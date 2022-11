Suspendirani vratar se je oglasil prvič po odhodu iz Katarja

Kot kaže, tudi letošnje svetovno prvenstvo ne bo minilo brez sporov znotraj nekaterih reprezentanc. V zadnjih dneh je zavrelo v izbrani vrsti Kameruna, ki se je danes dokončno poslovila od prvega vratarja Andreja Onanaja, ki ni priložnosti dobil že na ponedeljkovi tekmi, ko se je Kamerun s 3:3 razšel s Srbijo. Vratar Interja naj bi se zapletel v spor s svojim selektorjem Rigobertom Songom, med obema akterjema naj bi zavrelo na enem izmed treningov po tekmi s Švico, na katerem je Song Onanaju dejal, da naj v svojem branjenju gola ne tvega toliko in da preveč po nepotrebnem preigrava nasprotnike ter da naj bo pri svojem delu bolj "tradicionalen".

Onana se s tem nikakor ni strinjal in je selektorju jasno povedal svoje mnenje. Strasti so se zatem umirile, tako Song kot Onana naj bi se pogovorila, a je dal zvezdnik Interja jasno vedeti, da ne bo spreminjal svojega sloga igre. Onana je močno stal za svojimi stališči in bil zaradi svojega prepričanja pripravljen zapustiti prvenstvo. Kamerun ga je zatem suspendiral za trajanje celotnega prvenstva, med vratnici pa je že na tekmi s Srbijo stopil Devis Epassy, ki je prejel tri gole. Onana je po nespremenjeni odločitvi vodstva reprezentance danes dokončno zapustil Katar, od koder je odpotoval v Pariz, od tam pa bo nadaljeval pot proti prestolnici Kameruna Yaoundi.

Andre Onana je že zapustil Katar. Foto: Guliverimage

Kaj je povedal Onana?

Onana se je po odmevnem dogajanju oglasil tudi na Instagramu, kjer je predstavil svoja stališča. "Včeraj nisem smel stati na igrišču in pomagati Kamerunu tako, kot sem mu vedno do zdaj, v želji, da bi dosegli cilje naše države. Vedno sem se obnašal v skladu s pravili in na način, da bi svoji ekipi zagotovil uspeh. Na vse načine sem si želel najti rešitev za nastalo situacijo, a nisem dobil nobenega odziva z druge strani. Nekateri trenutku so težki. Kakorkoli, še vedno spoštujem in podpiram odločitve ljudi na čelu reprezentance," je zapisal Onana, ki je na prvi tekmi prvenstva proti Švici s svojo reprezentanco klonil z 0:1.

André Onana’s official statement after leaving the World Cup — he’s flying to Paris. 🚨🇨🇲 #Qatar2022 pic.twitter.com/CcUYL9wxaH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2022

"Svojim soigralcem pošiljam vso podporo, ker smo na tem prvenstvu že dokazali, da smo sposobni priti daleč," je zapis še sklenil vratar Interja, ki je v tej sezoni v klubu dobil prednost pred Samirjem Handanovićem.

