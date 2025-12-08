Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M., STA

risi hokej slovenska hokejska reprezentanca

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupine A, Bled, 2. krog

Mladi risi vodili z 2:0, a doživeli še drugi poraz

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je po porazu na uvodnem srečanju svetovnega prvenstva na Bledu proti Avstriji doživela novo razočaranje. Po kazenskih strelih je izgubila s Kazahstanom s 4:5, pa je po prvi tretjini vodila z 2:0.

SP u20
Sportal Slovenci hitro povedli, na koncu pa priznali premoč sosedom

Slovenija, ki je v prvem krogu klonila z 2:5, v družbi Francije, Norveške, Avstrije, Ukrajine in Kazahstana nima več možnosti za osvojitev prvega mesta, ki edino prinaša nastop med elito svetovnega mladinskega hokeja v naslednji sezoni.

Zmago proti Kazahstanu je imela na dosegu roke. Prvo tretjino je dobila z 2:0, v 51. minuti pa je vodila s 4:2. Pri kazenskih strelih so bili gostje bolj natančni in zbrani ter trikrat premagali vratarja Gala Hebarja. V rednemu delu so za Slovenijo zadeli Aljaž Hrobat Plemelj (4.), Ian Petronijevič Lepša (9.), Žan Špari Leben (34.) in Jan Goličič (51.).

Torek bo na prvenstvu prvi tekmovanja prost dan, v sredo Slovence ob 16.30 čaka tekma z Ukrajino, v četrtek ob 19.30 se bodo merili s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto ob 19.30 igrali še z Norveško.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled

Ponedeljek, 8. december 

Lestvica:

Nedelja, 7. december 

Sreda, 10. december 

Četrtek, 11. december 

Sobota, 13. december 

Slovenska reprezentanca:

Vratarji: Bor GLAVIČ (West Kelowna Warriors/CAN), Gal HEBAR (HK Olimpija/SLO), Jon KAVČIČ (EC KAC/AUT)

Branilci: Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Mark GROZNIK (VSV Villacher/AUT), Miran JANEŽIČ (Woodstock Slammers/USA), Tai KONTREC (Grand Junction River Hawks/USA), Din KOVAČEVIČ (HDD Jesenice/SLO), Tevž MLAKAR (HDD Jesenice/SLO), Gaber ZUPAN ŠKRLJ (HK Triglav/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (SC Bietigheim Bissingen/GER)

Napadalci: Maks BERC (HD Mladi Jesenice/SLO), Martin BIZJAK (HDD Jesenice/SLO), Joc BUKOVEC (Chippewa Steel/USA), Jan ČERIČ (HDK Maribor/SLO), Luka GRUŠKOVNJAK (HD Mladi Jesenice), Svit HABJANIČ (SaiPa/FIN), Aljaž HROBAT PLEMELJ (HDD Jesenice/SLO), Tristan KONOBELJ (Nepean Raiders/CAN), Ian PETRONIJEVIČ LEPŠA (SK Sodertalje/SWE), Nik Christian PETROVIČ (EV Zug/SUI), Gal SODJA ZALOKAR (HDD Jesenice/SLO), Žan ŠPARI LEBEN (Aberdeen Wings/USA), Nik ŠTURM (HD Mladi Jesenice/SLO)

