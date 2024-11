Srce parajoča zgodba nekdanjega zvezdnika #video

"Zbudim se in vzamem od šest do osem tablet," je v svojem čustvenem govoru povedal Juan Martin del Potro, nekdanji vrhunski teniški igralec, ki preživlja vse prej kot lahke čase.

Juan Martin del Potro je svoje čase blestel na teniških igriščih in bil eden redkih, ki se je lahko kosal z najboljšo trojico (Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković). Argentinec je leta 2009 v finalu OP ZDA premagal Rogerja Federerja in nakazal, da bi bil lahko še eden v vrsti, ki bi mešal štrene najboljšim.

Še danes mu je težko. Foto: Guliverimage

A njegova športa pot se ni odvijala v pravo smer, saj so ga kmalu po največjih uspehih začele pestiti poškodbe (koleno). To je bil tudi razlog, da je končal svojo športno kariero. Ob številnih operacijah pa del Potro tudi danes nima običajnega življenja, saj se vseskozi zbuja v bolečinah. Vrti se v začaranem krogu. Bil je pri mnogih zdravnikih po svetu, ki so mu obljubljali vse mogoče, a napredka vse do danes ni.

Zato se je odločil, da svojo zgodbo deli s svetovno javnostjo in s tem pomaga še komu drugemu. "Način, kako živim življenje, ni tisto, kar bi si želel. Včasih sem bil zelo aktiven in rad sem se ukvarjal s športom, ne samo z igranjem tenisa. Danes me povabijo na nogomet, jaz pa sem tisti, ki nosi pijačo in sedi ob igrišču. Ali pa gredo igrat paddle in spet sem jaz tisti, ki snemam videe. Grozno je …" je povedal nekdaj peti igralec sveta.

Tudi čustveno je zelo naporno

Ob tem prizna, da se je težko 24 ur na dan pretvarjati, saj je tudi on samo človek s čustvi. "Včasih nimam več energije, čustveno je zelo naporno. Zbudim se in vzamem od šest do osem tablet za zaščito želodca, zdravilo proti bolečinam in še eno proti anksioznosti. Želim si shujšati, ampak se zaradi zdravil redim. Potem ne smem jesti sladkorja, moke – ampak kaj ima to opraviti z mojim kolenom? Imel sem 95 kilogramov in bolelo me je, ko sem šel po stopnicah," razlaga del Potro, ki ima težavo tudi s tem, da mu vsak zdravnik svetuje drugače.

Ne ve, kako naj se odloči Juan Martin del Potro je leta 2009 zmagal OP ZDA, ko je v finalu premagal Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage

Nekateri mu svetujejo protezo, drugi mu svetujejo, naj s tem počaka do 50. leta. "Od 31. leta nisem tekel, šel po stopnicah, brcal žoge ali igral tenisa. Ali naj naslednjih 15 let živim na ta način, da mi pri 50 letih vstavijo protezo in pri 60 letih nekako normalno živim? Sem v dilemi. Zakaj se moram jaz odločiti, saj so oni zdravniki? Upam, da se bo nekega dne vse skupaj končalo, ker si želim živeti brez bolečin."

Na začetku decembra ga čaka Đoković

Zdaj ima pred seboj nov cilj, saj bosta z Novakom Đokovićem 1. decembra v Argentini igrala ekshibicijski dvoboj. Spet se je lotil diete, saj si želi biti v najboljši formi, ko bo igral proti svojemu dobremu prijatelju. V tem času pa si želi, da bi ga noga čim manj bolela in da bi imel lep spomin na ta večer.

