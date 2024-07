Nemške pravljice Kekove čete je konec. Slovenija, najmanjša udeleženka Eura 2024, se je po štirih tekmah, na katerih v rednem delu sploh ni izgubila, vrnila v domovino in bila deležna srčnega sprejema v Ljubljani . Nogometaši so se zahvalili navijačem za imenitno podporo, ki jih je spremljala na vseh tekmah na Euru. Občutki neizmerne sreče in ponosa pa so se mešali z razočaranjem, še vedno so jih preganjali nekateri prizori infarktne tekme s Portugalci. O tem sta spregovorila ena izmed osrednjih junakov ene izmed najboljših obramb na tem Euru, Žan Karničnik in Vanja Drkušić.

Bilo je prekrasno. Začelo se je 16. junija v Stuttgartu, ko je Slovenija po skoraj četrt stoletja doživela "novodobni" Amsterdam in prejela potrditev, kako je deželo z dvema milijonoma prebivalcev in izvrstnimi športnimi asi zajela pravcata in še kako resnična nogometna evforija, nadaljevalo se je v Münchnu, kjer je neustrašne in med seboj izjemno povezane izbrance Matjaža Keka pozdravilo več kot 20 tisoč rojakov, tako da je padel nov rekord, ki ga bo v prihodnosti težko prekositi.

Bilo bi jih še več, če bi bilo na voljo več vstopnic

Ogromno slovenskih navijačev se je odpravilo tudi v Köln, podobno pa je veljalo tudi za Frankfurt. Tisti, ki so imeli največ sreče, vztrajnosti in denarja pri nakupu vstopnic, so torej pospremili slovensko reprezentanco na zgodovinskem srečanju proti Portugalski, prvem v obdobju državne samostojnosti, ko se je šlo za izločilni del velikega tekmovanja.

V zadnjih tednih je Slovenijo na štirih tekmah spremljalo več kot 60 tisoč navijačev! Foto: Guliverimage

"Bilo je čustveno, navijači so nam vlili dodatne moči. Verjamem, da bi jih bilo še več, če bi bilo na voljo še več vstopnic. Ni enostavno, da so nas lahko v Nemčiji spremljali v tako velikem številu. Tekme se vrstijo ena za drugo med tednom. Po skupinskem delu so tako mnogi odšli domov in se vrnili nato v Frankfurt, to je bilo res nekaj lepega," se je Žan Karničnik, eden izmed dveh strelcev Slovenije na tem evropskem prvenstvu, v polno je v navezi s Timijem Maxom Elšnikom zadel na dvoboju proti Srbiji (1:1), poklonil vsem slovenskim navijačem, ki so v zadnjih tednih preplavili nemška mesta in stadione. Ni jih bilo malo, še zdaleč ne. Ko so zaigrali v Münchnu, se je "balkanskega derbija" s Srbijo udeležil vsak stoti Slovenec!

Največji vtis? Ko je donelo "Mi, Slovenci".

V Frankfurtu, kjer se je v ponedeljek odločalo o četrtfinalistu Eura, Portugalska pa je kot zmagovalka skupine F veljala za izrazitega favorita, se je zgodilo marsikaj. Nogomet je pokazal skoraj vse, kar hrani v svoji zakladnici. Bilo je tako veliko dramaturških lokov, zlasti v podaljšku, da bi filmski scenaristi zagotovo lahko prišli na svoj račun. Sloveniji se je nasmihala celo spektakularna zmaga nad favorizirano Portugalsko, a je Cristiano Ronaldo, ki je med srečanjem zaradi zapravljene 11-metrovke, takrat se je izkazal Jan Oblak in poskrbel za delirij med slovenskimi navijači, na zelenici celo potočil nekaj solz, na koncu s soigralci le proslavljal preboj med najboljših osem.

Navijači so po koncu nesrečnega dvoboja s Portugalsko, na katerem je Slovenija izpadla po izvajanju 11-metrovk, skušali dvigniti moralo potrtim Kekovim izbrancem. Foto: Guliverimage

Slovenskih navijačev pa to ni zmotilo, takrat so pokazali svoje največje srce, ko so potrte nogometaše podprli bolj kot kdajkoli prej in jim z glasnim navijanjem "Mi, Slovenci" dali vedeti, kako so za njih prvovrstni junaki ter da so lahko ponosni na dosežek. "Najbolj si bom zapomnil, kako smo šli na koncu pozdraviti navijače, ki so vsaj pet minut peli v eno in kričali "Mi, Slovenci". To je bilo res nekaj posebnega. Vsak bi si želel takšne podpore," je po dvoboju v Frankfurtu, še poln vtisov po tesnem porazu s Portugalsko, priznal Vanja Drkušić. To mu je zelo pomagalo, tako je poln mešanih občutkov lažje prebolel boleč poraz.

Slovenija z eno najboljših obramb na Euru

Vanja Drkušić je imel v ponedeljek ogromno dvobojev s Cristianom Ronaldom, ki še četrtič zapored na tem prvenstvu ni dosegel zadetka. Foto: Guliverimage "Čutim razočaranje, ker smo bili tako blizu še večjemu uspehu, po drugi strani pa me preplavlja še večji ponos na ekipo, navijače, samega sebe," je zaupal 24-letni Novomeščan, ki je pred Eurom prepričal selektorja Matjaža Keka, da si zasluži priložnost v udarni enajsterici, kjer je združil moči z Jako Bijolom in tako navdušil, da se lahko Slovenija ponaša z eno najbolj trdnih in težko premagljivih obramb. V 390 minutah je prejela zgolj dva zadetka! Pa čeprav je imela opravka z ekipami, pri katerih ne manjka vrhunskih nogometašev in strelcev. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Jude Bellingham, Aleksandar Mitrović, Rasmus Hojlund … Če jih naštejemo le nekaj.

"Da smo prejeli tako malo zadetkov, gre zasluga celotni ekipi. Ko samo pogledamo, kako se Adam (Gnezda Čerin, op. p.) in Elša (Timi Max Elšnik, op. p.) dajeta za ekipo, kako delajo vsi zgoraj v napadu in tečejo za ekipo … Zahvalil bi se vsem, da smo naredili tako dober posel," se zaveda, kako bi lahko slovenska obramba brez pomoči soigralcev na drugih igralnih položajih veliko bolj trpela kot je sicer.

Kdo na tem Euru prejema najmanj zadetkov? Francija in Španija - enega na 360 minut

Slovenija in Anglija - enega na 195 minut

Belgija in Nemčija - enega na 180 minut

Srbija - enega na 135 minut

...

Za lase privlečena 11-metrovka Portugalcev?

Tako je Daniele Orsato, ki bo po Euru sklenil sodniško kariero, pokazal Vanji Drkušiću rumeni karton. Foto: Guliverimage Za Karničnika in Drkušića je bilo na dvoboju proti Portugalski še toliko težje, ker jima je Italijan Daniele Orsato že v prvem polčasu pokazal rumeni karton, tako da sta morala biti v nadaljevanju srečanje veliko bolj pazljiva. "Bil sem razočaran. Še vedno sem prepričan, da prekrška za rumeni karton ni bilo. Potem moraš spremeniti svoj račun igre. Kot branilec sem namreč rad agresiven," je pojasnil Drkušić, kako se je moral soočati z novimi izkušnjami, ki mu bodo zagotovo pomagale v karieri.

Kar se tiče sojenja, pa je navijače, sodeč po odzivu pa tudi nogometaše in trenerja Matjaža Keka, ki je zaradi tega prejel celo rdeči karton, najbolj razburila dosojena najstrožja kazen za Portugalsko v podaljšku. Takrat je prodiral portugalski rezervist Diogo Jota. Ustaviti ga je skušal Drkušić, prišlo je do stika, sodnik Orsato pa je hitro pokazal na belo točko. In to celo brez posredovanja VAR. Na novinarskih tribunah, kjer smo sedeli v družbi tujih predstavnikov sedme sile, se je hitro začelo razpredati o tem, kako ta 11-metrovka v bistvu simbolizira prednost velikih v nogometnem svetu glede na manjše, med katere še vedno spada Slovenija. Pa je kaj na tej teoriji zarote?

Je Slovenija v ponedeljek plačala davek, ker je v očeh nogometne Evrope proti velesili Portugalski še vedno majhna? Foto: Guliverimage

"To je bilo morda res za lase privlečena 11-metrovka. Sloveniji verjetno ne bi piskali tako 11-metrovko. Oba akterja, ki sta bila blizu, sta rekla, da ni bilo pravega stika za najstrožjo kazen. Začudilo me je, ker ni šel sodnik pogledati VAR posnetka in bil tako prepričan v to odločitev," je Karničnik pričakoval drugačno sosledje dogodkov po tem, ko je Italijan pokazal na belo točko.

"Iskreno povedano, vem, da je pri 11-metrovki prišlo do kontakta. A imel sem občutek, da je Jota naletel name. A dobro, to so stvari, na katere na koncu niti nimaš vpliva. Hvala bogu, da je Jan ubranil najstrožjo kazen in smo ostali v igri," je dodal Drkušić, ki ga je nato obramba Oblaka še bolj navdala s prepričanjem, kako je nastopil prav poseben dan za Slovenijo.

Poklon Benjaminu

Žan Karničnik v dvoboju z Rafaelom Leaom, akcijo spremljata Cristiano Ronaldo in Vanja Drkušić. Foto: Guliverimage "Nogomet je šport preobratov. Takrat sem imel občutek, kako bomo naredili še večji uspeh za slovenski nogomet. Nekako se nam je vse poklopilo. Ko je šel Šele (Benjamin Šeško, op. p.) sam proti vratarju, sem takrat, tega se verjetno ne vidi, že dvignil roke v zrak. Bil sem prepričan, da ga dal zadetek," je spregovoril še o zaključni žogici Slovenije, ki jo je imel v 116. minuti na nogi Benjamin Šeško, a izgubil dvoboj ena na ena z Diogom Costo.

"11-metrovke so bile čista loterija. Tekmo bi morali rešiti v podaljšku, a je na žalost sledila izjemna obramba Portugalca. Tista priložnost Šeška se nam bo še dolgo pojavljala v glavi. Nimamo mu pa kaj očitati. Po 115 minutah je imel težke noge. Na žalost ni zabil, bo pa na kaki drugi tekmi," mladega soigralca, ki je po krajši spomladanski sagi ostal zvest Leipzigu, spodbuja in podpira Karničnik.

Soigralci stojijo ob strani Benjaminu Šešku, ki je v 116. minuti zapravil najlepšo priložnost na srečanju, s katero bi popeljal Slovenijo v nogometna nebesa, saj bi povedla z 1:0. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsi mogoče pozabljamo, da je fant star šele 21 let. Težko je igrati pod takim pritiskom, pod katerim igra on. Vsak bi lahko bil tam in to zgrešil. Poklon Benjaminu, ki kljub svoji starosti kaže zrelost, kljub pritiskom pa trenira in igra stoodstotno," je dodal Drkušić, ki si je z odličnimi nastopi na Euru dvignil ceno, zanj pa vlada veliko zanimanje snubcev, saj je bolj ali manj jasno, da kariere na bo nadaljeval v Rusiji.

Lahko si pogledajo iz oči v oči

Kako pa bo v prihodnosti s slovensko reprezentanco? "Samozavestni smo bili že pred samim Eurom. Ko pa smo videli, da lahko igramo na tej ravni, smo začeli verjeti, da lahko naredimo res nekaj velikega. Kar pa se tiče meja te ekipe, mislim da jih ni. Ta ekipa nima limita. Če bomo nadaljevati v takem ritmu, lahko naredimo še več velikih rezultatov," spremlja Drkušića občutek, da bi lahko slovenska reprezentanca v prihodnosti napravila še veliko dobrih rezultatov. Za začetek jeseni v ligi narodov, nato pa v kvalifikacijah za SP 2026.

Slovenska reprezentanca je navdušila navijače z borbenostjo in kolegialnostjo. Foto: www.alesfevzer.com

"S fanti smo skupaj že več let in točno vemo, kdo je česa zmožen. Lahko si pogledamo iz oči v oči in si čestitamo za vse, kar smo dosegli," pojasnjuje Karničnik. Dobro ve, o čem govori, Slovenija je nenazadnje izpadla z Eura brez poraza po rednem delu oziroma podaljšku. "Na Euru nismo tako izgubili niti ene tekme, kar je dokaz nekega dobrega dela. Lahko smo ponosni na vse tekme, ki smo jih prikazali tukaj v Nemčiji. Verjamem, da je pred nami lepa prihodnost. V zadnjih letih nam je veliko lažje igrati tekme, ko vidimo, koliko ljudi nas spremlja. Koliko ljudi nas spodbuja na stadionu. Vračamo jim z igrami in smo jih hvaležni za podporo," je povabil navijače, da ostajajo tako zvesti reprezentanci tudi v prihodnje.

Zdaj ga čaka zelo kratek počitek, nato pa se bo kmalu moral pridružiti pripravam Celja, saj se začenja evropska sezona. Če ne bo vmes prišlo do kakšnih sprememb, saj dobre predstave Karničnika, najboljšega igralca 1. SNL, odmevajo tudi v svetu. Podobno, kot velja še za Drkušića in še kopico Kekovih izbrancev, ki so v Nemčiji vse prej kot razočarali. To pa je skupaj s slovensko navijaško strastjo, ki je na Euru pustila velika pečat, največji dobitek letošnjega spektakla v Nemčiji.