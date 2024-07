"Bilo bi nekaj narobe z nami, če ne bi želeli še nečesa več. To je nekaj povsem človeškega. Pred nami je dvoboj s favorizirano Portugalsko, ki se lahko za nas dobro konča," je Adam Gnezda Čerin, eden nepogrešljivih členov Kekove čete, pred največjo tekmo slovenske reprezentance vseh časov prepričan, da bi lahko Slovenija v Frankfurtu presenetila Portugalsko in se na Euru prebila med najboljših osem. Idrijčan ima čudovite spomine na Portugalce, saj je pred tremi meseci v Stožicah zatresel njihovo mrežo. Na ta dvoboj pa ga spominja še nekaj drugega …

Slovenijo spremlja neverjetna nogometna evforija, kakršne nismo na tej strani Alp opazili že poldrugo desetletje, vse od imenitnih dosežkov nepozabne Kekove generacije, s katero je vse prej kot razočaral na SP leta 2010 na jugu Afrike.

Zdaj Matjaž Kek piše novo pravljico. Na evropskem prvenstvu v Nemčiji je popeljal Slovenijo med najboljših 16, danes pa ga čaka nov vrhunec, nova največja tekma vseh časov, saj se bo najmanjša udeleženka Eura za napredovanje v četrtfinale potegovala s Portugalsko. Z eno največjih favoritinj za osvojitev naslova, ki ima v svojih vrstah kopico zvezdnikov svetovnega kova, z naskokom največje pozornosti pa je deležen Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ima ogromno oboževalcev tudi v Sloveniji. Foto: www.alesfevzer.com

Tega Ronaldu ne zameri

Portugalski kapetan in rekorder se je trudil v Ljubljani premagati Jana Oblaka, a mu ni uspelo. Foto: www.alesfevzer.com O tem, kako močan je njegov magnet in kakšno priljubljenost uživa med športnimi navdušenci po vsem svetu, se je Slovenija na lastne oči prepričala pred tremi meseci. Takrat so bile Stožice za prijateljsko tekmo med Slovenijo in Portugalsko polne do zadnjega kotička, na stadionu pa ni manjkalo njegovih oboževalcev. Tega se dobro spominja tudi Adam Gnezda Čerin, ki je takrat favoriziranim gostom prekrižal načrte in z zadetkom povedel Slovenijo do končne zmage z 2:0.

"Takrat nas je pred tekmo podžgalo, da je bil glavni fokus na tekmi na Cristianu Ronaldu. A tega mu ne zamerimo. Morda je najboljši nogometaš v zgodovini, najboljši na tem planetu, si pa zdaj vseeno zaslužimo te stvari," je slovenski zvezni igralec spomnil na dvoboj, pred katerim se je bolj ali manj govorilo le o portugalskemu superzvezdniku, na Kekovo četo, ki se je tako izkazala lani v kvalifikacijah za Euro 2024, pa malce pozabilo.

Prvič v zgodovini se je predstavil na slovenskih tleh in bil prvi zvezdnik srečanja, zelenico v Ljubljani pa je zaradi poraza z 0:2 zapustil nejevoljen. Foto: www.alesfevzer.com

Hvaležni navijačem za prizore v zadnjih tednih

Tako se je veselil Adam Gnezda Čerin, ko je 26. marca zatresel portugalsko mrežo. Bi lahko prekrižal načrte portugalski obrambi tudi danes? Foto: www.alesfevzer.com Zdaj, ko igra Slovenija v Nemčiji, je drugače. Zaradi nje si je tekme Eura ogledalo že več deset tisoč njihovih rojakov, v domovini pa vlada velika evforija, ki bo nov vrhunec doživela z današnjim srečanjem izločilnega dela v Frankfurtu. "Hvaležni smo navijačem za prizore v zadnjih tednih. Njihova podpora nam ogromno pomeni. Upam, da bomo lahko ostali v Nemčiji še nekaj časa, saj je vedno znova imenitno igrati tekmo pred takimi navijači," sporoča Gnezda Čerin in dodaja, da skušajo v reprezentanci ostati mirni, ko spremljajo evforične posnetke nogometne vročice tako v Sloveniji kot tudi Nemčiji.

"Pomembno je, da ostanemo osredotočeni na igrišče. Letošnji Euro je pokazal, da je razlika med reprezentancami vse manjša. Vsak lahko premaga vsakogar. To je tudi ena izmed stvari, zakaj je nogomet tako čudovit. Verjamem v to, da lahko presenetimo Portugalsko," čuti optimizem in verjame, da bi lahko Slovenija po Danski, Srbiji in Angliji ostala neporažena na Euru tudi s Portugalsko. In to že drugič v tem letu, kar bi bil neizmeren podvig, ki bi še kako odmeval v Evropi.

V Frankfurtu bo današnji spektakel spremljalo najmanj šest tisoč slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Dvoboj osmine finala v Frankfurtu se bo na Waldstadionu z zaprto premično streho začel ob 21. uri.