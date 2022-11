V živo: Nizozemska takoj do vodstva proti Ekvadorju, zgodovinski gol Katarja

Nogometni petek na SP v Katarju ponuja uvodne tekme drugega kroga skupinskega dela. Prva sta na igrišče stopila Wales in Iran. Po napetem dvoboju so tekmo skupine B z 2:0 dobili Iranci. Gostitelj Katar je v skupini A sicer zabil svoj prvi gol na mundialih, a ga je Senegal premagal s 3:1. Ob 17. uri sta se v boju za vrh skupine A udarili Nizozemska in Ekvador, večer pa bo minil v znamenju obračuna med Anglijo in ZDA, na katerem si lahko trije levi z zmago že zagotovijo napredovanje.

SP 2022 v Katarju, 6. tekmovalni dan:

Lestvici:

Žoga že v mreži, a veselje Irana ni dolgo trajalo

Prvi gol Irana na tekmi je bil v 16. minuti razveljavljen. Foto: Reuters Uvodne minute tekme med Walesom in Iranom so bile živahne, saj sta obe ekipi tekmo začeli zelo odprto. V 12. minuti je imel prvo veliko priložnost Kieffer Moore, a je ni izkoristil. Vratar Irana je bil na pravem mestu in uspešno ubranil strel visokoraslega Valižana. Moore je ob tej akciji dobil udarec v obraz, a k sreči brez hujših posledic.

Zelo vroče je bilo v 16. minuti, ko so Valižani v obrambi naredili napako. Nogometaši Irana so to znali izkoristiti. Ali Gholizadeh je zadel v polno, a minuto pozneje je glavni sodnik s pomočjo tehnike VAR zaradi prepovedanega položaja gol razveljavil. Do konca polčasa nismo videli zadetkov, tako da so se nogometaši na odmor odpravili pri izidu 0:0.

Iran do zmage v sodnikovem dodatku

Nogometaši Irana so zadeli v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters V 52. minuti tekme smo videli pravi rafal na vrata Walesa, saj se je kar dvakrat zatresla vratnica valižanskega gola. Najprej je poskusil Ali Gholizadeh, nato še Sardar Azmoun, a izid na semaforju je ostal 0:0. Tudi v nadaljevanju tekme so bili nogometaši Irana nekoliko bolj podjetni.

V zadnjih desetih minutah je bilo med igralci čutiti nekoliko več nervoze. V 85. minuti smo videli nevaren nalet Wayna Hennesseyja. Sprva je valižanski vratar dobil le rumeni karton, a po ponovnem preverjanju mu je sodnik pokazal rdeči karton. Iranci so vse bolj pritiskali na vrata Walesa. Prišla je deveta minuta sodnikovega podaljška, ko je z razdalje zadel Roozbeh Cheshmi, tri minute pozneje pa je končni izid tekme (2:0) postavil Ramin Rezaeian.

Senegalski navijači plesali, njihovi nogometaši zmagali

Dia je zabil za 1:0. Foto: Reuters Drugo tekmo prvenstva je gostitelj Katar na začetku igral nekoliko bolje, a še pred koncem prvega polčasa doživel hladno prho. Po veliki napaki v obrambi je Boulaya Dia zabil za vodstvo Senegala z 1:0. Katarci po treh polčasih še naprej niso niti enkrat streljali v okvir vrat. Dobili niso niti 11-metrovke, ko je v kazenskem prostoru padel Akram Afif. Se je pa izkazal njihov vratar Meshaal Barsham, ki je v 30. minuti ubranil nevaren strel Ismaila Sarra.

Katar je bil v izgubljenem položaju že v 48. minuti tekme, ko je Ismail Jakobs podal iz kota, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Famara Diedhiou. Katarski vratar je bil nemočen, napadalec turškega Alanyaspora je zabil čudovit gol za 2:0. Senegal od njega na tem prvenstvu veliko pričakuje, potem ko je zaradi poškodbe odpadel njihov prvi zvezdnik Sadio Mane. V 63. minuti pa se je vendarle zgodil prvi strel Katarja v okvir vrat na tem prvenstvu. Streljal je Almoez Ali. A je bil Edouard Mendy na pravem mestu. Štiri minute pozneje so imeli še eno priložnost domači (Ismaeel Mohammad), a je bila še boljša obramba vratarja Senegala.

Senegalci, ki so jih z glasbo in plesom podpirali številni navijači (poglejte v videu), so ob prednosti dveh golov nerazumljivo popustili in Katar je v 78. minuti prišel celo do gola. Z glavo je nemočnega Mendyja premagal Mohammed Muntari. Preobrat? Ne. Že šest minut pozneje so Katarci nespretno izgubili žogo, akcijo Senegala pa je z golom za 3:1 končal Bamba Dieng. Senegalci se s prvimi tremi točkami vračajo v boj za napredovanje.

Valencia igra za Ekvador, Nizozemska že vodi

Enner Valencia, ki je na prvi tekmi Ekvadorja zadel dvakrat, a utrpel udarec v gleženj, je tekmo drugega kroga z Nizozemsko lahko začel v prvi postavi. Na tekmi za vrh v skupini A smo prvi gol videli že v šesti minuti, ko je zabil mladi zvezdnik PSV-ja Cody Gakpo. To je bil izvrsten strel 23-letnika z roba kazenskega prostora.

Prva zaključna žogica za Angleže

Anglija je v 1. krogu "pomendrala" Iran s 6:2. Več zadetkov je na SP 2022 na eni tekmi do zdaj dosegla le Španija. Foto: Guliverimage Največje zanimanje vzbuja dvoboj med Anglijo in ZDA. Odkar je trener treh levov Gareth Southgate sporočil, da bo Harry Kane, ki je staknil poškodbo gležnja proti Iranu (6:2), vendarle nared za dvoboj, so si Angleži oddahnili. Zaigral bo lahko tudi Harry Maguire. Na seznamu poškodovanih tako ostaja le James Maddison. Danes si lahko z novo zmago na stadionu Al Bajt že zagotovijo napredovanje med 16 najboljših. ''Ne verjamem, da bomo podcenjevali Američane,'' pojasnjuje Southgate. Otok je po visoki zmagi nad Iranom zajela evforija, Jude Bellingham, Bukayo Saka in Marcus Rashford so z brezhibno predstavo v prvem polčasu navdušili javnost, zdaj se bodo morali dokazati še proti motiviranemu tekmecu.

Američani želijo po zahvalnem dnevu presenetiti enega izmed favoritov prvenstva, največ pa pričakujejo od Christiana Pulisica, zvezdnika Chelseaja, ki pozna odlično najboljše angleške nogometaše. Selektor Gregg Berhalter verjame, da se lahko nadaljuje tradicija. Reprezentanca ZDA namreč velikega tekmovanja še ni izgubila proti Angliji. Leta 1950 jo je na SP v Braziliji presenetila z 1:0, pred 12 leti pa se je dvoboj v Južni Afriki razpletel brez zmagovalca. Na koncu so jo Angleži in Američani zagodli Kekovi četi v boju za napredovanje.