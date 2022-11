Kaos v reprezentanci Kameruna: nedisciplina, suspenz in odhod domov

Kamerunsko nogometno reprezentanco pretresa spor med selektorjem Rigobertom Songom in prvim vratarjem Andrejem Onano. Zapletlo naj bi se pri slogu branjenja člana milanskega Interja, pri katerem je Onana na tekmah lige prvakov dobil prednost pred slovenskim čuvajem mreže Samirjem Handanovićem.

Song naj bi od 26-letnika zahteval "bolj tradicionalen" način branjenja, z manj tveganja pred svojimi vrati, a Kamerunca po sobotnem treningu nista našla skupnega jezika. Pri sporu je posredoval tudi predsednik Kamerunske nogometne Samuel Eto, a brez uspeha.

Rigobert Song je želel, da bi Onana branil bolj tradicionalno, a ta se s tem ni strinjal. Foto: Reuters

Song se je tako odločil, da Onano zaradi "nediscipline" za nedoločen čas odstrani iz reprezentance. Tako ga na drugi tekmi skupinskega dela ni bilo v ekipi, priložnost za branjenje je šele petič dobil Devis Epassy.

Po pisanju tujih medijev, ki se sklicujejo na informacije novinarja Fabrizia Romana se je Onana odločil zapustiti svetovno prvenstvo in se v Katar za mundial ne bo več vrnil.

André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3