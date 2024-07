Oglasil se je Jan Oblak

Slovenski nogometaši so v ponedeljek v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Portugalski. Zatem so bili v ponedeljek v Ljubljani deležni toplega sprejema, nogometaši pa so ob zahvalah poudarili tudi željo po čimprejšnjem vnovičnem takšnem sprejemu.

"V imenu celotne ekipe bi se zahvalil za podporo, ki je bila res neverjetna na vseh tekmah. Vse nam je bilo zelo težko, ampak najtežje, hkrati pa najlažje, je bilo videti na tribunah to veselje in srečo, kljub temu da nismo zmagali. Seveda upam, da se ne bomo naslednjič zbrali čez 24 let, ampak da bo ta zbor na Kongresnem trgu vsaki dve leti," je takrat dejal vratar in kapetan reprezentance Jan Oblak, ki se je v osmini finala izkazal z ubranjeno enajstmetrovko Cristianu Ronaldu.

Enaintridesetletni Škofjeločan se je po nekaj prespanih nočeh zdaj oglasil še na Instagramu, kjer se je vnovič zahvalil slovenskim navijačem. "Želel bi si, da bi objavo zahvale napisal šele čez kakšen teden, ampak na žalost je prišel čas, da se poslovimo od Eura. HVALA VSEM ZA NEVERJETNO PODPORO! Ponosen sem na to, da smo svetu pokazali, kako se bori in navija za svojo državo. Verjamem, da je to samo začetek lepe zgodbe slovenskega nogometa," je sporočil član madridskega Atletica, ki so ga pod objavo s komentarji podpore zasuli številni privrženci, ki so bili navdušeni nad njegovimi predstavami na Euru.

Slovenski kapetan je na štirih tekmah z izjemo treh enajstmetrovk proti Portugalski prejel le tri zadetke, ob tem pa se je še posebej izkazal z obrambo strela z bele pike Ronaldu, ki je zatem celo zajokal. Devetintridesetletni Portugalec, ki ga z izbrano vrsto v petek čaka tekma četrtfinala proti Franciji, je v svoji karieri streljal 194 enajstmetrovk, zgrešil pa jih je le 30.

