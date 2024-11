Nepričakovan odhod pri Arsenalu

Športni direktor Arsenala Edu Gaspar se je odločil zapustiti klub, so že dopoldne poročali otoški mediji, kasneje pa so to potrdili tudi pri klubu.

Natančni razlogi za Brazilčevo nenadno potezo niso znani. V domovini je bil zaradi zasebnih obveznosti, zato se je konec prejšnjega tedna vrnil v London, nato pa sporočil, da zapušča svoje delovno mesto. "To je bila neverjetno težka odločitev. Arsenal mi je dal priložnost delati s toliko neverjetnimi ljudmi in priložnost, da sem del nečesa tako posebnega v zgodovini kluba. To je bila posebna pot in zahvaljujem se Stanu, Joshu, Timu in Lordu Harrisu za podporo, ki so mi jo dali. Užival sem v delu s številnimi odličnimi kolegi v vseh naših ekipah, še posebej z Mikelom, ki je postal odličen prijatelj. Zdaj je čas, da se lotim drugačnega izziva," je ob slovesu za klubsko spletno stran dejal Edu.

Club Statement: Edu Gaspar — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2024

V preteklih dneh se je ugibalo, da naj bi se za njegove storitve zanimal grški poslovnež Evangelos Marinakis, ki ima v lasti Nottingham Forest, Olympiakos in Rio Ave. Za zdaj ni znano, ali so govorice resnične.

Edu je del Arsenala od julija 2019. Najprej je deloval kot tehnični direktor, nato pa od novembra 2022 še kot športni direktor. Skupaj s trenerjem Mikelom Arteto je iz topničarjev naredil ekipo, ki je bila v prejšnjih dveh sezonah glavni tekmec Manchester Cityju v boju za naslov v premier ligi, a lovorike kljub temu niso osvojili.

Letošnjo sezono je Arsenal odprl malce bolj skromno. Po desetih krogih premier lige zasedajo peto mesto s sedmimi točkami manj od vodilnega Liverpoola, v prejšnjih treh krogih pa so osvojili le eno točko.

