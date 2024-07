Čustven zapis nesrečnega Šeška: Po tej boleči izkušnji bomo še močnejši!

Zaradi podpore navijačem jim je malo lažje. Foto: Reuters Slovenski nogometaši so evropsko nogometno prvenstvo sklenili z dvignjenimi glavami, a razočarani, saj so bili tako blizu četrtfinalu. Odigrali so štiri tekme, prvič dvoboj osmine finala, in nobene niso izgubili po rednem delu oziroma podaljšku. Portugalska jih je strla šele po izvajanju enajstmetrovk. Najtežje je mlademu Benjaminu Šešku. Napadalec je prvenstvo končal brez zadetka, proti Portugalski pa je v podaljšku zapravil zlato priložnost. Selektor Matjaž Kek mu je po tekmi namenil besede spodbude, sam pa se je dan pozneje oglasil prek družabnih omrežij in nagovoril navijače: "Boli. Bili smo tako blizu. A imam sporočilo za vas: spodleti ti samo takrat, ko si na tleh in na tleh ostaneš! To se nam ne bo zgodilo, saj imamo vašo izjemno podporo! Vrnili se bomo in bomo po tej boleči izkušnji še močnejši!"

Elšnik: Združili smo narod in to je naša največja zmaga

Timi Max Elšnik Foto: Guliverimage Nič manj čustven ni zapis Timija Maxa Elšnika. "Kot otrok sem gledal Slovenijo v Južni Afriki in na koncu jokal. Zdaj sem imel čast in privilegij živeti tiste sanje takrat 12-letnega fanta in zastopati državo na velikem tekmovanju. Besede ne morejo opisati energije, čustev in ponosa, ki smo jih skupaj doživeli. V zadnjih dveh tednih smo združili narod in to je naša največja zmaga. Hvala vsem, ki ste potovali po Nemčiji in nam stali ob strani. Bili ste izjemni. Hvala celi Sloveniji, ki nas je podpirala od doma. Slike in posnetki veselja nam bodo ostali za vedno v spominu. Slovenija ima karakter in verjamem, da ima ta ekipa še marsikaj dobrega pred sabo."

Verbič: Jezen, razočaran, potrt

"Jezen, razočaran, potrt, ampak tako zelo ponosen na to ekipo in naše navijače," pa je na Instagramu zapisal Benjamin Verbič in zveste podpornike slovenske reprezentance povabil na sprejem, ki bo v Ljubljani na Kongresnem trgu ta torek ob 18. uri.