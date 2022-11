Nemci ostali brez pomembnega pokrovitelja: "Odločitev Fife je škandalozna"

Potem ko so se tudi v nemški nogometni reprezentanci odločili, da ne tvegajo z nošenjem mavričnega traku v znak podpore skupnosti LGBTQ, so se v nemški verigi superkarketov odločili, da nemudoma prekinejo sponzorsko sodelovanje z nemško nogometno zvezo.

Potem ko so se tudi v nemški nogometni reprezentanci odločili, da ne tvegajo z nošenjem mavričnega traku v znak podpore skupnosti LGBTQ, so se v nemški verigi superkarketov odločili, da nemudoma prekinejo sponzorsko sodelovanje z nemško nogometno zvezo. Foto: Guliverimage

Potem ko so tudi iz nemške nogometne zveze (DFB) potrdili, da kapetan elfa Manuer Neuer zaradi groženj Fife na tekmi ne bo nosil mavričnega kapetanskega traku v znak podpore skupnosti LGBTQ+, so v nemški trgovski verigi Rewe sporočili, da s takojšnjim učinkom prekinjajo sponzorsko pogodbo z nemško nogometno zvezo.

Podjetje se je že oktobra odločilo, da ne bo podaljšalo sodelovanja z nemško reprezentanco, zdaj pa je sporočilo, da bo svoj odhod pospešilo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se skupina Rewe, ki je že dolga leta aktiven nogometni sponzor, zavzema za raznolikost.

"Za nas nogomet med drugim pomeni pošteno igro, strpnost in solidarnost – te vrednote podpiramo," sporoča izvršni direktor skupine Rewe Lionel Souque. "Zavzemamo se za raznolikost – in tudi nogomet je raznolikost. To držo živimo in jo branimo – tudi pred morebitnim odporom. Škandalozno stališče Fife je zame kot izvršnega direktorja raznolikega podjetja in kot nogometnega navijača popolnoma nesprejemljivo," je bil jasen prvi mož kölnske trgovske verige.

"Po trenutnih odločitvah Fife in izjavah predsednika Giannija Infantina podjetje meni, da se mora jasno distancirati od stališča Fife in se odpovedati pravicam iz pogodbe z DFB, zlasti v kontekstu svetovnega prvenstva," so še sporočili iz podjetja.

Mavrični trak buri duhove

V nemški reprezentanci so bili sprva naklonjeni ideji o nošenju traku v mavričnih barvah in z napisom OneLove (Ena ljubezen) v znak podpore in vključenosti skupnosti LGBTQ, ki jo katarske oblasti preganjajo in prepovedujejo, nato pa so od ideje odstopili, saj je Fifa zagrozila s sankcijami v obliki rumenega kartona.

Zaradi odločitve, da v izogib kazni ne tvega z nošenjem mavričnega traku, se je včeraj na udaru kritikov znašel kapetan angleške reprezentance Harry Kane, zagovarjati pa se je moral tudi kapetan nizozemske izbrane vrste Virgil van Dijk.

Kapetan angleške izbrane vrste Harry Kane je namesto traku s sloganom Ena Ljubezen, nosil trak z napisom Brez diskriminacije. Foto: Guliverimage

Ta je zavrnil opazke, da je oranje zaradi te odločitve brez hrbtenice, in dejal, da bi z največjim veseljem nosil trak z napisom Ena ljubezen, a ne na račun rumenega kartona.

Mavrica je bila kot uradni simbol skupnosti LGBTQ sprejeta leta 1978. Barve na mavrični zastavi odražajo raznolikost skupnosti LGBTQ ter spekter človeške spolnosti in spola.

Nizozemska je bila ena od sedmih evropskih držav, ki so napovedale, da bodo kapetani njihovih reprezentanc na prvenstvu nosili mavrični kapetanski trak. Trak je del odmevne kampanje, ki traja že leto dni, še posebej močan signal pa bi poslala Katarju, kjer so istospolne zveze kriminalizirane.

Kapetani so namesto mavričnega traku nosili trak s sloganom No discrimination (Ne diskriminaciji), ki ga je odobrila Fifa.

