Joao Lucas Reis, ki je na teniški lestvici ATP uvrščen na 401. mesto, je na družbenem omrežju objavil fotografije s svojim partnerjem. "Vse najboljše. Srečno življenje. Zelo rad te imam," je te besede Reis posvetil igralcu in modelu Guiju Sampaiu Ricardu. Štiriindvajsetletni teniški igralec, ki je bil nekdaj na svetovni lestvici uvrščen že na 259. mesto, bo sicer ta teden igral na Procopijevem pokalu. Zmagovalec tega turnirja dobi posebno povabilo za kvalifikacije na turnirju serije 500 v Rio de Janeiru. Reis je v svoji karieri zmagal tri turnirje nižje ravni – Futures.

Martina Navratilova je bila ena prvih, ki je priznala svojo istospolno usmerjenost. Foto: Gulliver/Getty Images

V ženskem teniškem svetu že veliko prej

V ženskem tenisu je do teh razkritij prišlo že veliko prej. Prvi med njima sta bili v 70. letih teniški legendi Billie Jean King in Martina Navratilova. Amélie Mauresmo je javno spregovorila o svoji spolni usmerjenosti že pri svojih 19 letih, ko je igrala v finalu OP Avstralije. Rusinja Daria Kasatkina je tudi razkrila svojo istospolno usmerjenost. Spomnimo, da je Rusinja mednarodno gibanje LGBT uvrstila na seznam skrajnih in terorističnih organizacij.

