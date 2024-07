Slovenija je ponosna in še "Ronalda ste spravili v jok"

Luka Dončić: Vsaka čast!

Očitno je vse do zadnjega tekmo spremljal tudi Luka Dončić, ki je slovenskim fantom sporočil, da naj dvignejo glave in jim čestital za borbeno igro.

Eni prvih, ki so se oglasili, je Košarkarska zveza Slovenije. Luka Dončić in druščina so jim že pred tekmo zaželeli srečo, po tekmi pa so jim čestitali za borbo in sporočili, da so ponosni na njih.

Na družbenih omrežjih se je oglasila tudi Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, ki se je slovenskim nogometašem zahvalila za izjemen večer in sporočila, da domov lahko prihajajo z dvignjeno glavo. Ob vsem tem pa vse skupaj poudarila z besedo: PONOS.

Ponosna do neba

Velika navijačica slovenskih nogometašev je tudi slovenska pevka Alya in jim sporočila, da so na njih ponosni do neba in med drugim dodala: "Pa še Ronalda ste spravili v jok."

⚽️❤️ Dragi fantje, poklon.

Slovenija je ponosna na vas!

Čestitke za izjemno borbo do zadnjega! #EURO2024 #SrceBije 🇸🇮 @nzs_si



📸 STA pic.twitter.com/OiBXbJq2fO — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 1, 2024

