Neymar v solzah, Brazilce preganja najhujši scenarij

Brazilski nogometaši, za mnoge prvi favoriti svetovnega prvenstva v Katarju, so v uvodnem nastopu nadigrali Srbijo. Zmagali so z 2:0, oba zadetka je prispeval Richarlison, pri tem pa zapravili še ogromno priložnosti. Navijači so lahko uživali v predstavi petkratnih svetovnih prvakov, ki pa so plačali drago ceno za zmago. Prvi zvezdnik Neymar je moral zaradi poškodbe predčasno zapustiti zelenico, po spletu pa so hitro zaokrožile fotografije njegovega oteklega gležnja in poskrbele za preplah med navijači, ki se še kako spominjajo njegove smole z zdravjem na SP 2014.

Brazilci, edina reprezentanca na svetu, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih v nogometu, so odlično začeli SP 2022 v Katarju. Samozavestne Srbe, ki so jih dobri rezultati v zadnjem obdobju opogumili do te mere, da so drzno napovedovali (vsaj) enakovreden obračun z Brazilijo, so premagali z 2:0. Oba zadetka je dosegel Richarlison, oba v drugem polčasu, ko je bila premoč varovancev Titeja najbolj očitna.

Fotogalerija s tekme med Brazilijo in Srbijo, foto Reuters:

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Zvezdniki Selecaa so še dvakrat zatresli okvir vrat, si priigrali ogromno priložnosti (razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 10:0 za Brazilijo) in dokazali, zakaj so jih stavne hiše na letošnjem tekmovanju uvrstile na prvo mesto, kar se tiče favoritov za osvojitev naslova.

Srbi so ga ustavili s kar devetimi prekrški

Veselje Neymarja po prvem zadetku Brazilije proti Srbiji. Foto: Reuters Brazilcem je do uvodne zmage na stadionu Lusoil pomagal tudi največji zvezdnik Neymar. Napadalec PSG je predstavljal veliko nevarnost za srbska vrata, imel prste vmes pri prvem zadetku, na srečanju pa so nogometaši Srbije nad njim storili kar devet prekrškov. Toliko jih na eni tekmi na tem svetovnem prvenstvu ni skupil še nihče.

O tem, kako osredotočeni so bili Srbi pri branjenju zlasti na 30-letnega Brazilca, ki spada med največje zvezdnike SP 2022 v Katarju in je dokazan mojster preigravanj, priča podatek, da so na celotni tekmi skupno storili le 12 prekrškov. V veliki večini primerov so torej z nedovoljenim posredovanjem zaustavljali prav Neymarja.

Desni gleženj Neymarja je močno otekel. Foto: Reuters

Po zadnjem prekršku, v 69. minuti ga je nad njim storil Nikola Milenković, je začutil bolečine v desnem gležnju. Selektor ga je zamenjal 11 minut pozneje, namesto njega je vstopil v igro Antony (Manchester United), Neymar je odšepal do klopi, se usedel, zakril obraz z dresom in zajokal.

Neymar in serious pain on the bench... 😬 pic.twitter.com/AY73ifETPT — SPORTbible (@sportbible) November 24, 2022

Navijači so ob teh prizorih pomislili na najhujši scenarij, spominjali so se muk in tegob, povezanih z odsotnostjo Neymarja na SP 2014. Ko je lahko pomagal soigralcem, je Brazilija premagovala ovire, brez njega (zlomljeno vretence) pa postala topovska hrana za Nemce in Nizozemce.

Potrebno bo počakati vsaj 24 ur

Reprezentančni zdravnik Rodrigo Lasmar je po tekmi s Srbijo potrdil, da si je Neymar poškodoval desni gleženj. Do poškodbe je prišlo po udarcu s kolenom srbskega nogometaša. Zdravniki so sporočili, da se bodo o tem, kdaj bi se lahko nogometaš PSG vrnil na igrišče, odločili prihodnji dan. Morda, saj ne izključujejo tudi možnosti, da bi lahko za konkretnejšo oceno o njegovem stanju počakali kar 48 ur.

Zelenico je zapustil po 80 minutah. Foto: Reuters Pregled z magnetno resonanco za zdaj ni predviden. Danes bodo tako v brazilskem reprezentančnem taboru podali novo oceno glede njegovega stanja, ki ji bodo pozorno prisluhnili zaskrbljeni navijači.

Neymar je v Katar prispel z dvema ciljema. Da prvič postane svetovni prvak in Braziliji pomaga do rekordnega šestega naslova, prvega po 20 letih, obenem pa se mu ponuja tudi možnost, da bi na večni lestvici najboljših strelcev v brazilski reprezentanci prehitel legendarnega rojaka Peleja. Slednji je dosegel 77 zadetkov, Neymar, ki je prav tako v domovini zaslovel pri Santosu, pa je za zdaj pri 75. Zaostaja torej le dva zadetka. Poraja pa se vprašanje, kdaj bi lahko spet pomagal soigralcem. Brazilce čakata v skupinskem delu še tekmi s Kamerunom in Švico.

Foto: Reuters

Selektor ostaja optimist

Neymar je proti Srbiji pretrpel ogromno udarcev. Foto: Reuters Selektor Tite verjame, da Neymar na tem prvenstvu še ni odigral zadnje tekme. Izrazil mu je spoštovanje, da je ostal na igrišču in nadaljeval s srečanjem, čeprav je zaradi pogostih udarcev že čutil močne bolečine. Zaradi te odločnosti in močne volje je brazilski strateg prepričan, da se bo Neymar kmalu vrnil na igrišče.

''Lahko ste prepričani, da bo Neymar še igral na svetovno prvenstvo. O tem sem povsem prepričan,'' širi optimizem, ki pa ga bodo navijači sprejeli šele takrat, ko mu bodo zeleno luč za nadaljevanje prvenstva prižgali tudi zdravniki.

Foto: Reuters

''Za nas je najbolj pomembno, da bi na naslednji tekmi lahko računali na 100-odstotno pripravljenega Neymarja,'' je dodal Richarlison, dvakratni strelec proti Srbiji, ki je navdušil javnost zlasti z drugim golom, doseženim spektakularno. Tako, kot je igrala Brazilija proti Srbiji, in dokazala, da v Katarju upravičeno meri na naslov prvaka. Sploh, če bo lahko računala tudi na še kako motiviranega Neymarja …