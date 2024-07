Kakšno naključje, kakšna usoda! Nekatere stvari v življenju so težko razložljive, saj na plano znova in znova privrejo dokazi o tem, kako majhen in povezan je svet. To sporoča tudi prigoda iz leta 2007. Pred slabimi 17 leti, ko je bilo na svetu marsikaj drugače, je v Barceloni v sklopu dobrodelne akcije nastala kopica prisrčnih fotografij, na katerih so se zvezdniki Barcelone družili z otroki in njihovimi družinami.

Tako je 20-letni Lionel Messi leta 2007 držal v naročju španskega dojenčka. Kdo bi si mislil, da bo dobrih 16 let pozneje to eden najbolj vročih nogometnih najstnikov na svetu in svetla prihodnost Barcelone? Foto: Guliverimage

Dogodka se je udeležil tudi Lionel Messi. Takrat je bil star 20 let. Pred tem je veljal za čudežnega mladega nogometaša, polnega nogometnih trikov, lucidnih preigravanj in atraktivnih zadetkov. Prihajal je v najboljša leta in se postopno pripravljal na to, da prevzame vlogo prvega zvezdnika Barcelone. Napovedovali so mu svetlo prihodnost, pozneje pa je še presegel njihova pričakovanja in postal za mnoge tudi najboljši nogometaš na svetu.

Kako je družina Yamal takrat sploh prišla v poštev za sodelovanje v dobrodelni akciji ter snemanju fotografij za koledar? Imela je srečo. Unicef je organiziral tombolo v soseščini Rocafonda v mestu Mataro v bližini Barcelone. Tam je živela družina Yamal. Na tomboli so zadeli imenitno nagrado, možnost fotografiranja z igralcem Barcelone za omenjeni koledar. Na tej fotografiji je tudi mati Lamina. Foto: Guliverimage

Fotografije so posneli za koledar, za katerega sta skrbela športni dnevnik Diario Sport in Unicef. Izdali so ga v človekoljubne namene. Mladi Messi, takrat je imel še daljše lase, je tako v eni izmed slačilnic na stadionu Camp Nou poziral z majhnim otrokom in njegovo mamo. Otroka je kopal v plastični modri kadi. Fotograf Joan Monfort se je spominjal, da je sprva prišla na plano njegova sramežljivost. Mladi Messi ni bil sproščen, niti ni vedel, kako sploh prijeti dojenčka.

Bil je zmeden, a se je nato le sprostil. Tako so nastale fotografije, o katerih se danes ne bi veliko govorilo, če ne bi pred tednom dni oče dojenčka na omenjenih fotografijah razkril, da je Messi takrat kopal ravno danes najbolj vročega mladega nogometaša na svetu, ki v teh tednih na Euru nastopa v fantastični formi. Izkazalo se je, da je Messi držal v rokah Lamina Yamala, novega čudežnega otroka Barcelone in španskega nogometa, ki je pri 16 letih že tako dober, da ga že primerjajo z Messijem.

Začetek dveh legend? 20-letni Lionel Messi kopa Lamina Yamala, ki je bil ob tej priložnosti star le nekaj mesecev. Foto: Guliverimage

Oče Lamina je šel tako daleč, da je objavo na Instagramu oplemenitil z besedami: "Začetek dveh legend." Poskrbel je za viralno uspešnico, somišljenikov je vse več, ko pa je mladi Španec na polfinalni tekmi Eura dosegel še spektakularen zadetek proti Franciji, pomagal rdeči furiji do zmage z 2:1 in bil izbran še za najboljšega igralca dvoboja, so družbena omrežja ponorela. Fotografije Messija in Yamala, posnete pred 17 leti, so postale vroča tema, o kateri se bo razpredalo še dolgo.

Yamal se v naročju Messija počuti prerojenega:

Bi lahko nasledil Messija?

Francoski vratar Mike Maignan je v 21. minuti skušal ustaviti izvrstni strel 16-letnega španskega reprezentanta, a je bil nemočen. Foto: Reuters Oba sta nabirala znanje v valilnici talentov Barcelone, sloviti akademiji La Masia. Oba veljata za ponos Barcelone. Ko je v napadu katalonskega velikana kraljeval Messi, so bili to časi, ko je Barcelona osvajala tudi evropske lovorike. V katalonski prestolnici ob prenovi kultnega stadiona Camp Nou gradijo prihodnost na številnih obetavnih najstnikih, ki se že dalj časa dokazujejo ne le v članski ekipi, ampak tudi v španski članski reprezentanci. Med njimi ima posebno mesto Lamine Yamal.

Sodeč po tem, kaj vse mu uspeva na tem Euru, kjer se je podpisal že pod tri asistence, nato pa za piko na i proti Franciji s 25 metrov dosegel imeniten evrogol, ki bo zagotovo kandidiral za najlepši gol prvenstva, je pred njim še imenitna kariera. In ni jih malo, ki napovedujejo, da bi lahko mladi desni krilni igralec, ki ga odlikujejo spretni pobegi po desni strani, mojstrska preigravanja in, v to se je prepričala tudi francoska obramba, siloviti in še kako natančni projektili z razdalje, nekoč postal celo najboljši na svetu. In s tem šel po stopinjah vzornika Messija, ki ga Yamal doživlja kot vzornika in ga ima za najboljšega nogometaša vseh časov.

Z Messijem se je kot otrok fotografiral še večkrat:

Happy Birthday to the Greatest Of All Time 🐐 pic.twitter.com/DwcUDyUGIF — Lamine Yamal 🇪🇸 (@LamineeYamal) June 24, 2024

To dokazuje s številnimi objavami na družbenih omrežjih, na katerih ob Messijevem imenu vedno doda kozo. V angleščini kozi rečejo goat, kratica GOAT, Greatest Of All Time, pa v prevodu pomeni najboljši vseh časov.

Žogo želel usmeriti natanko tja

"Zelo sem srečen, da smo se uvrstili v finale. Zdaj nas čaka najpomembnejši izziv, zdaj moramo dobiti finale," je povedal Yamal, ki so ga na tekmi izbrali za najboljšega igralca. "Proti Franciji smo se znašli v težavah, nismo pričakovali, da bi lahko prejeli zadetek tako zgodaj. Ko sem udaril proti vratom, sem želel usmeriti žogo natanko tja, kamor je tudi potovala. Zelo sem srečen, da mi je uspelo. Še bolj pa sem zadovoljen z zmago. Želim še naprej zmagovati," je po preboju v finale evropskega prvenstva povedal mladi zvezdnik.

Med strelce se je uvrstil še pred 17. rojstnim dnevom. S tem je postal ne le najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev, prejšnji rekord je popravil za poldrugo leto, ampak je izboljšal tudi dosežek legendarnega Brazilca Peleja, ki je do 9. julija veljal za najmlajšega strelca na evropskem oziroma svetovnem prvenstvu.

Lamine Yamal je postal najmlajši strelec v zgodovini evropskega prvenstva. To mu je uspelo pri 16 letih in 362 dneh. Foto: Reuters

Yamal piše zgodovino na Euru. Ko je prvič zaigral na evropskem prvenstvu, bilo je ravno na uvodni tekmi proti Hrvaški v Berlinu (3:0), je postal najmlajši igralec v zgodovini tekmovanja. Predstavlja mladi val španskega nogometa, ki skuša lovorike osvajati povsem drugače, kot so to počeli sloviti rojaki pred dobrim desetletjem, ko je na svetu še vladala tiki-taka. Zdaj Španci negujejo hitrejši in bistveno napadalnejši slog nogometa. Hkrati pa nizajo tudi zmage. Na Euru so zmagali že šestič zapored in postavil nov rekord tekmovanja.

Yamala le dan po 17. rojstnem dnevu, ki ga bo praznoval v soboto, čaka tekma kariere. Finale Eura. Za evropsko krono se bo potegoval proti zmagovalcu današnjega dvoboja med Nizozemsko in Anglijo. Španija bo v nedeljo lovila zgodovinski podvig. Lahko postane namreč prva reprezentanca, ki bi se na evropski prestol podala kar štirikrat.