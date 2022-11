Slovenija po 30 letih izpopolnila jugoslovansko zbirko

Odkar se je Slovenija osamosvojila in bila sprejeta v evropsko nogometno družino, se je doma proti državam, nastalim na pogorišču nekdanje skupne domovine Jugoslavije, pomerila 17-krat. V nedeljo je po Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in Kosovu končno napočil še trenutek, ko je prvič gostila črnogorsko člansko reprezentanco. Tako je Slovenija izpopolnila zbirko, vse skupaj pa začinila z zmago (1:0), ki ji pomeni ogromno pred nadaljnjimi izzivi.

Kar nekaj časa je veljalo, da je Slovenija ob vseh "porodnih krčih", ki so jo spremljali v zgodnjem obdobju državne samostojnosti, v domače obračune z nekdanjimi brati vstopala s prevelikim spoštovanjem in strahom. Temu primerni so bili tudi rezultati. Slovenija tako ni poznala zmage nad "nekdanjimi brati" iz skupne domovine Jugoslavije vse do leta 2011.

Vmes je doživljala številne neuspehe, boleli so zlasti domači porazi proti Hrvaški in BiH, pred 29 leti je slovensko mrežo na gostovanju napolnila tudi Severna Makedonija (tedaj še brez pridevnika Severna), Slovenija se ni mogla znebiti jugoslovanskega uroka.

Zgodovinska prelomnica v Ljudskem vrtu

Nepozabno veselje Dareta Vršiča po izjemnem zadetku, ki je popeljal Slovenijo do domače zmage nad Srbijo v kvalifikacijah za EP 2012. Foto: Vid Ponikvar Čeprav je dosegala imenitne uspehe, se uvrstila na EP 2000 in SP 2002, prve domače zmage nad tekmecem z območja nekdanje Jugoslavije ni in ni dočakala. Nanjo je čakala skoraj dve desetletji!

Zgodovinska prelomnica se je zgodila pred 11 leti v Ljudskem vrtu. Takrat je padla Srbija (1:0), pod zmago se je podpisal Matjaž Kek. To je bila tekma, po kateri se je Mariborčan za dalj časa poslovil od selektorskega stolčka.

Po tej zmagi so se slovenski nogometaši počasi, a vse bolj zanesljivo znali otresti stresa in pritiskov, mračnih spominov na manj uspešno preteklost. Po zmagi nad Srbijo je bilo vse drugače. Do danes so tako doživele poraz na slovenskih tleh še štiri reprezentance z območja nekdanje Jugoslavije. V Sloveniji so izgubili tudi Severna Makedonija (2016), Kosovo (2020), Hrvaška (2021) in Črna gora (2022).

Bosna in Hercegovina je trikrat gostovala v Sloveniji in vselej zmagala. Pred 14 leti je v Mariboru, takrat je bil njen selektor legendarni Miroslav Ćiro Blažević, Slovenijo, ki jo je vodil Matjaž Kek, premagala s 4:3. Foto: Reuters

V zadnjih letih je tako Slovenija izboljšala razmerje proti ''nekdanjim bratom''. Zdaj se lahko pohvali s petimi zmagami, kar pa ob osmih porazih še vedno prinaša negativno razmerje. Zanj sta najbolj zaslužni Hrvaška in BiH, ki se je na slovenskih tleh predstavila trikrat in vselej ob številčni podpori s tribun premagala gostitelje.

Domače tekme Slovenije proti tekmecem z območja nekdanje Jugoslavije: Proti Hrvaški (5):

Slovenija : Hrvaška 1:0, 24. marec 2021, kvalifikacije za SP 2022 (Ljubljana)

Slovenija : Hrvaška 2:3, 20. avgust 2008, prijateljska tekma (Maribor)

Slovenija : Hrvaška 0:1, 19. november 2003, dodatne kvalifikacije za EP 2004 (Ljubljana)

Slovenija : Hrvaška 1:3, 11. oktober 1997, kvalifikacije za SP 1998 (Ljubljana)

Slovenija : Hrvaška 1:2, 15. november 1995, kvalifikacije za EP 1996 (Ljubljana) Proti Srbiji (4):

Slovenija : Srbija 2:2, 12. junij 2022, liga narodov 2022 (Ljubljana)

Slovenija : Srbija 1:0, 11. oktober 2011, kvalifikacije za EP 2012 (Maribor)

Slovenija : Srbija in Črna gora* 1:1, 19. avgust 2004, prijateljska tekma (Ljubljana)

Slovenija : ZR Jugoslavija* 1:1, 28. marec 2001, kvalifikacije za SP 2002 (Ljubljana) Proti BiH (3):

Slovenija : BiH 0:3, 6. februar 2013, prijateljska tekma (Ljubljana)

Slovenija : BiH 3:4, 19. november 2008, prijateljska tekma (Maribor)

Slovenija : BiH 1:2, 10. november 1996, kvalifikacije za SP 1998 (Ljubljana) Proti Severni Makedoniji (3):

Slovenija : Severna Makedonija 1:1, 24. marec 2019, kvalifikacije za EP 2000 (Ljubljana)

Slovenija : Severna Makedonija 1:0, 23. marec 2016, prijateljska tekma (Koper)

Slovenija : Severna Makedonija 1:4, 13. oktober 1993, prijateljska tekma (Kranj) Proti Kosovu (1):

Slovenija : Kosovo 2:1, 15. november 2020, liga narodov 2020 (Ljubljana) Proti Črni gori (1):

Slovenija : Črna gora 1:0, 20. november 2022, prijateljska tekma (Ljubljana) Skupna statistika: 17 tekem: pet zmag – štirje remiji – osem porazov 20:28 * naslednica je Srbija

Slovenski nogometaši so leta 2021 v praznih Stožicah presenetili favorizirano Hrvaško (1:0) in jo premagali prvič v zgodovini. Zmaga nad južnimi sosedi, aktualnimi svetovnimi podprvaki, je zelo odmevala. V obdobju pandemije covid-19 je Kekova četa v praznih Stožicah presenetila Dalićeve zvezdnike in kvalifikacije za SP 2022 odprla z dragoceno zmago. V nadaljevanju pa Sloveniji ni šlo več tako dobro, na koncu je krepko zaostala za vrhom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Je pa Slovenija po zmagi nad Črno goro (1:0) končno izpopolnila zbirko. Na svojih tleh je odigrala vsaj eno tekmo proti vsem izbranim vrstam, ki so nastale na območju nekdanje skupne domovine. Največkrat se je pomerila s Hrvaško (petkrat), sledijo Srbija, ki se je na slovenskih tleh predstavljala pod različnimi imeni, tudi kot ZR Jugoslavija ter Srbija in Črna gora (štirikrat), BiH, najbolj neugoden ''nekdanji brat'', kar se tiče gostovanj v Sloveniji, je podobno kot Severna Makedonija na sončni strani Alp zaigrala trikrat, Kosovo in Črna gora pa sta se na slovenskih tleh predstavila enkrat. In doživela poraz v Stožicah.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Matic Klanšek Velej, Nik Moder/Sportida):

V nedeljo so bili črnogorski navijači zelo glasni v Ljubljani. Čeprav so njihovi ljubljenci večkrat ogrozili vrata Jana Oblaka, dvakrat zadeli prečko, enkrat (z najstrožje kazni) pa vratnico, so na koncu ostali praznih rok (0:1).

Kar štiri zmage od petih so Kekove

Matjaž Kek je kot selektor Slovenije doma premagal že štiri tekmece, ki prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida To je bila šele peta domača zmaga Slovenije proti državam z območja nekdanje Jugoslavije, ki pa je potrdila pozitiven trend. Še šestič zapored je ostala neporažena. Če je še v prejšnjem stoletju zaman čakala na prvo domačo tekmo in bila skrajno neuspešna, ji gre v zadnjem obdobju veliko bolje od rok in nog.

Našla je recept, med drugim premagala tudi Hrvaško, tradicionalno zelo zahtevno tekmico, s tem pa dala vedeti, da jugoslovanskega uroka, vsaj kar se tiče domačih tekem, že dolgo ni več prisotnega v Sloveniji. In to najbolj po zaslugi selektorja Matjaža Keka, ki je povedel Slovenijo do zmag nad Srbijo, Kosovom, Hrvaško in zdaj še Črno goro, svoj delček zaslug pa je pred šestimi leti pristavil še Srečko Katanec, ko je na Bonifiki premagal nekdanje izbrance iz Severne Makedonije. Ravno zdajšnji selektor Uzbekistana, reprezentance, ki je pred dnevi premagala Kazahstan, proti kateremu bo Slovenija začela prihodnje leto kvalifikacijski ciklus za Euro 2024.