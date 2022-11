Leto, polno nogometnih prigod, ki bo v tem in naslednjih tednih doseglo vrhunec s svetovnim prvenstvom v Katarju, je Sloveniji prineslo kar nekaj pozitivnih stvari. Obstala je v drugi najmočnejši skupini lige narodov, malce razširila klop, ki bo še kako prišla prav v napornih in dolgih kvalifikacijah za Euro 2024, med igralci pa je dokončno zažarela zvezda Benjamina Šeška. Mladi napadalec, ki so mu napovedali izjemno kariero že kot dečku, je postal odločilni jeziček na tehtnici rezultatskih uspehov Kekove čete.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Matic Klanšek Velej, Nik Moder/Sportida):

Skoraj ga ni več zadetka, pri katerem ne bi sodeloval. Ali kot strelec ali pa podajalec. Čeprav ima komaj 19 let, je prerasel v napadalca, po kakršnem je Slovenija dolgo hrepenela. V nedeljo je lovil rekorden dosežek Zlatka Zahovića, ki se je leta 1999 v državnem dresu vpisal med strelce na petih zaporednih tekmah, a napadalcu Salzburga ni uspelo. Vseeno pa se je znova izkazal, v 42. minuti je vpisal novo asistenco in omogočil Mihi Zajcu, da se atraktivno vpiše med strelce. Primorec je namreč sprejel podajo s peto in žogo igrivo poslal v mrežo, Slovenija pa je povedla z 1:0.

Znanje iz malega nogometa prišlo kot naročeno

Miha Zajc je po letu dni spet zadel v polno v državnem dresu. Foto: Nik Moder/Sportida ''Vidi se, da smo v zadnjem obdobju bolj uigrani. To se vidi tudi po rezultatih. Vsa ekipa deluje boljše. Tako sem lepo akcijo sklenil z zadetkom. Zakaj sem udaril s peto? Vratar je bil blizu, moral sem se hitro odzvati. Menil sem, da je to najboljša rešitev. Na srečo je šla žoga notri,'' se je razveselil zadetka, ki je spominjal na mojstrovine igralcev futsala. ''V otroštvu sem pogosto igral mali nogomet. To znanje sem prenesel še v veliki nogomet. Pride kar prav,'' se je nasmejal 28-letni zvezni igralec, ki rad zadeva proti Črni gori.

Pred štirimi leti je pomagal Sloveniji do zmage v Podgorici (2:0) ter dočakal strelski prvenec v državnem dresu, do danes pa število zadetkov povišal na osem. Proti Črni gori je zadel po enoletni strelski suši. Čutil je, da bi mu lahko Benjamin Šeško po bliskovitem prodoru po levi strani vrnil podajo.

''Zdaj se bolje spoznamo z Benijem. Pokazal nam je, kakšno kakovost ima, kakšen fant je. To moramo izkoristiti. Moramo izkoristiti, da je z nami. Da imamo tako dobrega igralca. Vesel sem, da smo ga dobro vključili v ekipo in da se tudi on dobro počuti,'' nam je nogometaš Fenerbahčeja priznal, kako z zanimanjem spremlja njegov razvoj in ima pri tem v mislih, kako se je sam počutil pri teh letih.

Benjamin Šeško je najmlajši član slovenske reprezentance, ki je nanizala že šest tekem brez poraza. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''Beni je izjemen talent. Vsa javnost pričakuje od njega veliko, potem te seveda zanima, kako se bo odzval. Ostaja na realnih tleh, ve, kaj dela, zaveda se, da je pred njim še dolga pot, na katerih bo še kakšen vzpon, morda tudi kak padec, a je na dobri poti. Ima pravi značaj,'' je strelec zmagovitega gola pohvalil devet let mlajšega podajalca, ki je v nogometnem letu 2022 kot strelec oziroma podajalec sodeloval pri kar sedmih od vseh devetih slovenskih zadetkov.

Tekme Slovenije v letu 2022: Slovenija : Črna gora 1:0 (Šeško – podaja)

Romunija : Slovenija 1:2 (Šeško – zadetek)

Švedska : Slovenija 1:1 (Šeško – zadetek)

Slovenija : Norveška 2:1 (Šeško – zadetek in podaja)

Slovenija : Srbija 2:2 (Šeško – zadetek)

Norveška : Slovenija 0:0

Srbija : Slovenija 4:1 (Šeško – podaja)

Slovenija : Švedska 0:2

Katar : Slovenija 0:0

Hrvaška : Slovenija 1:1 Benjamin Šeško je kot strelec oziroma podajalec sodeloval kar pri sedmih od devetih zadetkov.

Dobra popotnica za prihajajoče kvalifikacije

Nedeljski dvoboj v Stožicah je spremljalo dobrih 11 tisoč gledalcev. Foto: Nik Moder/Sportida Prepričan je, da je tako kakovosten Benjamin Šeško tisto, kar je Slovenija v prejšnjih kvalifikacijskih ciklusih, ko je ostajala brez velikih tekmovanj, krvavo potrebovala. ''Slovenija je takrat potrebovala veliko stvari. Zdaj smo se povezali skupaj, kar se pozna pri rezultatih. Vesel bi bil, če bi bilo še deset takih, kot je Beni,'' je ponosen, da lahko v izbrani vrsti sodeluje s tako obetavnim napadalcem z dodano vrednostjo.

Dvoboj v Romuniji je presedel na klopi za rezervne igralce in spoštoval odločitev selektorja. Tega je navajen že iz klubskega sveta, kjer je pridobil trdo kožo. Le redkokaj ga še vrže iz ritma. Potrpežljivo čaka na svojo priložnost. Proti Črni gori jo je zelo dobro izkoristil. ''Vesel sem zmage, še bolj pa je pomembno dobro ozračje v reprezentanci. Dokaz je tudi dobro zapolnjen stadion, kar je dobra popotnica za prihajajoče kvalifikacije. Tam bo vse odvisno od nas, ne od drugih,'' si želi, da bi prvič zaigral s Slovenijo na velikem tekmovanju.

Verbič: Verjetno bi tudi mi podobno protestirali ...

Benjamin Verbič je bil eden izmed šestih nogometašev, ki so na tekmi med Slovenijo in Črno goro prejeli rumeni karton. Foto: Nik Moder/Sportida Po njegovem zadetku se rezultat ni več spreminjal. Pri tem je tudi ostalo, Črnogorcem jo je zagodla tehnologija, zaradi katere so verjetno ostali prikrajšani za zadetek Stefana Mugoše (dvakrat je zadel prečko, nato pa je žoga, takšen je bil občutek, s celotnim obsegom le prečkala golovo črto), nato pa je kapetan Stefan Savić z bele točke pet minut pred koncem zadel še vratnico.

''Črnogorci so zlasti po dvojni prečki zelo protestirali. Pa je žoga prečkala črto? Sam ne vem. Težko je reči. Bi pa verjetno tudi mi podobno protestirali, če bi se kaj takega zgodilo nam. Težko je igrati tekme, na katerih ni pomoči VAR. To se ne bi smelo dogajati. Če bi že morali, naj bi dali VAR na vsako tekmo, četudi prijateljsko,'' ima Benjamin Verbič predlog za naslednje prijateljske mednarodne tekme.

Med Balkanci je vedno prisoten nekakšen naboj

Vojničan je na dvoboju pričakoval tako agresivno igro tekmeca. ''Med Balkanci je vedno nekaj tistega naboja, kdo je boljši. Če bi Črnogorci igrali s Hrvati, ali pa Srbi z Makedonci, bi bilo podobno. Vedno je prisoten naboj. Govorimo skoraj isti jezik, zato je fino osvojiti takšne tekme,'' je Verbič pričakoval tako agresivno igro tekmeca in dodal, da to prav zagotovo ni bila prijateljska tekma.

Na dvoboju "nekdanjih bratov" ni manjkalo agresivnih prekrškov. Foto: Nik Moder/Sportida

''Črnogorci so zadali veliko prekrškov, tudi mi smo čvrsto stali na igrišču in zabili z lepega protinapada. V zadnjem času nas krasi, da je veliko igralcev v kazenskem prostoru. Zaradi tega smo nevarnejši kot v prejšnjih letih,'' je opozoril na razliko, ki je prišla do izraza tudi zaradi vse boljših in učinkovitih predstav nesebičnega Šeška.

O tem, ali je zmaga Slovenije po tem, ko so Črnogorci kar trikrat zatresli okvir Oblakovih vrat, zaslužena, je Vojničan dejal: ''Zaslužena? Velikokrat smo si kaj zaslužili, pa nismo potem nič dobili. Tako da se zmagi ne sme gledati v zobe, moramo biti veseli. Z 1:0 pač zmagujejo dobre ekipe.''

Slovenija je neporažena že šest tekem. ''To vpliva na samozavest, na ozračje v ekipi. Komaj čakamo začetek kvalifikacij za Euro 2024,'' drži pesti, da bo zdravje prizaneslo slovenski reprezentanci in bodo marca na uvodno tekmo novega ciklusa v Kazahstan odpotovali v polni zasedbi, v kateri ima posebno mesto Benjamin Šeško.