Morgan Rogers za šest let podaljšal z Aston Villo

Napadalec Morgan Rogers je podpisal novo šestletno pogodbo z nogometnim klubom Aston Villa, poročajo agencije. Dvaindvajsetletnik, ki je pretekli teden debitiral tudi v angleški reprezentanci na tekmi proti Grčiji, je na klub iz Birminghama zdaj vezan do leta 2040.

Nogometaš je letos zablestel, potem ko je januarja prestopil iz Middlesbrougha k Aston Villi. Takoj je našel mesto v prvi ekipi in ji pomagal tudi v kvalifikacijah za ligo prvakov ter do zmag v uvodnih treh krogih tega tekmovanja.

S formo je prepričal tudi angleškega selektorja Thomasa Tuchla.

Rogers pravi, da je bilo pri njegovem napredovanju najpomembnejše zaupanje trenerja Unaija Emeryja. "Mislim, da bi vsak nogometaš rekel, da je najpomembnejše zaupanje trenerja. On mi je zaupal od prve minute, po vsaki poškodbi sem dobil priložnost, da zasijem na igrišču in se razvijem do te mere, da sem član prve ekipe."