Novo poglavje slovenske nogometne zgodovine

Smo na polovici evropskega nogometnega prvenstva Euro 2024. Prvič v zgodovini mednarodnih tekmovanj se je Slovenija uvrstila v izločilne boje. V osmini finala so se naši nogometaši včeraj pomerili z reprezentanco Portugalske, ki spada med evropske nogometne velesile. Po slovenski zmagi v Stožicah, je tokrat slavila Portugalska.

Slovenija se je po 24 letih vrnila na veliki oder evropskega nogometa. V skupini C je pokazala izjemno predanost in borbenost. Izbrancem selektorja Matjaža Keka je uspelo remizirati z močno Dansko 16. junija v Stuttgartu, s Srbi 20. junija v Münchnu ter z angleško reprezentanco 25. junija v Kölnu. Prvič v zgodovini slovenskega nogometa so se uvrstili v izločilne boje, kar predstavlja izjemen uspeh za slovenski nogomet.

Foto: Shutterstock

Kombinacija vrhunske klimatske naprave in odličnega nogometa V preteklih vročih dneh, ko nogometni navdušenci spremljajo tekme, je bil prijetno ohlajen prostor ključen za popolno navijaško izkušnjo. Hisense Energy PRO X poskrbi za učinkovito hlajenje in svež zrak v vašem domu, medtem ko s svojo napredno tehnologijo skrbi za zdravje in dobro počutje. Hisense Energy PRO X skrbi tudi za udobje in kakovost bivanja nogometašev na Euro 2024. S Hisense Energy PRO X lahko uživate v optimalni temperaturi in brezskrbno spremljate vsak trenutek evropskega nogometnega prvenstva. Pridružite se številnim zadovoljnim uporabnikom in navijajte v prijetno ohlajenem prostoru!

Uradna klimatska naprava Uefa Euro 2024™, Hisense Energy PRO X, bo poskrbela, da bo vsak trenutek spremljanja tekem prijeten in udoben. Ta vrhunska klimatska naprava z invertersko tehnologijo zagotavlja učinkovito hlajenje z izjemno varčno porabo energije.

S sproščanjem ionov poskrbi za svež zrak, ki odstrani neželene viruse in bakterije, ter tako ustvarja idealno okolje za spremljanje napetih tekem. Tehnologija HI-NANO odstrani kar 92,6 odstotka nečistoč, kar zagotavlja, da bo zrak v vašem domu vedno čist in svež.

Foto: REAM

Popolno dovajanje zraka v vsakem trenutku

Hisense Energy PRO X ni običajna klimatska naprava, temveč pametna naprava, ki zazna položaj in toplotni tok človeškega telesa s funkcijo Hisense Smart Eye. Ta prilagodi smer pihanja zraka glede na položaj oseb v prostoru in tako zagotovi optimalno udobje. Poleg tega aplikacija omogoča spremljanje porabe električne energije in prilagajanje delovanja naprave, kar pomaga pri zmanjševanju stroškov.

Zakaj za hlajenje izbrati Hisense?

Kakovost izdelave in vrhunsko delovanje

Energetsko varčni in okolju prijazni izdelki

Stilsko dovršena oblika in dizajn

Klimatske naprave po izjemno ugodnih cenah

Izkušeni in usposobljeni monterji

Navijajte v prijetno ohlajenem prostoru in spremljajte največji nogometni dogodek leta v družbi uradne klimatske naprave nogometnega prvenstva Euro 2024™ 080 98 98 in pripravili vam bodo informativno ponudbo. Navijajte v prijetno ohlajenem prostoru in spremljajte največji nogometni dogodek leta v družbi uradne klimatske naprave nogometnega prvenstva Euro 2024™ HISENSE ENERGY PRO X! Pokličite nain pripravili vam bodo informativno ponudbo.

Zdrav duh v zdravem telesu

Moto nogometnega prvenstva Uefa Euro 2024 zdrav duh v zdravem telesu se ujema z lastnostmi klimatske naprave Hisense Energy PRO X. S svojo napredno tehnologijo, ki zagotavlja čist in svež zrak, ter pametnim nadzorom, ki optimizira porabo energije, ta naprava ne skrbi le za vaše udobje, temveč tudi za vaše zdravje in dobro počutje.

Foto: REAM

Hisense Energy PRO X je vaš partner pri ustvarjanju popolnega domačega okolja za uživanje v nogometu. Ne glede na to, katera ekipa bo osvojila naslov prvaka, lahko vi že zdaj zmagate z izbiro te klimatske naprave.

Navijajte, sprostite se in uživajte v hladnem ter zdravem okolju s Hisense Energy PRO X – uradno klimatsko napravo UEFA EURO 2024™.