Največja vseh časov. Brez debate.

Ta tekma je predstavljala nekaj več. Ni bila le največja v zgodovini slovenskega nogometa, ampak jo je krasil še redko viden preplet čustvenih in dramatičnih zasukov, pri katerih je zadišalo po filmskih zgodbah. V Frankfurtu je bilo vse že nastavljeno za srečen konec Slovenije, za nov podvig, ki bi odmeval kot še noben, a je bilo v zvezdah zapisano drugače. Ostal je grenak priokus, a tudi ogromen ponos. To je bila z naskokom največja tekma Slovenije vseh časov, Kekova četa pa je po njej, čeprav je proti Portugalski potegnila krajšo, Euro zapustila pokončno. Kot ena izmed pepelk tekmovanja.

Tega je zmožen le nogomet. Če bi vam nekdo še pred nekaj leti dejal, kako se bo iskala vstopnica več za ogled srečanj Slovenije v Nemčiji in bo pri slovenskih navijačih prisotna slaba volja, ker jih bo na voljo "le" šest tisoč, bi ga milo rečeno čudno pogledali. Ko pa bi vam dodal, da se bo Cristiano Ronaldo pred vsemi kamerami sveta jokal zaradi Slovenije, najmanjše udeleženke Eura, portugalski zvezdniki, ki drug za drugim igrajo v najboljših klubih na svetu, pa se bodo težko prigarane in skrajno tesne zmage nad Slovenijo veselili kot otroci, bi se vam vse skupaj zdelo še bolj nerealno. Zdelo bi se neverjetno, a je še kako resnično. Ta občutek pa zagotavlja prvovrstni užitek.

Cristiano Ronaldo je bil na dobri poti, da postane osmoljenec srečanja, a ga je nato na njegovo srečo izvlekel iz zagate soigralec Diogo Costa. Zanimivo je, da Ronaldo in njegova druščina ni zadela proti Sloveniji letos v kar 210 minutah. Foto: Reuters

Šeško zapravil zaključno žogico

Benjamin Šeško bo že dolgo sanjal zapravljeno priložnost iz 116. minute, ko je njegov strel mojstrsko z nogo ustavil Diogo Costa. Foto: Reuters To je bila tekma, na kateri bi se lahko pravljice pisale kar same. Vse je bilo že nastavljeno, to bi bil lahko večer, ko se v slovenski izbrani vrsti ne bi izpostavljalo le junaka Jana Oblaka ter njegovih dveh imenitnih sodelavcev v ožjem delu obrambe, Jako Bijola in Vanje Drkušića, ampak tudi Benjamina Šeška in Josipa Iličića, a je usoda hotela drugače. Najmlajši in najstarejši član Kekove zasedbe na Euru 2024 sta zapravila priložnost, da bi odločilno vplivala na razplet srečanja in zmago Slovenije, s tem pa tudi prebojem med osem najboljših v Evropi!

Pa tako bi jima privoščila Slovenija. Šeško je zapravil kar nekaj zrelih priložnosti, najlepšo v 116. minuti, s tem pa še podaljšal strelski post v izbrani vrsti, ki se vleče že od gostovanja na Malti in zagotovo vpliva na samozavest nadarjenega napadalca, Iličić, ki je kmalu po vstopu v igro izvedel prosti strel z ugodne razdalje, a zadel živi zid, nato pa bil kot prvi izvajalec Slovenije neuspešen še z bele točke, pa je zapravil priložnost, da bi z zadetkom na Euru že tako filmsko zgodbo vrnitve po odpravljenih zdravstvenih težavah še oplemenitil.

"Obli, Oblak, ti si naš junak"

Diogo Costa je ubranil vse tri strele Slovencev z bele točke. Najprej je prebral namero Josipa Iličića. Foto: Reuters Tako pa je Slovenija po ponesrečenem izvajanju 11-metrovk, kjer je izvrstni portugalski vratar Diogo Costa prebral namero tako Josipu Iličiću, Juretu Balkovcu kot tudi Benjaminu Verbiču, izpadla s tekmovanja. Slovenski nogometaši so popadali na tla in premlevali žalostne trenutke, saj so bili rekordno blizu največji senzaciji prvenstva. Tekmo so končali brez Matjaža Keka, ki je pred tem prejel rdeči karton.

Kapetan Jan Oblak se je med srečanjem naposlušal pohval navijačev in njihovega skandiranja: "Obli, Oblak, ti si naš junak," saj je ubranil vse nevarne strele, za nameček pa Cristianu Ronaldu po sporno dosojeni 11-metrovki v prvem delu podaljška ubranil še kazenski udarec. Po tako bolečem porazu pa se je znova spomnil na kruto nepredvidljivost izvajanja kazenskih udarcev, zaradi katerih je svojčas ostal brez določenih evropskih lovorik tako pri Benfici kot tudi Atleticu. In to na največji tekmi v zgodovini slovenskega nogometa.

Bilo jih je ogromno, a nobena tako ...

Slovenija si je pred 25 leti v Kijevu zagotovila nastop na prvem Euru. Foto: Reuters Bila je prva v Tallinnu, zaznamoval jo je zgodovinski zadetek Igorja Benedejčiča, bila je prva v kvalifikacijah in junaški remi leta 1994 proti svetovnim podprvakom Italijanom, žal z grenkim priokusom in nepriznanim zadetkom Darka Milaniča.

Bila je snežna pravljica v Kijevu, ki je Slovenijo leta 1999 lansirala med evropsko elito, bila je prva tekma na Euru, infarktni triler z ZR Jugoslavijo v Charleroiju, bila je deževna pravljica v Bukarešti, ko se je zgodil čudež in je v polno zadel kar Mladen Rudonja, Slovenija pa se je nato prvič družila z najboljšimi na svetu.

Zlatko Dedić je pred 15 leti popeljal Slovenijo na SP 2010. Foto: Reuters Bila je krstna tekma SP 2002 proti Španiji, po kateri je žal sledil najbolj odmeven in razvpit spor v zgodovini slovenske reprezentance, bil je žalosten poraz proti Hrvaški za Bežigradom, ki je leta 2003 preprečil tretji zaporedni nastop na velikem tekmovanju, bila je mariborska pravljica z zlatim zadetkom Zlatka Dedića, ko je v Ljudskem vrtu leta 2009 padla arogantna Rusija, Kekova četa pa odšla na jug Afrike, kjer je pisala zgodovino in za uvod ugnala Alžirijo, nato pa bila do zadnjih minut v igri za napredovanje. Nato se je kar dolgo čakalo do novega vrhunca Slovenije.

Zmaga nad Kazahstanom v Stožicah je prinesla veliko olajšanje, nastop na Euru 2024, nato pa je sledil letošnji vrhunec, ko so Jan Oblak in druščina najprej v Nemčiji ponagajali favoriziranim Dancem (1:1), Srbom (1:1) in Angležem (0:0), s tem pa si priigrali največjo nagrado v obdobju državne samostojnosti.

Slovenija se je v uvodni tekmi Eura razšla z Dansko z 1:1. Foto: Reuters

Zagotovili so si preboj med 16 najboljših na evropskem prvenstvu. Prvič so zaigrali v izločilnem delu. In to kako! Proti favorizirani Portugalski, enemu največjim favoritov prvenstva, so junaško položili orožje šele po izvajanju 11-metrovk, pred tem pa ohranili mrežo nedotaknjeno, obenem pa v 116. minuti zapravili priložnost srečanja.

Slovenija je odigrala še nekaj odmevnih tekem. Sladka zmaga nad Italijani v Trstu po nepozabnem preigravanju Sebastjana Cimirotića, ki je poslal na tla Christiana Panuccija, poraz proti Lionelu Messiju v Argentini, čarobna sedmica proti Islandiji (7:1), pri kateri je Sašo Udovič sodeloval kar s petim zadetki, izjemen odpor galskim petelinom v Parizu (2:3) kot tudi trem levom tako na Wembleyju (1:2) kot tudi v Ljubljani (2:3), pa seveda marčevska zmaga nad Portugalsko na čelu s Cristianom Ronaldom! Če omenimo le nekatere.

Zakon velikih in malih? Zelo glasen je bil Španec.

Slovenski navijači so dražili Cristiana Ronalda tudi z dresom dolgoletnega največjega rivala Lionela Messija. Foto: Reuters Slovenska reprezentanca je torej odigrala več kot 300 tekem, a nobena ni bila tako odmevna, s tako velikim vložkom, kot ravno zadnja. Kot tekma osmine finala Eura med Slovenijo in Portugalsko. Na njej pa ni bila le statist, ampak na trenutke več kot enakovreden tekmec veliki Portugalski, hkrati pa je imela še imenitno zaključno žogico v 116. minuti.

Sprva so se, vendarle se je poznalo, da Slovenija nima izkušnje z igranjem tekem v izločilnem delu, čutili porodni krči. Podobno kot proti Danski so trajali dobršen del prvega polčasa, nato pa je Kekova četa le zaigrala. In znova zaklenila svoja vrata, tako da ni prejela zadetka že 210 minut zapored. Pa čeprav se je pomerila z Anglijo in Portugalsko!

Zato so nam še kako grele srce pohvale, ki so nam jih na račun igre Kekove čete izrekali tuji novinarji, v družbi katerih smo v Frankfurtu spremljali ponedeljkov spektakel. In marsikdo, najbolj glasen je bil najbolj eden izmed španskih novinarjev, je tudi pripomnil, kako je škoda, da sodniki delajo razliko med velikimi in mladimi, saj je bilo za mnoge sporno, zakaj je Italijan Daniele Orsato v podaljšku sploh pokazal na belo točko za Portugalsko. No, to pa je že druga kost za glodanje.

Kekova četa se je poslovila od Eura pokončno, ponosno in z veliko zahvalo navijačem. Foto: Reuters

Bo pa ostal spomin na največjo tekmo slovenske reprezentance vseh časov in prvi poraz po izvajanju 11-metrovk na velikih tekmovanjih. To pa prinaša bogate izkušnje. Tisto, s čimer se Portugalci lahko bistveno bolj pohvalijo. Zaradi tega pa je uspeh Slovenije, ki je proti takšnim favoritom klonila brez prejetega zadetka v 120 minutah, še toliko večji. In slajši. Žal tudi z grenkim priokusom.