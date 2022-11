Nemški selektor Hansi Flick je o gesti pokritih ust po porazu proti Japonski z 1:2 dejal: "To je bil znak, sporočilo, ki smo ga želeli poslati. Želeli smo prenesti sporočilo, da nas je Fifa utišala."

Mednarodna nogometna zveza bi lahko članom elfa izrekla disciplinske ukrepe v skladu z 11. členom svojega disciplinskega kodeksa. V njem piše, da lahko kaznujejo tistega, ki "športno prireditev izkoristi za demonstracije nešportne narave".

V Fifi uradno niso komentirali dejanja nemškega moštva, vendar pa po poročanju dpa krovna zveza ne bo izrekla uradnih disciplinskih ukrepov.

"Želeli smo uporabiti trak, s katerim bi izrazili podporo vrednotam, ki jih zagovarjamo v nemški reprezentanci, kot sta raznolikost in medsebojno spoštovanje. Skupaj z drugimi narodi smo želeli, da se naš glas sliši," so na družbenih omrežjih sporočili iz nemške zveze.

"Ni šlo za politično izjavo, o človekovih pravicah se ni mogoče pogajati. To bi moralo biti nekaj samoumevnega, a še vedno ni tako. Zato je to sporočilo za nas tako pomembno. Prepoved traku je enako, kot bi nam odrekli glas. Stojimo za svojim stališčem."

We wanted to use our captain’s armband to take a stand for values that we hold in the Germany national team: diversity and mutual respect. Together with other nations, we wanted our voice to be heard.