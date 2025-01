Hisense na CES 2025 predstavil najnovejše inovacije, ki temeljijo na umetni inteligenci

Hisense, vodilna blagovna znamka na področju zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov, je na sejmu CES 2025 v Las Vegasu predstavila najnovejše inovacije, ki temeljijo na umetni inteligenci. Obiskovalce je navdušila z vrhunskimi izdelki in revolucionarnimi tehnologijami, vključno s 116-palčnim TriChroma LED-televizorjem, zaslonom MicroLED in inovacijami na področju laserske televizije ter širokim naborom pametnih gospodinjskih aparatov in naprednih aplikacij.

Revolucionarna tehnologija zaslona

Hisense je izpostavil ultimativno izkušnjo domačega razvedrila na kinematografski ravni s široko paleto televizorjev v številnih velikostih zaslona, ​​ki ponujajo izredno kakovost slike in kristalno čist zvok. V ospredju je bil 116-palčni LED televizor TriChroma z zmogljivim slikovnim procesorjem Hisense Hi-View AI Engine X, ki ga poganja umetna inteligenca, kar zagotavlja dinamične prilagoditve kontrasta, svetlosti in barv za žive vizualne podobe. Pomemben mejnik predstavlja tudi prvi 136-palčni zaslon MicroLED na svetu, narejen za končne potrošnike. Televizor z več kot 24,88 milijona mikroskopskimi rdečimi, modrimi in zelenimi diodami zagotavlja neverjetno jasnost in barvno natančnost.

Poleg tega je pomembna novica, da se po podatkih vodilnih globalnih institucij za raziskave trga in podatkovno analitiko, kot so Omdia, GfK in Circana, Hisense TV uvršča na prvo mesto na svetovni ravni v tržnem segmentu televizorjev s stopalčno diagonalo in več ter na drugo mesto glede na skupno število dobavljenih televizorjev. Zadnje je rezultat intenzivnega vlaganja v tehnologijo velikih zaslonov in zagotavljanje vrhunske uporabniške izkušnje.

Hisense je priznan kot številka ena na trgu sto- in večpalčnih televizorjev. Foto: Hisense

Laserske televizije premikajo meje zabave

Na področju laserskih televizij, ki premikajo meje zabave na velikem zaslonu, je Hisense predstavil svoje inovativne zaslone velikega formata in partnerstvo za izboljšano izkušnjo igranja iger z izdelki Designed for Xbox. Modela PX3-PRO Laser Cinema in C2 Ultra 4K Laser Mini Projector igralno in filmsko izkušnjo dvigujeta na novo raven z izjemno velikostjo projekcije in popolno sliko, ki jo zagotavljata Dolby Vision in IMAX Enhanced.

Predstavljen je bil tudi kompaktni (rollable) laserski televizor Hisense, ki ponuja enostaven transport in namestitev v ultrakompaktni zasnovi. Laserski televizor s tehnologijo TriChroma ponuja kombinacijo projektorja in zaslona v eni enoti, kar odlično dopolnjuje ponudbo in zagotavlja možnost laserskega televizorja za vsak življenjski slog.

Hisense še naprej ostaja očem prijazen s certifikatom TÜV Rheinland Low Blue Light, medtem ko imajo vrhunski modeli televizorjev tudi certifikat Flicker-Free, ki potrjuje, da naprava nima vidnega in nevidnega utripanja pri različnih nastavitvah svetlosti. Laserski kino projektor PX3-PRO in laserski mini projektor C2 Ultra 4K sta pridobila še certifikat TÜV Rheinland za "nič škodljive modre svetlobe". S širokim barvnim razponom in natančnostjo ti modeli ponujajo vizualno osupljivo in bolj zdravo izkušnjo gledanja, kar potrjujejo pridobljeni certifikati.

116-palčni TriChroma LED TV nudi neprimerljivo natančne in živahne barve. Foto: Hisense

Pametno življenje z umetno inteligenco

Med najnovejše televizorje, ki jih poganja umetna inteligenca, spadata seriji televizorjev U7 in U8, ki ju omogoča Hisense Hi-View Engine Pro. Ta optimizira avdiovizualno izkušnjo in obvladuje zapletene funkcije, kot je povečanje ločljivosti 4K in barvne izboljšave. Vrhunec linije ULED je serija U9, ki jo poganja vodilni Hi-View Engine X.

Posebnost je tudi TV-vsebina, ki jo podpira umetna inteligenca, in sicer v sodelovanju z globalno platformo Smart TV VIDAA. Z zagotavljanjem prilagojenih priporočil VIDAA uporabnikom zagotavlja bogato in raznoliko zabavo ter možnosti igranja iger.

Hisense je v Las Vegasu predstavil najnovejše inovacije, ki temeljijo na umetni inteligenci. Foto: Hisense

Pametni dom prihodnosti s platformo ConnectLife

Hisense je na CES 2025 predstavil tudi vizijo pametnega doma prihodnosti, ki temelji na platformi ConnectLife, ki povezuje in nadzoruje vse pametne domače naprave Hisense. Na razstavi je bila serija pralno-sušilnih strojev Hisense 7S, ki eleganten dizajn združuje z vrhunsko tehnologijo. Predstavljen je bil tudi hladilnik BCD-780W z naprednimi funkcijami, vključno z upravljanjem zalog hrane, opomniki o izteku roka uporabnosti, glasovnim nadzorom in prilagojenimi predlogi receptov.

Hladilnik BCD-780W z naprednimi funkcijami, vključno z upravljanjem zalog hrane, opomniki o izteku roka uporabnosti, glasovnim nadzorom in prilagojenimi predlogi receptov. Foto: Hisense

Za hlajenje razstavnega prostora je skrbela klimatska naprava serije Hisense Uni. Enota, ki jo poganja Smart Eye in nadzorni sistem TMS, prilagodi temperaturo in vlažnost ter hitrost in usmeritev zraka za optimalno udobje.

Hisense se je za namene izjemne uporabniške izkušnje povezal z Microsoftovo storitvijo Azure OpenAI in Azure AI Foundry Service. Plod sodelovanja je trenutno pomočnik za recepte Dish Designer na platformi ConnectLife ter integrirane razprave in napredno iskanje v sistemu Hisense VIDAA OS TV.





