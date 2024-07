Navijaško razpoloženi že v zgodnjih jutranjih urah #foto

Slovenski navijači so se v Frankfurt, kjer bo na nogometnem evropskem prvenstvu zvečer na sporedu tekma med Slovenijo in Portugalsko, v velikem številu odpravili z vlakom. Vzdušje je bilo že ob 4. uri izjemno.

Slovensko nogometno reprezentanco danes na evropskem prvenstvu čaka zgodovinska tekma, potem ko se bodo v osmini finala pomerili s portugalsko reprezentanco. Tekma se začne ob 21. uri.

Na zgodovinsko nogometno tekmo osmine finala evropskega prvenstva se je v Frankfurt odpravilo veliko slovenskih navijačev. Nekaj manj kot tristo se jih je odločilo, da bodo v Frankfurt odpotovali s posebnim navijaškim vlakom. In že navsezgodaj zjutraj je bilo čutiti neverjetno energično navijaško vzdušje s plapolanjem slovenskih zastav.

Ob tem lahko predvidevamo, da bo glasno tudi na nogometnem stadionu, ko bo na tribunah najmanj šest tisoč slovenskih navijačev.

Matjaž Kek verjame. Foto: Guliverimage

Tudi Kek verjame, da bi se slovenska pravljica lahko nadaljevala

"Zavedamo se, proti komu igramo. Sploh ne veš, kje začeti naštevati, kdo vse igra za Portugalsko. Izredno jih spoštujem, zame so eni največjih favoritov prvenstva," je Matjaž Kek povedal pred tekmo in tudi on verjame, da bi se lahko slovenska nogometna pravljica v Nemčiji še nadaljevala.

V svoji ekipi, ki ji zaupa, čuti visoko stopnjo samozavesti. Zanima nas končni rezultat. To so tekme, na katerih se izpada. Težka tekma bo, a zelo zaupam nogometašem," je še povedal slovenski strateg pred največjo tekmo v zgodovini slovenskega nogometa.

