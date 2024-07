Znana je fraza "tako blizu, a vendar tako daleč". Pogosto se uporablja v športu, vselej s konkretnim razlogom, saj na pravšnji način opiše spekter različnih čustev, s katerimi ima oseba ali ekipa opravka, ko je nečemu tako blizu, da praktično že trka na vrata napredovanja, a se ji nato, ko je najbolj napeto, to ne posreči. Tako gre ves trud k vragu.

Tako se je skupaj z igralci zahvalil navijačem za izjemno podporo v času Eura. Foto: Reuters

"Jasno je, da ne moreš slaviti, ko izgubiš tekmo. Porazi se ne slavijo. Po drugi strani pa je grenkoba prežeta s toliko sladkega in dobrega, da samo upam, da bo ta turnir pomenil neko iztočnico za slovenski nogomet v prihodnosti," je po neverjetno dramatičnem izpadu Slovenije, ko je v osmini finala drago prodala kožo in namučila favorizirano Portugalsko, povedal Matjaž Kek.

"Na tem prvenstvu nismo imeli sreče"

Slovenski selektor, eden največjih nogometnih junakov tega poletja, je po dramatičnem porazu proti Portugalski športno čestital tekmecu. Čeprav Portugalska v 120 minutah ni niti enkrat zatresla mreže Jana Oblaka, Škofjeločan je med drugim ubranil strel z bele točke Cristianu Ronaldu, je na koncu zmagala po izvajanju enajstmetrovk. "Rad bi čestital Portugalcem. Tudi na enajstmetrovke moraš znati zmagati. Portugalska je imela kakovost. Želim si, da bi šla do konca," bi Portugalcem privoščil, da bi do konca turnirja preskočili vse ovire in po osmih letih znova postali evropski prvaki.

Portugalci so se zmage nad Slovenci veselili kot majhni otroci. Foto: Reuters

Slovenija zapušča Euro v Nemčiji z dvignjeno glavo in številnimi pozitivnimi izkušnjami. "Želel bi si, da bi še nekaj časa ostal v Nemčiji. A ne kot turist. Proti Portugalski smo bili nekoliko preplašeni v prvem delu, nato pa vse bolj rasli. Iz ene majhne, relativno preplašene Slovenije v prvem polčasu smo potem prišli do zicerja (priljubljen izraz v športu za ogromno priložnost, tokrat je imel v mislih največjo priložnost Benjamina Šeška, ko se je znašel sam pred vratarjem Portugalske, op. p.) štiri minute pred koncem. Ampak tak je pač nogomet. Na tem prvenstvu nismo imeli ravno sreče, smo pa imeli reprezentanco, ki ve, kaj hoče. Mi je pa žal zaradi navijačev, te silne energije, ki je prihajala z njihove strani. Malokdo je verjel, da lahko odigramo takšen turnir. Škoda, da nismo zmagali, a Portugalci so si zaslužili to zmago," je izkušeni Mariborčan, ki ga selektor Portugalske Roberto Martinez zelo spoštuje, ponovil, da je zmaga Portugalcev zanj zaslužena, saj so zlasti v prvem delu srečanja pokazali bistveno več in spletali obroč okrog slovenskega kazenskega prostora.

"Moja izključitev je bila brezvezna"

"S Portugalci se nismo hoteli ravno 'nadigravati'. Zdržali smo 15, 20 minut, potem pa smo se začeli prebujati. Seveda ne moremo s Portugalsko tekmovati v posesti žoge. Vedeli smo, da mora nekaj ubraniti tudi vratar, če želimo kaj osvojiti. Smo pa imeli načrt. Zdržali smo, Portugalci so postajali vse bolj nervozni, tako da so morali menjati, potem pa je bilo nekaj izživljanja gospoda, ki tolmači nogometna pravila," je omenil še sojenje Italijana Danieleja Orsata, ki je Slovencem paral živce s hitro dosojenimi rumenimi kartoni, najbolj pa s sporno enajstmetrovko v podaljšku.

Kek po sporni enajstmetrovki:

Crveni za Matjaža Keka i rasprava sa sudijom... pic.twitter.com/4w05ciMX41 — sportsscandals (@sportsscandals1) July 1, 2024

Zaradi rdečega kartona je moral deset minut pred koncem podaljška na tribune. Foto: Guliverimage

Kmalu po njej je moral Kek zapustiti slovensko klop, saj je prejel rdeči karton. "Moja izključitev je bila brezvezna. Če mi verjamete ali ne, sodniku nisem niti slučajno rekel kaj neprimernega, ampak ga le vprašal, zakaj je dosodil penal," ga je začudila odločitev italijanskega sodnika.

Na koncu je prejel potrdilo, da portugalski selektor Roberto Martinez ni pretiraval pred tekmo, ko je dajal komplimente Sloveniji. "Morate pa priznati tudi vi, da ste verjetno trpeli v 116. minuti in vas je malo stisnilo," je nagovoril še novinarje in spomnil na žal neizkoriščeno zaključno žogico Benjamina Šeška. "A tako je z reprezentanco, kot je Portugalska. Nekaj stvari moraš tudi preživeti. Dobro smo ji parirali, je bila pa v igri boljša," je priznal.

Neizmerno bo navijal za košarkarje, za kolesarje na Touru ...

Vesel je, da je Slovenija na Euru presegla svoja pričakovanja, hkrati pa je prepričan, da je Evropa zdaj priča realni sliki slovenskega nogometa. "Tega se moramo zavedati. Leporečje o napadalnem nogometu ne bo šlo skozi. Pri nas gre za to, da smo disciplinirani, agresivni, zavzeti in igramo z neizmerno ljubeznijo do dresa. In tudi kakovost je na naši strani. Hkrati smo tudi pragmatični. Imamo še mlade igralce. Poglejte samo izkušnje portugalskih fantov in pa nas. Če bo omogočeno vsem, ki smo v nogometu, da bomo delali dalje in s svojo idejo ter nas ne bo treba takoj pribijati na križ in uničevati vsega po prvi napaki, potem bo tudi nogomet še prinesel veselje," se je po bolečem, a ponosnem porazu proti Portugalski v Frankfurtu Kek zahvalil vsem slovenskim športnicam in športnikom, ki so jim zaželeli vse dobro.

Slovenski ljubitelji športa lahko v zadnjem obdobju uživajo v tem, kako jih rojaki razvajajo z vrhunskimi dosežki v različnih športih. Foto: Reuters

"Prejeli smo milijon sporočil. Zdaj jih vračam dvojno, trojno. Neizmerno bom navijal za košarkarje, za vse naše, ki so na Touru, za odbojkarje, za olimpijske igre … To je kultura, to je slovenska kultura. In na to moramo biti ponosni. Danes je bil nogomet, jutri bo košarka in tako naprej. Nismo idealni, a vidim ogromno možnosti za napredek pri igralcih. Vsaka sekunda izkušenj, ki so jo dobili igralci na tem turnirju, je prišla prav. Je pa seveda zdaj najprimernejši trenutek, da ne bi vse skupaj razpadlo. Za to pa smo tudi v Sloveniji specialisti. Upam, da nam je ostalo še nekaj ur v Nemčiji, da se ne bomo skregali. Do zdaj se še nismo (smeh, op. p.) in vidite, kako nam gre lahko na različnih področjih na boljše. Lahko igramo še boljše, boriti pa se ne moremo še več od tega, kar smo pokazali na Euru. Preprosto ne gre. Šli smo na glavo, z neverjetno energijo igralcev. V Nemčijo smo spravili 60, 65 tisoč Slovencev," je izžareval posebno zadovoljstvo.

Ne izključuje nikogar

Nato je dvoumno spregovoril o prihodnosti svojega poslanstva v reprezentančnem nogometu, ko je dejal: "Dobili smo reprezentanco, ki je zložena za naprej, kdorkoli jo bo vodil." Na vprašanje, ali to pomeni, da je bila to njegova zadnja tekma, ko je vodil Slovenijo, čeprav je nedavno sklenil sodelovanje s krovno zvezo še za naslednji kvalifikacijski ciklus, vsaj do SP 2026, pa je eden najbolj priljubljenih Slovencev pojasnil: "Ne izključujem nikogar, najpomembnejši člen reprezentance so igralci, mi smo zaradi njih tukaj, kdorkoli jo bo vodil, ali jaz ali kdo drugi. Reprezentanca je sestavljena, igralci pa so njen najpomembnejši člen. Mi smo njihov servis," je dal vedeti, da lahko igralci še napredujejo, sam kot selektor pa težko.

Matjaž Kek je nedavno podaljšal sodelovanje z NZS do leta 2026. Foto: Guliverimage

Zdi se mu, da je iz njih iztisnil največ, kar je lahko. Opravil je imenitno, a zelo zahtevno delo, saj je sestavil novo generacijo in ji vcepil zmagovalno miselnost, na Euru pa ni, čeprav se je pomeril z Dansko, Srbijo, Anglijo in Portugalsko, v rednem delu srečanja izgubil niti enkrat. Še več, na vseh srečanjih je prejel zgolj dva zadetka ter dokazal, česa vsega je zmožna obrambna igra Slovenije, če se nogometaši žrtvujejo eden za drugega.

Šeško ima v njem največjega podpornika

Benjamin Šeško je imel v 116. minuti na pladnju senzacionalno zmago Slovenije. Foto: Reuters O tem, kakšna sloga in pozornost do vsakega vlada v reprezentanci, dokazujejo tudi njegove besede, ki jih je namenil Benjaminu Šešku, enemu izmed osmoljencev dvoboja, saj je zapravil kar nekaj lepih priložnosti in turnir, od katerega je pričakoval tako veliko, sklenil brez zadetka. "Ima še veliko prostora za napredek. Njegov začetek kariere je obetaven, ima pa v meni največjega podpornika in nekoga, ki ga najbolj spoštuje. Prepričan sem, da bo njegova kariera bleščeča," še kako podpira mladega napadalca, ki je spomladi v dresu Leipziga obnorel Evropo.

Zmagovalca so odločili streli z bele točke. Slovenci so zapravili vse tri uvodne poskuse. Vratar Porta Diogo Costa je najprej ubranil strel najstarejšemu članu Kekove zasedbe, povratniku Josipu Iličiću. "Spoštujem ljudi, ki imajo, po domače povedano, jajca in prevzamejo odgovornost, ne glede na to, kako se konča. Očitno pa je bilo tako zapisano v zvezdah," je pojasnil, da tudi največji in najbolj izkušeni nogometaši zapravljajo enajstmetrovke. Kot primer je navedel Ronalda v podaljšku.

Portugalski vratar Diogo Costa se je prelevil v prvega junaka srečanja. Foto: Reuters

Na vprašanje, ali so pred dvobojem s Portugalsko vadili enajstmetrovke, je odvrnil: "Lahko treniraš 50 penalov po vrsti, pa boš lahko zastreljal enega na takšni tekmi pred 50 tisoč ljudmi. Portugalci so bili pri tem pač boljši," je še povedal selektor Kek. Njegovo največje zadovoljstvo lahko predstavlja otroško veselje Portugalcev, ki so se nepričakovano namučili za zmago nad Slovenijo. Napovedovalo se je marsikaj drugega, a je Kekova četa na Euru še enkrat več pokazala, kako daleč lahko pride reprezentanca, v kateri se igra eden za drugega.

Slovenski navijači bodo lahko Kekove izbrance pozdravili danes na slavnostnem sprejemu ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.