Kaj se je dogajalo med polčasom v slačilnici po šokantni zmagi? Tudi jokali so. #video

Govor Herva Renarda, trenerja Savdske Arabije, ki ga mnogi občudujejo, je požel veliko zanimanja. Posledica tega je že znana ...

Savdska Arabija je v torek na svetovnem nogometnem prvenstvu poskrbela za največjo senzacijo do zdaj, saj je z 2:1 premagala reprezentanco Argentine, ki spada v ožji krog favoritov za končno zmago na največjem nogometnem turnirju.

Zelo veliko zaslug za zgodovinsko zmago ima francoski nogometni trener Herve Renard. Ta zna s svojimi govori še kako motivirati varovance. Savdijci tekme niso začeli najbolje. Po zaslugi Messija je Argentina povedla z 1:0, sodniki so sicer Argentincem zaradi prepovedanega položaja razveljavili kar tri gole.

Abdulelah al Malk je priznal, da je pred tekmo jokal. Foto: Reuters

Savdski vezni igralec Abdulelah al Malk je po tekmi povedal, da so bile besede njihovega trenerja med polčasom zelo motivacijske. Posledica tega je bila, da so Savdijci v drugem polčasu dvakrat zadeli v polno ter dosegli šokantno in zgodovinsko zmago.

"Imamo norega trenerja. Med polčasom nas je tako motiviral, da bi tudi travo jedli," je po tekmi povedal al Malk in med drugim razkril, da je bilo zelo čustveno že pred tekmo. "Prisežem pri bogu, da sem pred tekmo v pogovoru s trenerjem jokal. Tako nas je motiviral, da smo komaj čakali začetek tekme."

I saw a lot of tactics on the win for Saudi Arabia Vs Argentina , it's really impressive how people caught the approach.



For me? I deal with it , but the human communication and the importance of the psychological aspect as a head coach



Ladies and gentlemen Hervé Renard pic.twitter.com/YC4hSSNBaA