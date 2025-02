Skupina Hisense Europe lani presegla štiri milijarde evrov prihodkov

Kot je povedal izvršni podpredsednik uprave Hisense Europe Tomaž Korošec, so krepko rast prodaje v skupini, v kateri poleg bele tehnike izdelujejo tudi televizorje, dosegli v še vedno zahtevnih razmerah. Po Koroščevih besedah so rasli hitreje od tekmecev in so pri velikih gospodinjskih aparatih šesti največji igralec na trgu Evrope, pri televizorjih pa številka tri v Evropi.

V nekaterih državah – Sloveniji, Srbiji, na Poljskem in Hrvaškem – s svojo ponudbo dosegajo več kot 15-odstotni tržni delež.

Na večini trgov so lani dosegli zastavljene rezultate. "Zelo dobre rezultate smo dosegli v Nemčiji, celotni vzhodni Evropi in tudi v Združenem kraljestvu," je dejal Korošec.

Ob rasti prihodkov so beležili znižanje stroškov materialov in energije. Ti so se ob koncu lanskega leta ustalili in so zdaj po Koroščevih besedah na nižji ravni kot konec 2023 ali v začetku 2024. So pa po drugi strani rasli stroški dela, ki so se lani glede na 2023 povečali za 12 odstotkov. Njihovo nadaljnjo rast pričakujejo tudi letos.

Nov projekt sončnih elektrarn

Lanske rezultate so v Hisensu Europe danes predstavili na novinarski konferenci ob zagonu novih sončnih elektrarn v industrijskem parku Hisense Europe v Velenju. Nove sončne elektrarne s skupno močjo 4,4 megavata (MW) spadajo med večje projekte, ki jih skupina izvaja na področju trajnosti.

V obnovo streh, na katerih so nameščene sočne elektrarne, so za zagotavljanje statične ustreznosti investirali 1,2 milijona evrov. Elektrarne je postavilo podjetje Enertron, ta jih upravlja, bo dobavitelj Gorenju in bo tudi distributer morebitnih presežkov energije.

Skupaj z že obstoječimi sončnimi elektrarnami, ki jih v Gorenju imajo od 2010, fotovoltaične zmogljivosti v industrijskem parku po novem dosegajo moč 5,3 MW, kar je, kot so izpostavili v podjetju, po njihovih podatkih druga največja sočna elektrarna v Sloveniji. Iz tega vira bodo lahko pokrili 12 odstotkov energijskih potreb podjetja, 17 odstotkov pa pokrijejo s kogeneracijo, preostanek pa je iz omrežja.

Na področju trajnosti podjetje izvaja tudi številne druge aktivnosti.