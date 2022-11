Tudi na tekmi med Walesom in Anglijo bo sodil Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski sodnik Slavko Vinčič bo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju sodil tudi na tekmi med Walesom in Anglijo. Prejšnji torek je delil pravico na tekmi med Argentino in Savdsko Arabijo.

Slovenski sodnik Slavko Vinčič bo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju sodil tudi na tekmi med Walesom in Anglijo. Prejšnji torek je delil pravico na tekmi med Argentino in Savdsko Arabijo. Foto: Guliverimage

Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčič, ki je v torek na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju sodil na tekmi med Argentino in Savdsko Arabijo, ki se je končala s senzacionalno zmago Savdijcev z 2:1, bo jutri, 29. novembra, delil pravico na tekmi med Walesom in Anglijo. To bo 36. tekma na tem prvenstvu.