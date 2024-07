Od 24 reprezentanc, ki so začele nogometno evropsko prvenstvo v Nemčiji, ostajajo le še štiri. Te se bodo v torek in sredo merile v polfinalu. V Münchnu se bosta soočili Španija in Francija, dan pozneje v Dortmundu pa Nizozemska in Anglija. Glavni sodnik na dvoboju velikanov Španije in Francije bo Slovenec Slavko Vinčić.

Vinčić je Pedriju pokazal rumeni karton. Foto: Guliverimage Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik na torkovi prvi polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Španijo in Francijo. Njegova pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, Uefa pa je za četrtega sodnika imenovala Slovaka Ivana Kružljaka. V sobi za VAR bodo Nejc Kajtazović ter Italijana Paolo Valeri in Massimiliano Irrati. Tekma med Španijo in Francijo bo v torek ob 21. uri v Münchnu. V drugem polfinalu se bosta srečali Nizozemska in Anglija, ta dvoboj pa je na sporedu v sredo ob 21. uri v Dortmundu.

Vinčić, Klančnik in Kovačič so na tem evropskem prvenstvu sodili že 15. junija, ko je Švica v skupini A v Kölnu premagali Madžarsko s 3:1, in 20. junija, ko si je reprezentanca Španije kot prva zagotovila napredovanje v izločilne boje. Tedaj je v Gelsenkirchnu v tekmi drugega kroga skupine B premagala Italijo z 1:0.

Španci edini v Nemčiji s petimi zmagami

Mikel Merino je zadel za polfinale Španije. Foto: Reuters Španci so v izvrstni formi. Kot edini so dobili vseh pet tekem na prvenstvu, dosegli 11 golov, kar je (skupaj z Nemci) največ na prvenstvu, in prejeli zgolj dva. V skupini so ugnali Hrvaško (3:0), Italijo (1:0) in Albanijo (1:0), v osmini finala je prepričljivo padla tudi Gruzija (4:1). Še največ dela so imeli v četrtfinalu, ko so gostitelje strli v 119. minuti z golom Mikela Merina za 2:1. Po zmagi nad Nemci tako Španci ostajajo edini v igri v lovu za četrti naslov na evropskih prvenstvih. Najboljši so bili v letih 1964, 2008 in 2012. Španci so bili blizu tudi na zadnjem prvenstvu, ko so jih v polfinalu šele po enajstmetrovkah izločili končni zmagovalci Italijani

"Ostajamo optimistični. Svoji ekipi popolnoma zaupam in prav vsi so pripravljeni na zelenici dati svoj maksimum. Doživeli smo zgodovinski trenutek. Mislim, da je Španija prvič na evropskem prvenstvu dosegla pet zmag zaporedoma in izločila gostitelja tekmovanja. S to ekipo lahko pridemo zelo daleč," je po zmagi nad Nemci dejal selektor Luis de la Fuente. Ta sicer ne bo moral računati na Pedrija, ki si je na dvoboju poškodoval levo koleno. Tekmo bosta zaradi kartonov izpustila tudi Dani Carvajal in Robin Le Normand.

Francozi niso zabili gola iz igre

Kylian Mbappe na evropskih prvenstvih gola iz igre še ni dal. Foto: Reuters Francozi prvič po Euru 2012 niso končali na vrhu svoje skupine, a aktualnih svetovnih podprvakov nikakor ni odpisati, saj so se kljub precej neprepričljivim predstavam prebili v polfinale. V skupini so po minimalni zmagi nad Avstrijci (1:0) in remijih proti Nizozemski (0:0) in Poljski (1:1) končali na drugem mestu, so pa še vedno brez poraza. V osmini finala so z 1:0 izločili Belgijce, proti Portugalski pa je bil po rednem delu in podaljških izid 0:0. V izvajanju enajstmetrovk so bili galski petelini uspešnejši in slavili s 5:3.

Čeprav so se Francozi prebili do polfinala, pa doslej na turnirju še niso tekmecu zabili iz igre. Na poti med štiri najboljše so napredovali po dveh avtogolih in enajstmetrovki, ki jo je realiziral Kylian Mbappe. "Seveda vemo, da tudi na tej tekmi nismo dosegli gola. Obdržati moramo prikazano v obrambi, bo pa treba analizirati tudi napad," je po četrtfinalu dejal prvi zvezdnik Francije.