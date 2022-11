Savdijci norijo in sporočajo Messiju: Oprosti, oprosti #video

Lionel Messi ima pri 35 letih morda zadnjo in najlepšo priložnost do zdaj, da postane še svetovni prvak v nogometu. Tako je govoril nogometni svet pred začetkom Katarja 2022, nato pa se je zgodila prva tekma in poraz Argentine s Savdsko Arabijo. "To je eno največjih presenečenj v zgodovini svetovnih prvenstev," je komentiral nekdanji angleški nogometaš Gary Lineker.

Veselje Savdijcev Foto: Guliver Image Argentina je bila 36 tekem zapored brez poraza, od leta 2019, ko je na južnoameriškem prvenstvu izgubila z Brazilijo. In zato še toliko večji šok, ko jih je v prvem krogu svetovnega prvenstva premagala Savdska Arabija. Za zmago z 2:1 so slednji zadeli v razmiku petih minut. Na mundialu so Argentinci prvo tekmo izgubili prvič po letu 1990. Od leta 1930 na svetovnih prvenstvih niso izgubili tekme, na kateri so vodili po prvem polčasu.

"Argentina, oprosti. Oprosti."

Po tekmi pred stadionom veliko navdušenje savdskih navijačev. "Argentina, oprosti. Oprosti." Še sami so bili presenečeni. Eden od njih je za Reuters razlagal, da je sam pričakoval visoko zmago gavčev: "Izjemno! Izjemno! Neverjetno! Neverjetno! Prijateljem sem govoril, da si želim, da Argentina zmaga s 3:1, 2:0. Ampak je 2:1 za Savdsko Arabijo. Za Savdsko Arabijo." Nič manjše ni bilo veselje Savdijcev, ki niso dobili vstopnice za tekmo, in so jo spremljali v navijaškem središču v Dohi.

Medtem pa v Buenos Airesu, kjer so tekmo spremljali na velikem platnu v enem od parkov: ob golu za vodstvo z 1:0 veselje, v nadaljevanju pa potrti obrazi in veliko razočaranje. "Neverjetno. Vedel sem, da so eni boljših iz Azije, a Argentina je imela boljši prvi polčas. Mislim, da so razveljavljeni goli vplivali na psiho igralcev," je povedal eden od navijačev. "Ne moremo verjeti." "Veliko presenečenje." Tako so še govorili argentinski navijači.

"Samo deset minut čarovnije, nato se je ujel v savdsko past"

Naslovnica Diaria Ole "Svetovni spodrsljaj Argentine," je naslov članka na spletni strani argentinskega športnega časnika As. O golu Salema Al Dawsarija so zapisali: "Milijoni ljudi si bodo zapomnili gol, ki je svetovno prvenstvo obrnil na glavo." V športnem dnevniku Diario Ole, ki je v ponedeljek objavil članek o Andresu Vombergarju, so poraz Argentine pospremili z besedami: "Svetovni udarec. Reprezentanca je na prvi tekmi Katarja 2022 izgubila s Savdsko Arabijo. Povedla je z 11-metrovko Messija, razveljavili so ji tri gole in nasprotnik je tekmo spreobrnil. Neverjetno." V nadaljevanju ugibajo, ali to pomeni, da bo morala za napredovanje zmagati na preostalih tekmah. Ti sta na papirju še težji: v soboto je na vrsti Mehika, naslednjo sredo pa Poljska. V najboljšem primeru bi Argentini zadoščale štiri točke.

Odigral je samo deset dobrih minut, pišejo argentinski mediji. Foto: Reuters Argentinski novičarski spletni medij Clarin je na prvo stran uvrstil − in to na sam vrh − kar osem člankov, povezanih s svetovnim prvenstvom in nogometom. "Kako je igral Lionel Messi: samo deset minut čarovnije, nato se je ujel v savdsko past. Dobro je začel tekmo, nato pa je povsem zbledel. Kot da je varčeval z energijo." Zapisali so še, da svetovni mediji o tekmi pišejo kot o "nočni mori za Messija" in "zgodovinskem presenečenju".

Messi: Zdaj moramo pokazati, da smo res prava ekipa

"Ni opravičila." Kljub velikemu razočaranju je v mešani coni pred novinarje stopil tudi Lionel Messi: "Zdaj moramo pokazati, da smo res prava ekipa. Že dolgo se nam ni zgodilo kaj takega. Ostati moramo povezani, kot nismo bili še nikoli. To je res zelo boleč udarec, saj nismo pričakovali, da bomo tako začeli prvenstvo. A vse se zgodi z razlogom in zdaj moramo zmagati na obeh preostalih tekmah."

Naslovnica Clarina "Argentina je doživela udarec in si otežila prvenstvo," se glasi naslov v TyC Sports. Izpostavljajo Messijeve besede po tekmi, ki jih je namenil strastnim argentinskim navijačem reprezentance: "Naj nam ljudje zaupajo: ta ekipa jih ne bo pustila na cedilu."

"V prvem polčasu smo imeli priložnosti. Za las smo bili nekajkrat v prepovedanem položaju. Nato je prišlo usodnih pet minut in nismo več mogli obraniti tekme," je po porazu povedal vezist Alejandro Gomez, ki je na presenečenje mnogih dobil prednost v prvi postavi pred Giovanijem Lo Celsom. A Gomez pred nadaljevanjem prvenstva obstaja optimističen: "Vemo, da bo težko. A imamo veliko energije, ki nam jo dajejo navijači. Popraviti moramo napake. Misliti moramo samo nase in zmagati na obeh tekmah."

Di Maria: Lahko bi zmagali s 5:0, a smo izgubili

Selektor Lionel Scaloni Foto: Guliver Image "Lahko bi zmagali s 5:0, a smo izgubili," je dober prvi polčas in razveljavljene gole izpostavil Angel Di Maria. "Izgubili smo zaradi svojih napak," je izpostavil Lautaro Martinez. A ni še konec sveta, čeprav so ostali brez rekorda po številu zaporednih zmag. "Prej nismo bili najboljši in zdaj nismo najslabši. Prej ali slej se je niz zmag moram končati. Te tekme je konec, sledi naslednja," je dodal Di Maria.

Selektor Lionel Scaloni je zavrnil namigovanja, da so Savdsko Arabijo podcenjevali. "Stoodstotno smo spoštovali Savdsko Arabijo. So zelo dobra ekipa z zelo sposobnimi nogometaši. Zdaj je pomembno, da gledamo naprej. Sledi težka tekma z Mehiko." Prepričan je, da se bodo njegovi varovanci pobrali. "Zmagali bomo na obeh tekmah." Doslej je le ena ekipa po porazu na uvodni tekmi osvojila naslov prvaka. To je bila Španija, ki je pred 12 leti izgubila prvi dvoboj proti Švici.

"Tri leta smo trdo garali"

Savdijci bodo skušali drugič v zgodovini napredovati iz skupinskega dela, kar jim je že uspelo leta 1994 v ZDA. Igralci so pohvalili motivacijske prijeme selektorja Herva Renarda, motivacijo pa so iskali na drugi strani zelenice. "Tri leta smo trdo garali, kar nas je nagradilo z zmago proti enemu izmed favoritov za naslov. Igranje proti Argentini in najboljšemu igralcu na svetu je dovolj velika motivacija. Danes smo srečni, že jutri pa se bomo obrnili proti naslednji tekmi," je povedal Saud Abdulhamid.