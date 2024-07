Slovenski nogometni reprezentanti so kljub porazu proti Portugalski po ponedeljkovi tekmi v Frankfurtu pozdravili slovenske navijače ter na tribunah objeli svoje izbranke in družinske člane. Fotografi so jih ujeli v objektiv.

Zgodovinsko tekmo v Nemčiji, kjer so slovenski nogometaši v osmini finala evropskega prvenstva dobro namučili Portugalce, so spremljali tudi izbranke in družinski člani reprezentantov. Ti so jim bili po tem, ko so se po morali po izvajanju enajstmetrovk posloviti od prvenstva, zagotovo v veliko podporo.

Medtem ko so Portugalci igrišče hitro zapustili, so Slovenci kljub zaključnemu grenkemu priokusu pozdravili navijače in se na tribunah pridružili svojim družinam.

Poglejte, kdo je slovenske reprezentante po tekmi s Portugalsko pričakal na tribunah:

Andraž Šporar z izbranko Mio Mujadžić Golob Foto: Mediaspeed

Adam Gnezda Čerin z dekletom Pio Saro Černe Foto: Mediaspeed

Družina Timija Maxa Elšnika Foto: Mediaspeed

Benjamin Šeško z izbranko Anito Vidović Foto: Mediaspeed

Sandi Lovrić s hčerko Foto: Mediaspeed

Igor Vekić s partnerko Foto: Mediaspeed

Josip Iličić z ženo Tino in družino Foto: Mediaspeed

Jan Oblak z mamo Stojanko in sestro Tejo Oblak Foto: Mediaspeed

Navijači bodo lahko slovenske nogometaše pozdravili že danes ob 18. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tam jih čaka sprejem po zgodovinskem dosežku v Nemčiji , medtem ko sprejema na Brniku ne bo, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenija.

