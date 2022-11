Nemci si kljub nezaupnici Infantinu želijo odprt dialog s Fifo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gianni Infantino in Bernd Neuendorf na tekmi SP med Japonsko in Nemčijo (2:1). Foto: Reuters

Predsednik nemške nogometne zveze (DFB) Bernd Neuendorf si kljub konfliktom in nezaupnici predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa) s to še naprej želi odprt dialog.

Predsednik DFB Bernd Neuendorf je dejal, da vedno prihaja do konfliktov, a "to ne pomeni, da se v prihodnje ne bomo pogovarjali drug z drugim. To bi bilo neprofesionalno," je danes dejal za spletni portal Magenta TV.

Nemčija je bila med državami, ki so nameravale nositi kapetanski trak "ena ljubezen" v podporo raznolikosti in enakosti med svetovnim prvenstvom v Katarju, a so se umaknile, potem ko je krovna zveza zagrozila s tekmovalnimi kaznimi.

V odgovor na odziv Fife so si nemški igralci pred prvo tekmo skupinskega dela proti Japonski (1:2) pokrili usta, ko so pozirali za uradno ekipno fotografijo. Foto: Reuters

Bernd Neuendorf je dejal, da ne ve, ali so bili odnosi s predsednikom Fife Giannijem Infantinom napeti zaradi sporov glede protestov v Katarju, kritikam, uperjenim v gostitelje svetovnega prvenstva zaradi nespoštovanja človekovih pravic, smrti delavcev migrantov in ravnanja s skupnostjo LGBTQ+. Predsednik DFB je po pisanju dpa še enkrat poudaril, da je "odprt za nadaljevanje dialoga" s Fifo in Infantinom.

Pred začetkom svetovnega prvenstva je DFB sporočil, da ne bo podprl Infantina za prihajajoče predsedniške volitve krovne nogometne zveze naslednje leto. Infantio je za zdaj edini kandidat za ta položaj, še piše dpa.