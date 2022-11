Švicar zabil Kamerunu, a ni proslavljal zadetka. Zakaj?

Skoraj ni dneva na SP 2022, ki ne bi postregel z velikim presenečenjem. Ga bomo dočakali tudi danes, ko se prvič v Katarju predstavljajo ekipe v skupinah G in H? Švica je v uvodnem nastopu ugnala Kamerun, ob 14. uri se bosta spopadla Urugvaj in Južna Koreja, tri ure pozneje Portugalska in Gana. Večer prinaša poslastico, samozavestna Srbija bo skušala pokvariti načrte za mnoge prvim favoritom turnirja, petkratnim svetovnim prvakom Brazilcem.

SP 2022 v Katarju, 5. tekmovalni dan:

Lestvici:

Nogometaši Kameruna so po prihodu na stadion v Katar zaplesali in zapeli:

Na tribunah ni manjkalo navijačev iz Afrike v pisanih oblačilih, ki pa na koncu niso dočakali pozitivnega rezultata svojih ljubljencev. Foto: Reuters Zelo zanimiv dan na svetovnem prvenstvu v Katarju se je začel na stadionu Al Janoub, kjer sta se v uvodni tekmi skupine G pomerila Švica in Kamerun (1:0). To je bil njun prvi medsebojni dvoboj v zgodovini. Izbranci Murata Yakina želijo ponoviti uspeh izpred štirih let v Rusiji, ko so jo v skupini zagodli tako Srbiji kot tudi Braziliji in napredovali med najboljših 16. Po uvodni zmagi nad Kamerunom so uresničili prvi cilj in se povzpeli na vrh skupine.

Afričani so bolje začeli srečanje. V 9. minuti se je najlepša priložnost ponudila Karl Toku Ekambiju, a ni bil natančen. Švica ni v okvir vrat, ki jih pri Kamerunu brani Handanovićev soigralec pri Interju Andre Onana, v prvem polčasu usmerila niti enega strela.

Breel Embolo ni hotel proslavljati zadetka proti Kamerunu. Foto: Reuters

Drugi polčas se je začel veliko bolje za Švico. Xherdan Shaqiri je kmalu izigral kamerunsko obrambo in zaposlil Breela Embola, temu pa ni bilo težko zatresti mreže. Napadalec Monaca iz spoštovanja do Kameruna, domovine njegovih staršev, ni proslavljal zadetka. Embolo se je rodil pred 25 leti v Yaoundeju (Kamerun), pri petih letih pa se je preselil v Evropo.

V 66. minuti je imel veliko priložnost za podvojitev vodstva Švice Ruben Vargas, a je njegov strel mojstrsko ubranil Andre Onana, v izdihljajih srečanja pa bi se med strelce lahko vpisal še Haris Seferović, a je nastreljal kamerunskega branilca. Dvoboj se je tako končal s tesno zmago Švice.

Legendarni Kamerunec prejel priznanje Predsednik Fife Gianni Infantino je pred srečanjem ''njegove'' Švice in Kameruna izročil častno priznanje 70-letnemu Rogerju Milli. Legendarni Kamerunec se je vpisal v zgodovino kot najstarejši strelec na svetovnih prvenstvih. Ko je leta 1994 zatresel mrežo Rusije na SP v ZDA (1:6), je bil star 42 let in 39 dni. Največje uspehe je dosegel na SP 1990 v Italiji, ko je pomagal Kamerunu do preboja med najboljših osem. Foto: Reuters

Kapetan Južne Koreje bo nastopil z zaščitno masko

Urugvaj se je na zadnjem SP 2018 v Rusiji prebil v četrtfinale. Foto: Reuters Dvakratni svetovni prvak Urugvaj, ki je bil nazadnje najboljši na svetu leta 1950, se bo v uvodni tekmi skupine H pomeril proti Južni Koreji. To bo ponovitev osmine finala s SP 2010, ko se je smejalo Južnoameričanom. Izkušeni napadalec Luis Suarez, ki je v karieri polnil naslovnice tako z mojstrskimi zadetki kot tudi kontroverznimi aferami, bo verjetno odigral zadnji mundial. In pri tem ni osamljen. Podobno velja še za nekaj starejših soigralcev, kot so Edinson Cavani, Fernando Muslera, Martin Caceres in Diego Godin. Urugvaj je lahko ponosen na mlado generacijo, ki predstavlja vse bolj pomemben delež. Najbolj izstopajo Federico Valverde, Darwin Núñez in Ronald Araújo, ki ima težave z zdravjem.

Južno Korejo, ki nastopa na že zaporednem desetem svetovnem prvenstvu (takšnih reprezentanc je le pet), vodi nekdanji zvezdnik portugalskega nogometa Paulo Bento. Srčno upa, da kapetan Son Heung-Min, tudi najbolj cenjen nogometaš Južne Koreje, pri nastopu ne bo čutil posledic poškodbe očesa, ki jo je staknil pri Tottenhamu v začetku meseca. Zaradi poškodbe okoli predela levega očesa je moral opraviti operacijo, danes pa bo nastopil s posebno zaščitno obrazno masko.

Začetni postavi: Urugvaj: Rochet Alvarez; Cacares, Godin, Gimenez, Olivera; Bentancur, Vecino, Valverde; Pellistri, L. Suarez, Nunez Južna Koreja: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Na Sangho, Son Heung-min, Hwang Ui-jo

Ronaldo jo je leta 2014 že zagodel Gani

Na treningih Portugalske vlada dobro vzdušje. Foto: Reuters Ob 17. uri se bosta za točke spopadli Portugalska in Gana. Na svetovnem prvenstvu sta se že pomerili leta 2014 v Braziliji, takrat so tri točke pripadle predstavniku Evrope, pri katerem že dolgo blesti in opozarja nase Cristiano Ronaldo.

Eden najbolj prepoznavnih športnikov na svetu je v zadnjih dnevih polnil naslovnice zaradi neverjetno iskrenega intervjuja, v katerem je podal številne kritike na mnogo naslovov in izgubil službo pri Manchester Unitedu. CR7 igra svoje peto svetovno prvenstvo, skoraj zagotovo tudi zadnje, saj ima že 37 let. Ronaldo je leta 2014 odločil tudi zmagovalca dvoboja proti Gani, zadel je v 80. minuti. Portugalci imajo zelo močen kader, vlada ogromna konkurenca zlasti v napadu in zvezni vrsti.

Črne zvezde iz Afrike, ki so se na SP 2010 prebile med najboljših osem, so na jakostni lestvici Fife šele na 61. mestu. Najnižje izmed vseh udeležencev SP 2022. V moštvu izstopata Thomas Partey, nekdanji Oblakov soigralec pri Atleticu, zdaj pa lokomotiva zvezne vrste Atletica, ter Mohammed Kufus, ki mu gre odlično pri Ajaxu.

Verjetni začetni postavi: Portugalska: Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Carvalho, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, J. Ayew; Williams

Srbi niso premagali Brazilcev že 88 let!

Dragan Stojković Piksi je prerodil srbsko reprezentanco. Foto: Reuters Za vrhunec dneva, to bo tudi zadnji dvoboj prvega kroga skupinskega dela na SP 2022 v Katarju, bosta poskrbeli Brazilija in Srbija. Selecao na stavnicah velja za prvega favorita tekmovanja. Petkratni svetovni prvaki želijo osvojiti šesto zvezdico, prvo po dvajsetih letih. Za začetek se bodo izbranci Titeja, ki je za uvodni dvoboj napovedal zelo napadalno postavo, polno zvezdnikov, pomerili s Srbi.

Izbranci Dragana Stojkovića so v zelo dobri formi. Lani so jo v kvalifikacijah za SP 2022 zagodli Portugalcem, v ligi narodov je njihovo moč spoznala tudi Kekova Slovenija, tokrat pa želijo v Katarju napraviti bistveno več kot pred štirimi leti v Rusiji. Takrat so obstali v skupini, tudi po zaslugi poraza proti Braziliji (0:2), s katero se bodo pomerili tudi danes.

Zanimivo je, da Srbija, vštevši njeno ''predhodnico'' Jugoslavijo, ni premagala Brazilije že 88 let! Brazilci, edina reprezentanca, ki je nastopila na vseh 22 izvedbah mundiala, veljajo za favorite, a orlov ne gre kar tako odpisati. Na zadnjih 16 tekmah so vknjižili le dva poraza, na stadionu Lusoil pa želijo pokvariti načrte prvemu favoritu skupine.

Brazilci so zadnjič osvojili svetovni naslov pred 20 leti na Japonskem in v Južni Koreji. Foto: Guliverimage/Getty Images

''Brazilija ima imenitno ekipo, eno najboljših na svetu. Ima zlato generacijo nogometašev. Ima priložnost za zmago, a se ne bojimo nikogar na svetu, niti Brazilije. Ne bo pomembno le, kako bo igrala Brazilija, ampak tudi, kako bomo igrali mi,'' je prepričan srbski selektor, ki je dan pred srečanjem pojasnil, da Aleksandar Mitrović, strelski rekorder Srbije, ne čuti več bolečin in bo kandidiral za tekmo, da pa ostaja za dvoboj vprašljiv zvezni igralec Juventusa Filip Kostić.