu. Finale bo v nedeljo, 14. julija, ob 21. uri v Berlinu.

Zadnjega potnika v polfinale je odločil obračun med Nizozemci in Turki, to je bil na koncu hkrati tudi edini izmed štirih četrtfinalnih dvobojev, ki so se končali po rednem delu. Turkom je 70 minut kazalo izjemno, po golu Sameta Akaydina v 35. minuti so bili dolgo časa v vodstvu, a so Nizozemci v zaključku v dobrih petih minutah pripravili preobrat. Najprej je v 70. minuti izenačil Stefan de Vrij, zmagovalca pa je v 76. minuti odločil avtogol Merta Müldürja.

V prvih dvajsetih minutah si nobeni izmed reprezentanc ni uspelo priigrati omembe vredne priložnosti, podjetnejši so bili sicer pričakovano Nizozemci, a brez pravega zaključka. V 35. minuti pa je sledila eksplozija navdušenja med turškimi navijači v Berlinu. Član Real Madrida Arda Güler je poslal imenitno podajo v kazenski prostor, kjer je visoko skočil Samet Akaydin in žogo poslal v mrežo Nizozemske. Rezultat se nato do konca prvega polčasa ni več spremenil.

Turki so povedli v 35. minuti. Foto: Reuters

Nizozemci v nekaj minutah do preobrata

Asistent pri prvem zadetku Güler je bil razpoložen tudi v drugem polčasu. V 56. minuti je izvajal prosti strel in z natančnim strelom z velike razdalje stresel levo vratnico. Turki so nato imeli še nekaj manjših priložnosti, nato pa so proti vratom nasprotnika pritisnili tudi Nizozemci. Ti so v 70. minuti vendarle prišli do izenačenja. S strani je predložek poslal Memphis Depay, žogo pa je z glavo v mrežo poslal Stefan de Vrij.

Stefan de Vrij je izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Na krilih prvega zadetka so Nizozemci v razmaku šestih minut prišli do preobrata in vodstva z 2:1. Pred vrata Turčije je žogo z zadnjimi močmi poslal Denzel Dumfries, tik pred golom pa se je odlično znašel Cody Gakpo, žogo pa je na koncu ob navdušenju nizozemskih navijačev v lastno mrežo potisnil Mert Müldür, s tem pa postavil tudi končni izid.

Pet minut pred koncem je bilo zelo vroče pred nizozemskimi vrati, a žoga ni našla poti v nizozemsko mrežo, ključno je pred praznimi vrati strel Zekija Celika blokiral Micky Van de Ven. Zmago bi lahko potrdil Gakpo, a je bil Günok iz oči v oči uspešnejši. Turki so v zadnjih minutah povsem pritisnili, Kerem Aktürkoglu je meril mimo, še lepšo priložnost pa je imel Semih Kilicsoy, a je Nizozemce še enkrat več rešil Verbruggen in poskrbel, da se je vsaj en četrtfinalni obračun na tem prvenstvu končal brez podaljškov.

Nizozemska se je po porazu proti Avstriji z 2:3 uvrstila v osmino finala kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip, zdaj pa jo v polfinalu čaka srečanje z Anglijo.

Veselje Angležev. Foto: Reuters

Tudi tretja tekma četrtfinala na letošnjem evropskem prvenstvu se je prevesila v podaljšek, še drugič pa so potnika v polfinale odločile enajstmetrovke, po katerih so se uvrstitve med najboljše štiri razveselili Angleži. Ti so v rednem delu v 75. minuti po golu Breela Embola zaostajali z 0:1, a je nato podaljšek z zadetkom izsilil Bukayo Saka. V podaljšku ekipi nista zadeli, ob strelih z bele pike pa je bilo natančnih vseh pet angleških nogometašev, medtem ko je pri Švicarjih kot edini zgrešil Manuel Akanji. Zmago Angležev pa je kot zadnji potrdil Trent Alexander-Arnold.

V prvem polčasu prve današnje četrtfinalne tekme vratarja Švice in Anglije nista imela veliko dela, reprezentanci na vrata tekmecev sploh nista sprožili resnejših strelov. Po precej dolgočasni tekmi so Švicarji v drugem polčasu vse resneje in resneje pogledovali proti vratom Angležev, kar se jim je obrestovalo v 75. minuti, ko je mrežo Anglije zatresel Breel Embolo, ki se je v kazenskem prostoru znašel na pravem mestu ob pravem času in s strelom v levi spodnji kot vrat Jordana Pickforda zadel za 1:0.

Švicarji so v 75. minuti povedli. Foto: Reuters

Gareth Southgate je nato skušal takoj ukrepati s trojno menjavo, v ogenj je poslal Luka Shawa, Eberechija Ezeja in Cola Palmerja. Napadalna postavitev se je Angležev obrestovala že šest minut po golu Švice. Declan Rice je podal do Bukaya Sake, ta pa je z roba kazenskega prostora z desne strani natančno meril v levi spodnji kot vrat Švicarjev in ob pomoči vratnice zabil za 1:1. S tem je postavil tudi izid rednega dela tekme, ki se je nato prevesil v dodatni čas.

V podaljšku brez zadetkov, odločili streli z bele pike

V podaljšku so v 95. minuti prvi zapretili Angleži, potem ko je izjemen strel Declana Rica z zadnjimi napori ubranil Yann Sommer. V zaključku podaljška so pobudo znova prevzeli Švicarji, v 119. minuti je z močnim strelom poskusil Zeki Amdouni, a je bil Pickford na mestu. Tudi zatem reprezentanci nista več zadeli.

Kot prvi izvajalec enajstmetrovk se je pred belo piko postavil Cole Palmer, ki je bil zanesljiv, pri Švicarjih pa je odgovornost prevzel Manuel Akanji, a je bil Pickford na mestu. V drugi seriji je za Angleže v polno meril Jude Bellingham, za Švico pa je bil uspešen Fabian Schär. Zatem je za Angleže v polno meril strelec prvega zadetka Bukayo Saka, pri Švicarjih pa je bil natančen Xherdan Shaqiri. Tudi v četrto so bili Angleži uspešni, z bele pike je zadel Ivan Toney, Švico pa je med živimi ohranil Zeki Amdouni. Zmago Angležev pa je nato potrdil Trent Alexander-Arnold.

Jordan Pickford je ubranil poskus Manuela Akanjija Foto: Reuters

Švicarji so sicer na vseh dosedanjih tekmah prikazali zelo kolektivno predstavo, kar pa ne velja za Angleže. Izbranci Garetha Southgata so v skupinskem delu premagali Srbe z 1:0, nato pa remizirali z Danci (1:1) in Slovenci (0:0). V četrtfinale so se prebili po hudem in napornem obračunu proti Slovakom, njihov odpor so zlomili šele v 30-minutnem podaljšku in zmagali z 2:1.

