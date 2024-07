Turki razžalostili Avstrijce, Nizozemci gladko prek Romunov

V ponedeljek se je po hudem boju in izvajanju enajstmetrovk proti Portugalski od Eura poslovila slovenska reprezentanca . Torkov spored so odprli Romuni in Nizozemci, slednji pa so slavili s 3:0. Avstrijci so lovili prvi četrtfinale na evropskih prvenstvih, a so jim Turki to preprečili. Bilo je 2:1, Merih Demiral pa je zabil najhitrejši gol v zgodovini izločilnih bojev na Euru. Potreboval je 57 sekund. Zmagovalca se bosta za polfinale v soboto pomerila v Berlinu. Četrtfinale so si že prej zagotovili Nemci, Španci, Portugalci, Francozi, Angleži in Švicarji.

Euro 2024, osmina finala:

Torek, 2. julij:

Nizozemski navijači so izjemno kuliso pripravili že pred samim dvobojem, vseeno pa so prvi prek Dennisa Mana zapretili Romuni. A kmalu za tem, natančneje v 20. minuti, so Oranje vodili, po lepi samostojni akciji pa je bil uspešen Cody Gakpo. Večjih priložnosti nato vse do 44. minute ni bilo, takrat pa je nevarno sprožil Xavi Simons, a le za las zgrešil cilj in Nizozemci pred odmorom vodstva niso podvojili.

Nizozemski navijači so v Münchnu prikazali izjemno navijaško koreografijo (vir: Reuters):

Nizozemci so v drugem polčasu še večkrat zapretili. Nevarni so bili Memphis Depay, Virgil Van Dijk in ponovno Gakpo, a romunska mreža se ni zatresla. V 63. minuti pa je izgledalo, da so tulipani vodstvo vendarle podvojili. Spet je bil natančen Gakpo, a vmešal se je Var in zaradi prepovedanega položaja v pripravi akcije za zadetek tega razveljavil. Kmalu je ponovno poizkusil tudi Depay, a za las zgrešil okvir vrat. V 83. minuti pa tisto, kar se je napovedovalo. Nizozemski napadi so obrodili sadove. Asistenco je prispeval Gakpo, z neposredne bližine pa zabil Donyell Malen. V tretji minuti sodnikovega dodatka je isti igralec zabil še enkrat in le potrdil napredovanje Nizozemske.

Avstrijski lov na zgodovino se je začel po notah Turkov. Že v 57 sekundi se je po odbiti žogi najbolje znašel Merih Demiral in poskrbel za eksplozijo navdušenja na turškem delu tribun. Demiral je tako poskrbel tudi za nov rekord, saj je omenjeni zadetek najhitreje dosežen gol v izločilnih bojih evropskih prvenstev. Na naslednjo pravo priložnost smo nato čakali vse do sodnikovega dodatka, a Christoph Baumgartner je z volejem za las zgrešil cilj in Turki so na odmor odšli s prednostjo.

Turški navijači skrbijo, da v Nemčiji izgleda skoraj tako, kot da njihovi ljubljenci igrajo doma. Foto: Guliverimage

Prvo priložnost v drugem polčasu so imeli prek Marka Arnautovića Avstrijci, izkazal pa se je turški vratar. Kazen za neizkoriščeno je sledila v 60. minuti. Spet je bil natančen Demiral, tokrat z glavo. Sedem minut kasneje pa vendarle tudi veselje na strani naših severnih sosedov. Po kotu se je najbolje znašel Michael Gregoritsch in znižal prednost Turkov. Mreži se do konca nista več zatresli in turki so napredovali.

Četrtfinale se začenja v petek

Zmagovalca torkovih dvobojev se bosta med seboj pomerila v sobotnem četrtfinalu v Berlinu. Drugi sobotni četrtfinalni obračun bo v Düsseldorfu med Anglijo in Švico. Že v petek se bodo v Stuttgartu pomerili Španci in gostitelji Nemci, v Hamburgu pa Francozi, ki so v ponedeljek z 1:0 premagali Belgijo, in Portugalci, ki jim je komaj po enajstmetrovkah uspelo na kolena spraviti Slovenijo.

Četrtfinalni pari:



Španija – Nemčija

Anglija – Švica

Francija - Portugalska

Nizozemska - Turčija