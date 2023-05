Ugandski predsednik podpisal sporno zakonodajo glede oseb LGBTQ

Poslanci pa niso upoštevali Musevenijevega priporočila, naj črtajo določbo, ki za homoseksualnost z oteženimi okoliščinami predvideva smrtno kazen. To pomeni, da bi bili lahko večkratni storilci obsojeni na smrt. Uganda po poročanju AFP sicer že več let ne izvaja smrtne kazni.

Poslanci pa niso upoštevali Musevenijevega priporočila, naj črtajo določbo, ki za homoseksualnost z oteženimi okoliščinami predvideva smrtno kazen. To pomeni, da bi bili lahko večkratni storilci obsojeni na smrt. Uganda po poročanju AFP sicer že več let ne izvaja smrtne kazni. Foto: Reuters

Ugandski predsednik Yoweri Museveni je danes podpisal novo zakonodajo glede oseb LGBTQ, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz njegovega urada. Zakon med drugim posameznikom prepoveduje, da se identificirajo kot osebe LGBTQ, za kršitve pa so predvidene ene najvišjih kazni na svetu.

Ugandski parlament je na družbenem omrežju Twitter sporočil, da je Museveni potrdil zakonodajo, ki so jo poslanci odobrili v začetku meseca.

Parlament je sicer po pozivu predsednika nekoliko spremenil prvotni predlog zakona, vendar pa je v njem ostala večina določb, ki so povzročile ogorčenje na Zahodu. Tako po spremenjeni različici ni kaznivo, če se nekdo opredeli kot istospolno usmerjeni, je pa kaznivo dejanje sodelovanje v homoseksualnih dejanjih, za kar je predvidena dosmrtna zaporna kazen.

Kdor "zavestno spodbuja homoseksualnost" je lahko obsojen na 20 let zapora

Prvotna različica zakona je predvidevala tudi obvezno prijavo sumov homoseksualnih dejanj policiji, kršiteljem pa je grozila šestmesečna zaporna kazen. Poslanci so to določbo spremenili, potem ko je Museveni opozoril, da bi lahko povzročila "konflikte v družbi". Po novem morajo državljani poročati le o sumih spolnih kaznivih dejanj zoper otroke in ranljive osebe, predvidena kazen pa je pet let zapora.

Nespremenjena ostaja tudi določba, po kateri bo vsakdo, ki "zavestno spodbuja homoseksualnost", obsojen na 20 let zapora. Organizacijam, ki jih bodo spoznali za krive spodbujanja istospolnih dejavnosti, pa grozi desetletna prepoved delovanja.

Museveni je zakonodajo podpisal, čeprav so ga tako Združeni narodi kot nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International pozvali, naj tega ne stori. Za Zahod sporna zakonodaja ima v Ugandi široko podporo javnosti.