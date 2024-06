Predsednik vlade Robert Golob si bo danes v Dallasu ogledal četrto in odločilno tekmo za Luko Dončića in njegovo ekipo.

Kako priljubljen je Dončić v Dallasu, je na svoji koži občutil tudi Golob. "Včeraj smo bili v restavraciji in ko so izvedeli, da smo iz Slovenije, so nam začeli nositi steklenice. Na ta način so se nam želeli zahvaliti za Luko. V Dallasu in Teksasu so res ponosni, da se je Luka odločil za njihovo ekipo in da imajo zaradi tega najboljšega košarkarja. Zelo so hvaležni Slovencem, da je Luka pri njih, in to izkazujejo na vsakem koraku. Zelo lepa izkušnja in marsikdaj se v Sloveniji ne zavedamo, kako nam športniki v svetu dvigujejo ugled. Vsi skupaj smo lahko ponosni na Slovenijo in športnike," je opisal predsednik vlade.

Kot je povedal, Dončića spremlja, odkar je podpisal za NBA: "To je pet oziroma šest let neprespanih noči. Od tega ne bom odstopil ne glede na rezultate. Tokrat ima odlične, kakšno sezono prej je imel malo slabše. Res sem ponosen na to, kar Luka Dončić počne v ligi NBA, in verjamem, da so tudi vsi Slovenci."

Že kot majhen deček je sanjal, da bo gledal finale lige NBA in zdaj so se mu sanje tudi uresničile. V sredo si je ogledal tretjo tekmo lige NBA, danes pa bo znova navijal za Dončića in ekipo. Kot je še pojasnil, gre za zaseben obisk, vse stroške je kril sam. Danes bo večerjal s predstavniki kluba, pred tekmo pa upa, da se bo srečal tudi z Dončićem.

Jutri se vrača v domovino, v četrtek na ogled tekme v Nemčijo

Odzval se je tudi na očitke, ki so se pojavili na račun njegovega obiska tekem v Dallasu, zaradi česar bo izpustil tudi jutrišnjo mirovno konferenco v Švici, kjer bo Slovenijo zastopala predsednica republike Nataša Picr Musar.

"Počakal sem, da je predsednica države potrdila svojo udeležbo, šele potem sem potrdil svoj obisk tekme, ki je danes. Vračam se jutri, tako da bi lahko v resnici v nedeljo še vedno ujel konferenco, če bi bilo kritično. A mislim, da nas bo predsednica zelo dobro zastopala," je povedal Golob, ki je nad očitki začuden.

Jutri se torej vrača v domovino, v sredo se bo udeležil poslovne konference v Münchnu, v četrtek pa si bo tam ogledal nogometno tekmo med Slovenijo in Srbijo.