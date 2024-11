Za svoja prizadevanja je 28-letni vratar rdečih vragov prejel posebno nagrado Fifproja, ki jo je leta 2020 prejel njegov soigralec pri Manchester Unitedu Marcus Rashford za svoje delo pri zagotavljanju brezplačnih obrokov šolskim otrokom tudi v času, ko so šole zaprte.

Zdravniki, ki sodelujejo s fundacijo Onane, so v zadnjih treh letih izvedli več kot 1200 kirurških posegov.

"Ko sem šel skozi Barcelono, Amsterdam in Milano na poti v Manchester United, sem imel ljudi, ki so mi pomagali na tej poti," je Onana povedal v izjavi za Fifpro.

"Ko sem bil na tleh, so mi dali roko, da sem lahko vstal. Nikoli nisem pozabil pomoči, ki sem jo prejel. Zaradi ljudi v preteklosti, ki so me podpirali, čutim, da imam odgovornost vračati in pomagati drugim. Ko sem ustanovil fundacijo Andre Onana, je bila ideja pomagati slepim otrokom v Kamerunu. Prejeli smo veliko podpore in od takrat je zrasla v nevladno organizacijo, ki nudi brezplačno zdravstveno oskrbo in operacije otrokom in odraslim iz deprivilegiranih skupnosti," je še dejal Onana.

Pojasnil je, da njegova fundacija v Afriko pripelje zdravnike in kirurge, večinoma iz Španije, da izvajajo zdravstveno oskrbo. "Julija smo imeli četrto kirurško akcijo, v kateri je delegacija španskih zdravstvenih delavcev - od medicinskih sester do pediatričnih kirurgov - pomagala več kot 350 ljudem v Yaoundeju, glavnem mestu Kameruna," je dodal.

Mednarodni sindikat Fifpro bo za delo fundacije doniral 10.000 ameriških dolarjev.

