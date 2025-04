V prometni nesreči umrl slovenski duhovnik in misijonar

V prometni nesreči v Ugandi je v petek v 74. letu starosti umrl slovenski salezijanski duhovnik in misijonar Danilo Lisjak. Več kot 35 let je deloval kot misijonar v Burundiju, Ruandi, Kongu in Ugandi.

Misijonar Danilo Lisjak je služboval v štirih deželah Afrike ob ekvatorju in doživljal težke trenutke gverilske in prave vojne v Ruandi ter izbruh vulkana v Gomi tik za ruandsko mejo. Posredoval je v reševanju ljudi in posebej otrok (1.600 v Ruandi in 300 na begu pred lavo vulkana v Kongu) in ob vseh "selitvah" premagoval jezikovne ovire. V Sloveniji je stalo za njegovim delom veliko dobrotnikov vse do včeraj, ko je umrl v prometni nesreči v bližini misijonske postojanke Gulu, kjer je nazadnje deloval, poroča spletni portal Don Bosko Slovenija.

Lisjak je leta 2021 s pomočjo dobrotnikov iz Slovenije na severu Ugande začel zidati novo cerkev. V preteklem letu se je razveselil bogate pošiljke novih umetniških del iz Slovenije za okrasitev in opremo cerkve. To cerkev je Danilo smatral kot krono svojega misijonskega dela in salezijanske navzočnosti v Ugandi, so še zapisali slovenski salezijanci.