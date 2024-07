"Brez dvoma je to moje zadnje evropsko prvenstvo. A vsa čustva se v meni niso nabrala zaradi tega, pač pa zaradi vsega, kar vključuje nogomet, zaradi navdušenja nad to igro, navdušenja, ko vidim svoje navijače, svojo družino," je po prigarani zmagi nad Slovenijo v osmini finala evropskega prvenstva dejal Cristiano Ronaldo, ki se je po zapravljeni 11-metrovki v prvem podaljšku zjokal, soigralci pa so ga tolažili. Selektor Roberto Martínez je po zmagi hvalil nespornega junaka dvoboja, vratarja Dioga Costo, ki je v loteriji zaustavil kar tri najstrožje kazni.

Kaj lahko bi se zgodilo, da bi bila torkova tekma portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda njegova zadnja na evropskih prvenstvih, a so se Portugalci rešili z izvajanjem 11-metrovk. Slovenski nogometaši so dodobra namučili šesto reprezentanco sveta, se ji taktično znova dobro postavili po robu, jo spravljali ob živce, kapetana pa tudi v jok. Potem ko se je redni del končal z 0:0, je sledil podaljšek, v njem pa vrtiljak čustev cinizma, joka, veselja, na katerem se je dodobra zavrtel 39-letni Ronaldo.

Ob koncu prvega podaljška je namreč Italijan Daniele Orsato dosodil 11-metrovko, na belo točko je stopil Ronaldo, a je Jan Oblak mojstrsko zaustavil njegov poskus. Med kratkim odmorom je izkušeni portugalski napadalec planil v jok, da so ga pred nadaljevanjem morali tolažiti soigralci. V 115. minuti so imeli Slovenci izjemno priložnost, Benjamin Šeško je sam stekel proti Diogu Costi, a je ta preprečil zgodovinski zadetek slovenske reprezentance, ki je sploh prvič igrala v izločilnih bojih evropskih prvenstev.

Jan Oblak je v 105. minuti ubranil 11-metrovko Cristianu Ronaldu. Foto: Reuters

"Zagotovo je frustrirajoče, ko ne moreš zadeti, a na to sem že pozabil"

Zmagovalca je odločilo izvajanje 11-metrovk, Ronaldo jih je izvajal kot prvi in si lahko oddahnil, saj je tokrat žoga končala za Oblakovim hrbtom. Costa je zaustavil vse tri poskuse Slovencev (Josip Iličić, Jure Balkovec, Benjamin Verbič) in portugalsko slavje se je pozneje, kot so pričakovali, le lahko začelo.

"Zagotovo je frustrirajoče, ko ne moreš zadeti, a na to sem že pozabil, saj je bil končni rezultat na koncu pozitiven, kar je najpomembnejše. Včasih je težko zadeti 11-metrovko, letos sem že dvakrat izgubil na ta način, danes pa zmagal. Nogomet ni vedno pošten, a danes je bil," so takoj po srečanju pri portugalskem O Jogo povzeli besede Ronalda in ga povprašali, ali je bilo zanj vse skupaj še toliko bolj čustveno, ker gre za njegovo zadnje evropsko prvenstvo.

Po neuspešno izvedeni najstrožji kazni so ga tolažili soigralci. Foto: Reuters

Čustva zaradi vsega, kar vključuje nogomet, navijačev, družine ...

"To je zagotovo moje zadnje evropsko prvenstvo. A vsa čustva se v meni niso nabrala zaradi tega, pač pa zaradi vsega, kar vključuje nogomet, zaradi navdušenja nad to igro, navdušenja, ko vidim svoje navijače, svojo družino, naklonjenosti, ki jo ljudje čutijo do mene. Čustven postanem, ker so to enkratni trenutki, ki jih ne morem opisati z besedami. Navijači so vedno z nami in še posebej z mano, tega sem zelo vesel. To, da lahko z nogometom osrečujem ljudi, je tisto, kar me najbolj motivira."

Foto: Guliverimage

Martinez: Costa je skrivnost portugalskega nogometa

Selektor Roberto Martínez je po zmagi z izbranimi besedami govoril o nespornem junaku Costi, ki je zaustavil kar tri najstrožje kazni. "Diogo Costa je v neverjetnem trenutku. Danes je sledil svojemu srcu, zelo je zrasel in je odličen vratar. On je skrivnost portugalskega nogometa. Delal sem z odličnimi vratarji in on je na odlični ravni. Mislim, da je z vso zrelostjo in izkušnjami, ki jih je dobil v klubu, zdaj neverjetno pomemben tudi za reprezentanco."

"Večkrat sem globoko vdihnil in sledil svojemu instinktu," pravi nesporni junak Diogo Costa. Foto: Guliverimage

Junak srečanja: Sledil sem instinktu

"Rekel sem si: to moram braniti. Poskušal sem dati vse od sebe, dobro sem prebral govorico njegovega telesa, hvala bogu mi je uspelo pomagati ekipi," pa je po napredovanju v četrtfinale dejal Costa in se dotaknil še 11-metrovk: "Slepo sem sledil svojemu instinktu. Večkrat sem globoko vdihnil in sledil svojemu instinktu. Zelo sem vesel in zelo navdušen, da sem lahko tako zelo pomagal ekipi. To je bila moja najboljša predstava v karieri. Ricardo (trener vratarjev in nekdanji reprezentant) in vsi preostali so me spodbujali in še dodatno motivirali. Vesel sem."

Portugalci se bodo za polfinale v petek v Hamburgu pomerili s Francozi, ki so v ponedeljek napredovali po avtogolu Jana Vertonghena.