Slovenija je končala tekmovanje po ponedeljkovi tekmi osmini finala, ko je po izvajanju enajstmetrovk izgubila s Portugalsko. A je bila vseskozi blizu tudi napredovanja v četrtfinale, ki se začne danes. "Mislim, da je dosežek slovenske reprezentance izjemen. Mislim, da že dolgo ali pa sploh nikoli slovenska reprezentanca ni igrala tako samozavestno," je dejal v pogovoru za Odmeve.

"Po tekmi s Portugalsko sem dobil SMS-sporočila od Joseja Mourinha, Karla-Heinza Rummeniggeja, Fabia Capella in še številnih drugih. Vsi izjemno pohvalno, 'bodite ponosni na svojo ekipo, vrhunsko so igrali' ... Eden izmed njih, pa ne bom povedal, kateri, mi je rekel, da je slabša ekipa napredovala," je dejal prvi mož evropskega nogometa.

"Kdor misli, da je bila slovenska igra destruktivna in negativna, ta prav veliko o nogometu ne ve"

Ob tem je zavrnil kritike, češ da je Slovenija igrala preveč obrambno in da je bila skupina, v kateri je igrala, slaba. "V nogometu in politiki vsi mislimo, da vse vemo, ampak kdor misli, da je bila slovenska igra destruktivna, negativna in da je to slab sloves za nogomet, ta prav veliko o nogometu ne ve. Rekel bi, da počakajmo do konca prvenstva, da bomo videli, ali ne bo morda eden iz naše skupine postal celo evropski prvak."

Ob tem je Čeferin dejal, da je velik del slovenskih reprezentantov še relativno mladih, zato meni, da je prihodnost reprezentančnega nogometa svetla. "Mislim, da bodo po tem evropskem prvenstvu številni igralci zamenjali klub, kjer bodo dobili večje priložnosti," je dejal in izpostavil nekatere svetle točke prvenstva, ob zvezdnikih Janu Oblaku in Benjaminu Šešku, še Jako Bijola, Vanjo Drkušića in Žana Karničnika.

"Sam menim, da so bile kazni disciplinske komisije ustrezne"

Slovenske predstave na euru je spremljalo tudi veliko število navijačev. Teh je bilo na štirih tekmah več kot 50.000, slovenski navijači pa so si ob glasnem navijanju prislužili tudi nekaj kazni, med drugim za uporabo pirotehnike.

"Mi smo bili ena redkih reprezentanc, ki ji je pirotehniko uspelo prinesti na stadion in jo prižigati. Kar me je pravzaprav presenetilo, je, da sem, ne spomnim se točno v katerem slovenskem mediju, zaznal celo intervju s človekom, ki se je pohvalil, kako je prinesel pirotehnično sredstvo na stadion in ga prižgal. Zato imamo razmeroma stroge kazni, kar nekaj je bilo tudi žaljivega navijanja, ki je po mojem mnenju nepotrebno, ampak tako pač je. Tako nas žal ali pa na srečo, bi bolj rekel, ne zanima, ali je to država predsednika Uefe ali kakšna druga država. Sam menim, da so bile kazni disciplinske komisije ustrezne," je dejal Čeferin.

"52 milijonov zahtev za 2,7 milijona vstopnic"

Čeferin je v pogovoru za RTV Slovenija pohvalil še organizacijo prvenstva. "Izjemno smo zadovoljni, z Nemci zelo dobro sodelujemo," je dejal. Ob tem je pohvalil tudi predstave sodelujočih reprezentanc in ocenil, da "tako kakovostnega nogometa že dolgo ni bilo", veseli ga tudi obiskanost tekem. "Mi smo imeli 52 milijonov zahtev za 2,7 milijona vstopnic, tako da je za zdaj to super uspešno prvenstvo. Upajmo, dogovorili smo se, da bomo proslavljali 14. okrog 23. ure. Nič prej."

Tudi zato so se mu doslej najbolj v spomin tega prvenstva vtisnili navijači. "Navijači, ki so pravzaprav imeli razmeroma malo sporov med sabo, ki so se medsebojno družili. Videl sem, da je nogomet pravzaprav še ena redkih stvari, ki lahko vzbudi neki patriotizem v nas. Vidim Slovence, ki so ganjeni ob zastavah in himni, in vidim Romune in vidim Angleže ... Celotno vzdušje v Nemčiji je odlično, hkrati pa nas čakajo še odlične tekme."