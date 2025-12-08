Mladi risi vodili z 2:0, a doživeli še drugi poraz

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je po porazu na uvodnem srečanju svetovnega prvenstva na Bledu proti Avstriji doživela novo razočaranje. Po kazenskih strelih je izgubila s Kazahstanom s 4:5, pa je po prvi tretjini vodila z 2:0.

Slovenija, ki je v prvem krogu klonila z 2:5, v družbi Francije, Norveške, Avstrije, Ukrajine in Kazahstana nima več možnosti za osvojitev prvega mesta, ki edino prinaša nastop med elito svetovnega mladinskega hokeja v naslednji sezoni.

Zmago proti Kazahstanu je imela na dosegu roke. Prvo tretjino je dobila z 2:0, v 51. minuti pa je vodila s 4:2. Pri kazenskih strelih so bili gostje bolj natančni in zbrani ter trikrat premagali vratarja Gala Hebarja. V rednemu delu so za Slovenijo zadeli Aljaž Hrobat Plemelj (4.), Ian Petronijevič Lepša (9.), Žan Špari Leben (34.) in Jan Goličič (51.).

Torek bo na prvenstvu prvi tekmovanja prost dan, v sredo Slovence ob 16.30 čaka tekma z Ukrajino, v četrtek ob 19.30 se bodo merili s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto ob 19.30 igrali še z Norveško.

