Slovenec, za katerega navija papež Frančišek, uresničil sanje

Andres Vombergar si je z zadetki in dobrimi predstavami v argentinskem prvenstvu odprl pot do slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage

Nogometno leto 2022 je argentinskega Slovenca Andresa Vombergarja popeljalo med najboljše. Kot otrok je sanjal o tem, da bi nekoč zaigral v najmočnejšem argentinskem prvenstvu. Ko je to uresničil in se izkazal v dresu San Lorenza, pa je dočakal še eno nagrado - vpoklic Matjaža Keka, ki mu je dal priložnost v Romuniji in poskrbel, da se je 28-letnemu napadalcu smejalo še ves teden.

V zadnjem tednu v slovenskem reprezentančnem nogometnem taboru skoraj ni bilo bolj nasmejanega človeka od Andresa Vombergarja. Družil se je z najboljšimi slovenskimi nogometaši, debitiral za izbrano vrsto in se vpisal v zgodovino reprezentance, saj je postal prvi Slovenec, ki je nastopil v državnem dresu kot član južnoameriškega kluba.

Od konca julija je napadalec San Lorenza, argentinskega prvokategornika iz Buenos Airesa, znanega po strastnih navijačih. Simpatij do kluba ne skriva niti papež Frančišek, velik ljubitelj nogometa. Ko je v zadnjem obdobju spremljal predstave kluba, mu je zagotovo padla v oči učinkovitost argentinskega Slovenca. Za Južnoameričane Andres, za slovenske prijatelje Andrej.

Njegove predstave v Argentini niso ostale neopažene

Ni se ustrašil izziva, ampak počel tisto, kar imajo navijači pri igralcih njegovega kova najraje. Dosegal je zadetke, se boril kot lev, moštvu pa prinašal obilico točk. V prvi sezoni med argentinsko klubsko elito se je izkazal za zadetek v polno. Vombergar je v drugem delu sezone prispeval šest zadetkov, San Lorenzo pa je končal tekmovanje na šestem mestu. Njegove predstave niso ostale neopažene v Sloveniji. Selektor Matjaž Kek, ki ga je spoznal pred leti, ko je Vombergar branil še barve Olimpije in ji leta 2018 pomagal do zadnjega naslova državnega prvaka, ga je povabil v izbrano vrsto.

Na gostovanju Slovenije v Cluju je odigral drugi polčas in tako 17. novembra 2022 debitiral za slovensko A-reprezentanco. Foto: Guliverimage

Nekdanji zmaj je bil presrečen, saj so se mu uresničile še ene sanje. Zaigral je za A-reprezentanco, se družil z največjimi imeni slovenskega nogometa, nato pa dočakal še priložnost za nastop. Zgodilo se je v Cluju, ko je zaigral v drugem polčasu. Tri dni pozneje v Ljubljani, ravno na dan, ko je dopolnil 28 let, ni stopil na igrišče.

Eden najlepših tednov v karieri

A to ni zmotilo njegove sreče. Ravno obratno, izžareval je neskončno zadovoljstvo, po tekmi pa v kletni garaži stadiona Stožice najprej odhitel k prijateljem in sorodnikom, ki so mu čestitali za rojstni dan. Soigralci iz reprezentance so mu že pred tekmo, ko je slavje popestrila še torta.

"Zelo sem vesel. To je bil najlepši teden v moji karieri. Zelo sem užival, saj sem del reprezentance, pa še zmagali smo," je sijal od sreče. Če bi kdo pomislil, da bo razočaran, ker na rojstni dan ni zaigral na stadionu, ki ga pozna zelo dobro, saj je na njem pred leti navduševal v zeleno-belem dresu, bi se krepko zmotil.

"Ne, ne. Saj sem pričakoval, da bo zdaj dobil priložnost Luka Zahović. Bom pa morda v Stožicah zaigral naslednjič. Upajmo. Zadovoljen sem bil že s tem, da sem lahko sedel na klopi. Da sem bil lahko z ekipo. Ta teden sem dobro izkoristil. Igral sem že v Romuniji, kjer sem debitiral, to je bilo prekrasno," ne bo nikdar pozabil 17. novembra. To je datum, še kako znan slovenskim nogometnim navijačem, saj so nekdanji Katančevi bojevniki na omenjeni dan leta 1999 v zasneženem Kijevu remizirali z Ukrajino in Slovenijo prvič popeljali na veliko tekmovanje (EP 2000).

V Stožicah, kjer je v preteklosti nosil zeleno-beli dres Olimpije, v nedeljo na tekmi s Črno goro ni vstopil v igro. Foto: Sportida

No, natanko 23 let pozneje je v Cluju prvič za člansko A-reprezentanco Slovenije zaigral Vombergar, tega dogodka pa niso hoteli za nič na svetu zamuditi njegovi sorodniki in prijatelji. Trije so se iz Argentine podali v Romunijo in proslavljali s presrečnim Andresom.

"Hvaležen sem selektorju, da me je poslal v igro," se je zahvalil Keku. Če bo zadržal trenutni status, bi lahko prihodnje leto pomagal Sloveniji tudi v kvalifikacijah za Euro 2024, naslednje veliko tekmovanje. "Upajmo, da bo tako. Moram še naprej dobro igrati, zabijati zadetke, kar je najpomembnejše za napadalca," se zaveda, da bo le tako dobil novo priložnost za nastope v slovenskem dresu.

Tako je nagovoril navijače iz Argentine pred tekmama slovenske reprezentance:

Optimistično v kvalifikacije za Euro 2024

V napadu ga je navdušila kakovost Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage Kar zadeva možnost za preboj Slovenije na Euro 2024, kaj dosti ne ovinkari. Iz njegovih ust je bilo jasno razbrati, da ima takšna Kekova zasedba lepe možnosti za uspeh. "Letos je Slovenija večkrat dokazala, da zmore. Ima dobro igro, dobro obrambo, dobre napadalce tako da gremo v kvalifikacije optimistično," uživa vsak trenutek, ki ga lahko preživi z najboljšimi slovenskimi nogometaši. Nanj je kot napadalca zelo velik vtis naredil skoraj desetletje mlajši stanovski kolega Benjamin Šeško.

"Seveda. Benjamin je naš diamant. Še bo zabijal za nas. Proti Črni gori je asistiral, Zeko (Miha Zajc, op. p.) pa je krasno zadel. Nasploh je bila to prekrasna akcija," je čestital soigralcema za odlično izpeljano akcijo, iz katere je padel odločilni zadetek za zmago na nedeljski tekmi v Stožicah. To je bila tudi zadnja nogometna tekma Slovenije v letu 2022.

Messiju in druščini bo na SP sodil Slovenec

V dresu prvoligaša iz Buenos Airesa. Foto: Guliverimage Svoje je za letos odigral tudi Vombergar. Sezone v Argentini je zaradi svetovnega prvenstva v Katarju že konec. Njegovi soigralci pri San Lorenzu bodo trenirali še do petka, a mu je trener dejal, da lahko ostane v Sloveniji. To bo lepa priložnost, da si malce odpočije.

"Zdaj bom dva tedna v Sloveniji. Imamo počitnice. S prijatelji in sorodniki bomo spremljali svetovno prvenstvo. No, finale pa upam, da bomo gledali v Argentini," si želi, da bi gavči, za katere navija že od majhnega, v Katarju prišli do konca. In tretjič postali svetovni prvaki, prvič po 36 letih.

Žreb je določil, da bo na uvodnem dvoboju med zvezdniško zasedbo Argentine in Savdsko Arabijo pravico delil Slavko Vinčić. Slovenskega sodnika, drugega v zgodovini, ki bo sodil na svetovnem prvenstvu (prvi je bil Damir Skomina), Vombergar dobo pozna, saj mu je večkrat sodil v 1. SNL. "Bomo videli, kaj bo," se je zasmejal.

"Kar zadeva Argentino, sem optimist. Tako kot vsi Argentinci si želim, da bi prišli do finala, nato pa z Messijem na čelu zmagali. Upajmo, da se bo to uresničilo," bi La Bomba norel od sreče, če bi 18. decembra v finalu SP 2022 resnično zaigrala Argentina.

V prihodnjih tednih bo držal pesti za gavče, da bi šli do konca in 18. decembra postali svetovni prvaki. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da bo za Lionela Messija in druščino stiskal pesti tudi njegov soigralec Benjamin Verbič, strelec zadetka proti Črni gori Miha Zajc pa nam je priznal, da ga najbolj navdušuje Brazilija. To, da ga je s svojim slogom nogometa že prevzela, je nakazal z atraktivnim zadetkom, doseženim s peto.

"Je kar norišnica, malce drugače kot v Sloveniji"

Vombergar obožuje takšne zadetke. V domovini tanga, kjer si služi nogometni kruh, uživa. Vedno si je želel zaigrati v druščini najmočnejših klubov. Sanje so se mu uresničile v dresu San Lorenza. "To sem si želel od rojstva. Na tekmah stoji po 40, 50 tisoč navijačev. Je kar norišnica, malce drugače kot v Sloveniji," je našel tisto, po čem je hrepenel. Pri klubu, za katerega stiska pesti celo papež Frančišek, uživa. Za zdaj ga še ni spoznal, niti prejel čestitke. "Morda pa jo, če bomo kaj osvojili drugo leto," je dodal.

Papež Frančišek je dolgoletni navijač San Lorenza. Foto: Guliverimage

Kar zadeva lovorike, ima prelepe spomine na Olimpijo, kjer je pod vodstvom Igorja Bišćana osvojil dvojno krono. Pot do naslova se je povsem odprla po zmagovitem zadetku na večnem derbiju v Ljudskem vrtu, ko je v izdihljajih srečanja zadel za 3:2. To je bil eden njegovih največjih zadetkov v karieri. Zmaje še vedno spremlja. "So na vrhunski ravni, trener (Albert Riera, op. p.) je vrhunski, tudi Argentinec je v ekipi (Agustin Doffo, op. p.). Za Olimpijo še naprej navijam," je dal vedeti, da zanj v Sloveniji obstaja le en klub. O njem sta mu lahko med reprezentančno akcijo kaj več povedala kapetan Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek.

Morda pa se vsi skupaj znova srečajo čez štiri mesece, ko bo Matjaž Kek začel operacijo Euro 2024. Za začetek čaka Slovenijo zahtevno gostovanje v oddaljenem Kazahstanu. Ravno v prostrani deželi, ki meji na Rusijo, to pa je Vombergar v karieri že dobro spoznal. Ga bo pot odnesla tudi v Kazahstan? Odločilna bo njegova forma v klubu. Nova sezona argentinskega prvenstva se začne konec januarja.