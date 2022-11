Portugalska in Brazilija trpeli, a vendarle že po drugem krogu v osmini finala #foto

Brazilija je po Franciji postala druga reprezentanca, ki si je že v drugem krogu zagotovila osmino finala. A gol za zmago nad Švico z 1:0 je dosegla šele v 83. minuti. Srbija in Kamerun sta se na drugi tekmi skupine G po vodstvu Srbov s 3:1 razšla s 3:3. Tudi Ganci so v skupini H zapravili dva gola prednosti, oni proti Južni Koreji, a so se kljub pritiskom azijske reprezentance veselili zmage s 3:2. Na večerni tekmi je Portugalska z 2:0 premagala žilavi Urugvaj in se s šestimi točkami kot tretja uvrstila v izločilne boje Katarja 2022.

SP 2022 v Katarju, 9. tekmovalni dan:

Lestvici:

Prvi gol Brazilije razveljavljen, odrešitev šele v 83. minuti

Vinicius Junior se je prehitro veselil gola. Sodnik ga je razveljavil, ker so bili Brazilci na začetku akcije za gol v prepovedanem položaju. Foto: Reuters Uvodni dve ponedeljkovi tekmi v Katarju sta bili zelo dramatični, mnogo manj pa prvi polčas v skupini G med Brazilijo in Švico. Samo Brazilci so streljali znotraj okvira vrat, dvakrat. Najlepšo priložnost je imel v 27. minuti napadalec Reala Madrida Vinicius Junior. Vratar Jann Sommer je njegov strel zanesljivo ubranil in prvi polčas se je končal z 0:0.

Na tretji strel na tekmi smo čakali vse do 64. minute. Švicarji so nespretno izgubili žogo na sredini igrišča in kar naenkrat se je po podaji Casemira v razredčeni švicarski obrambi skoraj sam znašel Vinicius in zadel. A veselje Brazilcev je bilo kratkotrajno, spremenilo se je v jezo, ko je sodnik prejel obvestilo iz VAR-sobe, da je šlo za prepovedan položaj in gol ne velja. Legendarna Ronaldo in Roberto Carlos, ki sta tekmo spremljala s tribune, sta se v 83. minuti vendarle razveselila gola Brazilije. Strelec za 1:0 je bil Casemiro. Po podaji Rodryga je udaril iz prve. V 87. minuti je imel Rodrygo še sam priložnost, da bi zabil, a je vratar Švice pokazal izvrsten refleks in ubranil njegov strel. Tako je bil 1:0 končni izid in Brazilija je po Franciji postala šele druga reprezentanca, ki si je že v drugem krogu zagotovila uvrstitev v osmino finala.

Poglejte samo ta čustva po golu Casemira za zmago Brazilije (foto: Reuters):

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Južnoameriški navijači so s plesom in navijanjem zavzeli Doho (vir: Reuters):

Dva gola Fernandesa za maščevanje Urugvajcem

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Portugalci so bili na ponedeljkovi večerni tekmi in svoji drugi tekmi skupine H še dodatno motivirani. Urugvaj jih je namreč izločil v osmini finala SP 2018 v Rusiji. In Cristiano Ronaldo in soigralci so začeli res odločno. Po atraktivni Ronaldovi podaji je imel William Carvalho že v četrti minuti priložnost za gol, a je streljal visoko prek gola. Portugalska je imela premoč v posesti, ne pa tudi res nevernega strela proti Sergiu Rochetu. V prvem polčasu je bil tako najbližje golu Urugvajec Rodrigo Bentancur, ta je v 32. minuti preigral tri portugalske branilce, bil ena na ena z vratarjem Portugalske Diogom Costo, a se je ta vrgel pod žogo in mu branil. Še pred glavnim odmorom je moral selektor Portugalske Fernando Santos menjati, saj se je poškodoval Nuno Mendes.

Diogo Costo je takole branil po izvrstnem preigravanju Rodriga Bentancurja. Foto: Reuters

Tudi drugi polčas je Portugalska začela silovito. Najprej v 52. minuti nevaren strel Joaa Felixa, a je za las streljal mimo gola. Dve minuti pozneje pa gol Bruna Fernandesa. Najprej so ga sicer pripisali Ronaldu, a se je izkazalo, da se prvi zvezdnik Portugalske žoge sploh ni dotaknil. Fernandesova "podaja" pred gol se je tako izkazala za strel in njegov prvi reprezentančni gol. Vratar Urugvaja je let žoge povsem napačno ocenil. Tik pred tem je tekmo za nekaj trenutkov prekinil protestnik, ki je pritekel na igrišče z majico s sporočilom v podporo Ukrajini in pravicam žensk v Iranu.

Ko je Južnoameričanom začela teči voda v grlo, so zaigrali mnogo bolj napadalno. In njihove priložnosti so se kar vrstile: v 75. minuti je Maxi Gomez zadel vratnico, v 78. minuti Luis Suarez zunanji del mreže, minuto pozneje pa je Costa branil strel Giorgiana de Arrascaete. V 90. minuti pa je bilo konec urugvajskega upanja. Sodnik je Portugalcem dosodil 11-metrovko. Po ogledu z VAR se je prepričal, da se je Jose Maria Gimenez na robu kazenskega prostora žoge dotaknil z roko. In Fernandes je za svoj drugi gol na tekmi zanesljivo premagal Rocheta. Nogometaš Manchestra Uniteda je bil vse bolj razigran in v 10-minutnem sodnikovem dodatku je imel še dve priložnosti za "hat-trick". Portugalska je zmagala z 2:0 in se kot tretja uvrstila v izločilne boje.

Utrinki s tekme Portugalska - Urugvaj: protestnik in portugalsko veselje (foto: Reuters):

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Ganci niso ponovili scenarija Srbov

Ganski nogometaši so po tekmi preobratov slavili s 3:2 in vknjižili veliko zmago. Foto: Reuters Na drugi tekmi dneva sta si nasproti stali Južna Koreja in Gana. Azijci so v dvoboj vstopili bolj sproščeno, saj so si s točko proti Urugvaju (0:0) zagotovili možnost, da vztrajajo v boju za napredovanje do zadnjega kroga. Drugače pa je bilo z Gano, ki bi lahko v primeru novega poraza že ostala brez možnosti za napredovanje, a po razburljivem dvoboju preobratov in zmagi še lahko upa na izločilne boje.

Kljub južnokorejski terenski prevladi so se v 24. minuti razveselili Ganci. V gneči pred vrati Kima eung-Gyuja se je najbolje znašel Mohammed Salisu in zadel za vodstvo. Na prizorišče je sicer stopil VAR, a po ogledu videoposnetka je angleški sodnik Anthony Taylor gol priznal. Za še večje veselje pa je v 34. minuti poskrbel Mohammed Kudus, ki je izkoristil slabo obrambo tekmeca, zvišal na 2:0 ter postavil rezultat uvodnega polčasa.

Cho Gue-Sung je z dvema goloma z glavo v treh minutah zadel za izenačenje. Foto: Reuters V začetku drugega dela so prvič resno zapretili Južnokorejci, z glavo je v levi zgornji kot sprožil Cho Gue-Sung, a se je ob strelu izkazal Lawrence Ati-Zigi in preprečil znižanje. So se pa Azijci razveselili v 58. minuti, ko je po lepi podaji Leeja Kang-Ina na 1:2 znižal Gue-Sung. Le tri minute pozneje je isti nogometaš še drugič udaril z glavo in izenačil na 2:2.

Mohammed Kudus je v 68. minuti s svoji drugim golom poskrbel za zmago Gane s 3:2. Foto: Reuters

Veselje ni trajalo dolgo, novo slabo posredovanje v obrambi je v 68. minuti izkoristil Kudus in z drugim golom Gano popeljal v novo vodstvo. Takoj zatem so znova zapretili Južnokorejci, poskušal je Kang-In, a se je z novo obrambo izkazal Ati-Zigi. Azijci so še naprej napadali, iskali gol priključka, a nobena mreža se ni več zatresla. Ganci so vknjižili pomembno zmago s 3:2, Južna Koreja pa je pred zadnjo tekmo skupinskega dela s Portugalsko v nezavidljivem položaju.

Fotogalerija s tekme Gana - Južna Koreja (foto: Reuters):

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Aleksandar Mitrović je imel dve veliki priložnosti, a žoga ni šla v gol. Po vodstvu s 3:1 je s soigralci le remiziral. Foto: Reuters

V uvodnih minutah si nobena od reprezentanc ni priigrala resne priložnosti. V enajsti minuti je prvič zapretil Aleksandar Mitrović, potem ko je zadel okvir vrat. Žoga ni šla v gol, srbskemu nogometašu je zmanjkalo nekaj sreče. V 17. minuti je po napaki kamerunske obrambe sledila še ena "smrtna" priložnost za Mitrovića, a je ta tokrat zgrešil cel gol. V devetnajsti minuti so prvič resneje srbski gol ogrozili nogometaši Kameruna. Pravo "bombo" je spustil Pierre Kunde, a je bil srbski vratar na mestu.

Veselje nogometašev Srbije Foto: Reuters

Preobrat v sodnikovem dodatku

Na vrsto je prišla 29. minuta, ko so Kamerunci izvajali kot. V kazenskem prostoru se je najbolje znašel Jean-Charles Castelletto, na katerega so srbski branilci pozabili, ta pa je z velike bližine žogo zabil v gol (1:0). Ko je že kazalo, da bodo šli Kamerunci ob polčasu v slačilnico z vodstvom, so Srbi v sodnikovem podaljšku zadeli kar dvakrat. Najprej je bil z glavo natančen Strahinja Pavlović, dve minuti za njim pa je bil z roba kazenska prostora uspešen še Sergej Milinković-Savić.

Veselje kamerunskih nogometašev, potem ko so v dveh minutah dvakrat zadeli v polno. Foto: Reuters

Tretji gol je dosegel Mitrović, nato so prišle minute Kameruna

Tudi drugi polčas se je začel po notah srbskih nogometašev. V 53. minuti so Srbi izigrali kamerunsko obrambo. Andrija Živković je podal žogo Aleksandru Mitroviću, ta pa jo je le preusmeril v prazen gol Kameruna (3:1).

Morda se je za trenutek zdela tekma že odločena, a nato so sledile minute Kameruna. Najprej je v polno zadel Vincent Aboubakar. Stranski sodnik je dosodil prepovedan položaj, a so pozneje s tehnologijo VAR to odločitev razveljavili in Kameruncem priznali gol. Dve minuti pozneje je za izenačenje poskrbel Eric Maxim Choupo-Moting. Do konca tekme smo videli še nekaj priložnosti, a sta mreži do zadnjega sodnikovega piska ostali nedotaknjeni. Tekma se je končala z izidom 3:3.

Fotogalerija s tekme Srbija - Kamerun (Foto: Reuters):

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Preberite še: