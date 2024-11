Zdaj bodo šele videli, kdo je Đoković

V soboto je kot strela z jasnega udarila novica, da se bo Andy Murray, novopečeni teniški upokojenec, pridružil ekipi Novaka Đokovića. Kmalu za tem so sledili mnogi odzivi in večina je prepričanih, da bi lahko Škot in Srb uspela sestaviti zanimivo teniško zgodbo.

Dejstvo je, da se Novak in Andy poznata že iz otroških let in da je med njima po starosti le teden dni razlike. Imela sta mnogo nepozabnih dvobojev, a med njima je vedno vladalo veliko spoštovanje.

Če sta bila še ne dolgo nazaj velika rivala, bosta zdaj združila svoje moči in poskušala sodelovati kot trener in igralec. Zagotovo pa bo njuno sodelovanje poživilo teniško turnejo. Ob tem je treba povedati, da ima Đoković iz preteklosti že podobne izkušnje, ko je sodeloval z nekaterimi nekdanjimi vrhunskimi igralci. Kot prvi se mu je pridružil Boris Becker, za kratek čas je bil v ekipi Andre Agassi, nazadnje pa je velike uspehe dosegal tudi s Hrvatom Goranom Ivaniševićem.

Bodo Đokovića zdaj res bolje spoznali? Foto: Reuters

Trenutno najbolj odmevna teniška naveza je sprožila kar nekaj odzivov. In v veliki večini so ti zelo pozitivni. Med njimi je srbski teniški strokovnjak Bogdan Obradović, ki je deset let vodil srbsko reprezentanco v Davisovem pokalu. Čeprav Novaka dobro pozna, tudi sam ni pričakoval kaj takšnega in sploh sanjalo se mu ni, da ima Murray trenerske ambicije. "Skupaj se lahko poskušata zoperstaviti mladim igralcem, ki prihajajo in morda osvojita še kakšen naslov," je za K1 povedal Obradović, ki je prepričan, da Đoković na ta način poskuša najti dodatno motivacijo.

Med drugim je Obradović izjavil, da je srbski teniški zvezdnik naredil zelo dobro taktično potezo, ko se je odločil, da v svojo ekipo pripelje Škota. "Ne vem, ali je o tem sploh razmišljal, a zdi se mi, da bo s sodelovanjem z Murrayjem lahko spremenil zgodbo. Preko Andyja bodo zahodni mediji, predvsem britanski, razumeli in ugotovili, kdo v resnici je Đoković."

Andy Murray je bil znan kot eden najbolj borbenih igralcev. Foto: Reuters

Đoković dobro ve, kaj bo dobil od Škota

Zelo zanimivo mnenje je dal Gill Gross, teniški analitik, ki je tudi pozdravil novo sodelovanje. V vseh teh letih, ko spremlja tenis, se ne spomni, da bi kakšna trenerska okrepitev v tenisu tako odmevala. Če se nekaterim to zdi eksperiment, pa je Gross prepričan, da Novak zelo dobro ve, kaj lahko dobi od Murrayja.

"Prihod Andyja Murrayja je več kot le iskrica. To je cel ognjemet. Mislim, da bo ob tem sodelovanju marsikdo dvignil obrv. Prav tako vemo, kakšen značaj ima Andy. Je eden največjih borcev, kar smo jih kdaj videli na teniškem igrišču. Mislim, da je to spodbuda, ki jo Novak potrebuje."

