Zgodovinska priložnost za Ronalda! Danes v Katarju napada izjemen rekord.

To ni uspelo še nobenemu Zemljanu

Za Cristianom Ronaldom so burni tedni. Odkar je v odmevnem intervjuju pojasnil, kaj vse ga moti na Old Traffordu, in s tem prisilil vodstvo kluba, da z njim pretrga pogodbo, se svet sprašuje, kje bo nadaljeval kariero. S tem pa si 37-letni napadalec, eden od najboljših nogometašev na svetu, v tem trenutku ne beli glave.

Portugalski kapetan in strelski rekorder se bo danes pomeril z Gano. Foto: Reuters

Popolnoma je osredotočen na predstave v državnem dresu na največjem nogometnem turnirju. Na svetovnem prvenstvu v Katarju, ki bo najverjetneje njegovo zadnje v bogati karieri, se bo poskušal s Portugalsko povzpeti čim višje, obenem pa postaviti nekaj novih mejnikov. Na tem mundialu bi lahko popravil prav poseben rekord. V 92-letni zgodovini svetovnih prvenstev namreč še ni bilo junaka, ki bi se na seznam strelcev uvrstil na petih različnih svetovnih prvenstvih.

Le Messi, Pele, Klose, Seeler in Ronaldo

Ronaldo se bo po SP 2022 posvetil iskanju novega delodajalca. Foto: Reuters Ronaldu, ki bo danes s Portugalsko odigral prvo tekmo na SP 2022 in se ob 17. uri pomeril proti Gani, se ponuja priložnost, da bi kot prvi Zemljan postavil prav ta mejnik. Za zdaj je v polno zadel na štirih mundialih. Zadetke je proslavljal na SP 2006 (1 gol), SP 2010 (1), SP 2014 (1) in SP 2018 (4).

Na štirih svetovnih prvenstvih so se med strelce poleg Portugalca vpisali le še Argentinec Lionel Messi, Brazilec Pele ter Nemca Miroslav Klose in Uwe Seeler.

Ronaldo se je sicer vpisal med strelce na 11 velikih tekmovanjih. S Portugalsko je leta 2016 postal evropski prvak, tri leta pozneje pa osvojil krstno izvedbo lige narodov. Za izbrano vrsto je dosegel že 117 zadetkov in je v tej statistični rubriki svetovni rekorder.

Če bo že tako razkošni zbirki dodal vsaj še en gol na svetovnem prvenstvu, se bo podpisal pod rekord, ki ga bo zelo težko ponoviti, kaj šele izboljšati.