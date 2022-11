Japonski navijači so se tudi na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju izkazali kot popolni gostje. Tako kot po slovesnosti ob uradnem odprtju prvenstva so tudi po tekmi z Nemčijo, kjer so modri samuraji presenetili z zmago (2:1), zavihali rokave in se lotili pobiranja smeti na stadionu. Izkazali so se tudi japonski nogometaši, ki so temeljito očistili garderobo, za spomin pa v njej pustili tudi tradicionalne japonske origamije, ki so pomemben del japonske kulture.

Potem ko so po zadetkih Ritsuja Doana in Takume Asane Japonci nepričakovano zmagali proti štirikratnim svetovnim prvakom Nemcem (2:1), so se japonski navijači – namesto da bi se predali veselju – lotili pospravljanja tribun na stadionu Khalifa International Stadium v Dohi.

Even after a famous win at the World Cup, Japan fans stayed behind to clean up ❤️ pic.twitter.com/BJnGEQWs6s — B/R Football (@brfootball) November 23, 2022

Že med tekmo so razdelili na stotine modrih vrečk, kamor so navijači modrih samurajev shranili vse, kar je ostalo na tribunah.

Respect ❤️👏 @ESPNFC pic.twitter.com/ocDtsyXXXB — ESPN (@espn) November 23, 2022

Zanimivo je, da so se japonski navijači čiščenja lotili tudi po uvodni tekmi prvenstva med Katarjem in Ekvadorjem (0:2), ko na zelenici sploh niso igrali njihovi nogometaši.

Japanese fans at the opening World Cup match cleaned up the stands after Qatar-Ecuador. 🇯🇵



Most respectful fans in the world. 👏



🎥 IG/qatarlivingpic.twitter.com/yZHhe0sQNw — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 21, 2022

Podobno čistilno akcijo so japonski navijači večkrat izvedli tudi na zadnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji leta 2018.

Japonske nogometaše naslednja tekma čaka v sredo (30. 11.) proti Kostariki, ki je bila v sredo povsem nemočna proti Španiji, ki je zmagala visoko s 7:0. Po zmagi nad favorizirani Nemci so japonski apetiti po preboju iz skupine skokovito narasli.

Potem ko so premagali Nemčijo, so japonski nogometaši zmagali tudi v garderobi:

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

Enajst papirnatih žerjavov simbolizira čast: