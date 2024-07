Z veličastnim sprejemom na Kongresnem trgu v Ljubljani se je zaprlo še zadnje poglavje slovenske nogometne zgodbe na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer se je Slovenija prvič v zgodovini uvrstila v izločilne boje velikega tekmovanja. Tudi tokrat so velik pečat, srce in glasilke tam pustili slovenski navijači, ki napovedujejo, da se njihova podpora izbrani četi Matjaža Keka še ne bo končala.

Borbenost in ponos. To sta dve besedi, ki smo jih včeraj, ko smo se na Kongresnem trgu v Ljubljani pogovarjali s slovenskimi navijači, slišali največkrat, ko so nam odgovarjali na vprašanje, kaj bi želeli sporočiti slovenskim nogometašem, če bi imeli to priložnost.

"Dokaz, da se znamo zoperstaviti večjim narodom"

"Slovenskim nogometašem bi rad sporočil, da smo kot narod izjemno ponosni nanje, da je Slovenija pokazala, da se zna zoperstaviti tudi večjih narodom, in da jih bomo še naprej podpirali na vseh tekmah," je dejal v slovensko zastavo ovit Matic iz Bače v okolici Ilirske Bistrice, njegov prijatelj Martin pa je dodal, naj slovenski junaki Eura še naprej ostanejo tako skromni, kot so.

Oba sta obljubila, da bosta še naprej obiskovala tekme slovenske nogometne reprezentance, česar si selektor Matjaž Kek in reprezentanti najbolj želijo. Polne tribune, kadar igrajo, in negovanje kulta reprezentance, ki je v dneh na Euro žarel intenzivno kot že dolgo ne.

Ves čas Eura izobešena slovenska zastava

"Naj fantje ostanejo še naprej tako srčni ter borbeni in dosegli bomo še veliko zmag," je prepričan Miran iz Ljubljane, kar pa zadeva podpore tudi na drugih tekmah, je dejal, da je že zdaj reden obiskovalec in da bo tako tudi v prihodnje. "Evropsko prvenstvo smo spremljali doma, ves čas smo imeli izobešeno slovensko zastavo. Vse do zadnjega smo spremljali njihove tekme in jih podpirali," je dejal.

Želja slehernega mladega navjača: dres in podpis

Zelo iskreno je na naše vprašanje, kaj bi sporočil ali vprašal slovenske nogometaše, odgovoril mladi Žan iz Bizovika: "Vprašal bi jih, ali lahko dobim kakšen dres ali podpis." Lov na podpise slovenskih nogometašev je bil včeraj na Kongresnem trgu zelo priljubljena dejavnost in mnogi so se ob koncu pestrega večera, ki so ga s svojim repertoarjem in navijaško himno Dviga Slovenija zastave dodatno začinili člani zasedbe Siddharta, lahko pohvalili, da je bil njihov lov uspešen.

"Kmalu bomo svetovni prvaki, nimamo se česa bati"

"Ne vem, kaj bi v tem trenutku rekel fantom, vem pa da so na prvenstvu igrali popolno. Nimam kaj reči, fantje so borci in so iz pravega testa," jih je pohvalil Igor iz Ljubljane, ki je med množico navijačev izstopal v modrem dresu Luke Dončića, ki je v tistem trenutku na kvalifikacijskem olimpijskem turnirju v Pireju igral proti Hrvaški.

Povedal je, da se je pravkar vrnil iz Frankfurta, kjer je zaradi navijanja skoraj ostal brez glasu. "Tudi v prihodnje bom navijal za naše, tako ali tako sem stalno na tekmah. Kmalu bomo svetovni prvaki, tako da se nimamo česa bati," je bil optimistično razpoložen naš sogovornik. Mimogrede, svetovno prvenstvo bo na sporedu čez dve leti v Kanadi, Mehiki in ZDA.

Zaveza: večkrat na tekme slovenske reprezentance

"Fantom bi sporočil, da vsa čast za dobro igro. Tako majhna država smo, pa v svetu marsikaj dosežemo, kar kaže, da imamo res veliko srce," je bil navdušen Aldin iz Svete Trojice. Tudi on se je med prvenstvom odločil, da bo v prihodnje bolj redno obiskoval reprezentančne tekme.

"Ravno zdaj smo se odločili, da bomo bolj pogosto na tekmah. Malokrat gremo, ampak zdaj smo odločeni, da bomo v prihodnje to počeli pogosteje." Dodal je še, da na žalost ni bil na nobeni tekmi Eura, saj ni dobil vstopnic, so pa vse tekme spremljali na televiziji. "Ampak v prihodnje pa bomo šli, morda na svetovno prvenstvo."

Nad slovenskimi nogometnimi predstavami je navdušena tudi Milena iz okolice Ljubljane. "To je zelo mlada generacija in mislim, da bodo dosegli še veliko lepih rezultatov. Bravo fantje, še tako naprej," je zaželela četi Matjaža Keka in obljubila, da si bo domače reprezentančne tekme v prihodnje ogledala s tribun. "Sicer pa navijamo vedno in povsod, tudi med dopustom na Hrvaškem. Tekmo s Portugalsko smo spremljali doma in moram reči, da smo se v hiši, kjer je več stanovanj, vsi tako drli, da je noro."

Srečali smo tudi družino Peršolja iz Vodic, s katero smo se pogovarjali že na Giru, kjer so stiskali pesti za Tadeja Pogačarja. "Sporočil bi jim, da smo izjemno ponosni na vse, kar so pokazali, predvsem borbenost in da so dihali kot eno. Delovali so kot pravi tim, enotno," je povedal glava družine Peršolja in obljubil, da bodo na reprezentančne tekme hodili tudi v prihodnje.

"Naj delajo na otrocih"

Od ponosa sta žarela tudi brata dvojčka iz Prekmurja. "Kaj bi jim rekel? V tem trenutku nič, ker so fantje svoje delo opravili odlično, naredili so nas ponosne, spet smo začutili slovensko srce. Ničesar ne bi spreminjal, dali so srce na igrišču, vse pohvale, niti ene besede graje nimam. Gremo Slovenija," je povedal Gregor iz Gančanov v Prekmurju, medtem ko je njegov brat dvojček Goran slovenske nogometaše v hudomušnem slogu pozval, naj "delajo na otrocih, da bomo v prihodnje imeli še boljše nogometaše …"

Brata dvojčka Goran in Gregor iz Gančanov v Prekmurju že razmišljata o svetovnem prvenstvu čez dve leti. Kar pa zadeva podpore v prihodnje, je Gregor dejal, da je bil na vseh tekmah slovenske reprezentance v ligi narodov in kvalifikacijah, ne samo na prijateljski tekmi s Portugalsko, žal pa mu z družbo vstopnic za Euro ni uspelo dobiti, tako da so navijali doma.

"Zdaj čakamo na karte za svetovno prvenstvo," je namignil in dal vedeti, da tudi on verjame, da se bo Slovenija uspela prebiti na svetovno prvenstvo (11. 6. – 19. 7. 2026, op. a.), kar jim je nazadnje uspelo leta 2010, ko je mundial gostila Južna Afrika. Tudi takrat je slovensko nogometno reprezentanco vodil Kek in tudi takrat je Slovenijo zajela prava nogometna mrzlica.

