Robert Golob: Tekma je bila zares infarktna #video

Slovenski premier Robert Golob se je v izjavi za javnost zahvalil slovenski nogometni reprezentanci, vsem igralcem, strokovnemu vodstvu s selektorjem Matjažem Kekom na čelu in Nogometni zvezi Slovenije za vse nastope na evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki jih je slovenska reprezentanca končala v osmini finala, potem ko je po junaškem boju izgubila s Portugalsko po enajstmetrovkah z 0:3.

"Zahvaljujem se jim za pravljico, ki so nam jo pričarali na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Včerajšnja tekma je bila zares infarktna, čustva so bila neverjetna in kljub temu, da nam je uvrstitev v naslednji krog ušla za mišjo dlako, verjamem, da smo se včeraj vsi počutili kot zmagovalci," je povedal premier Robert Golob.